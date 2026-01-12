Siete distritos de Lima serán afectados el 13 y 14 de enero por un corte de agua de Sedapal: zonas y horarios

El corte de agua potable permitirá a Sedapal ejecutar limpieza de reservorios y empalmes de tuberías para mejorar la calidad del suministro.

Numerosos hogares en siete distritos de Lima Metropolitana afrontarán un corte programado del servicio de agua potable parcial entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero, según anunció Sedapal en su canal oficial de Facebook.

La interrupción, causada principalmente por trabajos de limpieza de reservorios y ejecución de empalmes, afectará a zonas específicas de La Molina, Carabayllo, Ate, Villa María del Triunfo, Jesús María, Comas y Pueblo Libre. Las labores buscan garantizar la calidad y continuidad del suministro, pero obligarán a miles de familias y comercios a tomar previsiones en sus rutinas diarias.

De acuerdo con la información oficial de Sedapal, la suspensión no será total ni simultánea en toda la ciudad, sino que afectará a sectores determinados de cada distrito y en horarios definidos. Los detalles proporcionados por la empresa incluyen el motivo del corte, las áreas impactadas, los sectores y las horas estimadas tanto de inicio como de restablecimiento del servicio.

Sedapal programa corte de agua en siete distritos de Lima, afectando zonas de La Molina, Carabayllo, Ate y más el 13 y 14 de enero. (Andina)

Martes 13 de enero

La Molina

Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa, Urb. Portada del Sol II (Sector 199).

Corte: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Carabayllo

P.V. Ampliación Pacayal, P.V. Urb. El Olivar I de Carabayllo, P.V. San Judas Tadeo, P.V. El Rosedal de Carabayllo, P.V. Los Gorriones, P.V. La Planicie de Carabayllo, P.V. La Planicie I etapa, P.V. María de los ángeles, P.V. El Pacayal I y II, P.V. Residencial La Florida (Sector 356).

Corte: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

Asoc. Prop. Prog. de Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. 200 Millas, Asoc. Viv. Los Parques del Rey, Asoc. Viv. Los Rosales de Chillón, Asoc. Viv. Santa Catalina, Asoc. Prog. Viv. El Olivar de Carabayllo I, Asoc. Organ. Vecinos Unidos, C.P. Huacoy, P.J. Progreso I, II, III y V Sector (Sector 356).

Corte: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

A.H. Los álamos, A.H. Belaúnde y Diez Canseco, A.H. Héroes de la Guerra del Pacífico, A.H. Horizonte, A.H. Indoamérica Rafael B. Diez Canseco, A.H. Progreso II Sector, Comité Vecinal N° 40, Asoc. Prop. Viv. El Olivar IV y V etapa Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Elena (Sector 356).

Corte: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

La interrupción del servicio de agua en distritos como Pueblo Libre y Villa María del Triunfo será en horarios definidos y afectará solo a sectores específicos.

Ate

A.H. Huaycán Zona T (Sector 151).

Corte: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Villa María del Triunfo

Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-03 / RP-8: Emilio Ponce Huanay y P.I. Los Héroes de José C. Mariátegui. Cuadrante: Ca. S/N, Av. José C. Mariátegui, Psje. Los Ficus, Psje. Unión (Sector 308).

Corte: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Habilitaciones: Las Américas, Emilio Ponce Huanay, Villa Monte Bektu, Florida, Víctor Raúl Haya de La Torre, Los Héroes de José C. Mariátegui, Santa Rosa, Los Andenes, Unión Santa Rosa, Kahuashi, 3 de Mayo, Ampliación 14 de Enero, Cerro Verde, Las Lomas y Sol de Oro. Cuadrante: Ca. S/N, Av. José C. Mariátegui, Psje. Los Ficus, Psje. Unión (Sector 308).

Corte: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jesús María

Agru. Villa Fap, Cercado, Urb. Fundo Oyague, Urb. San Felipe. Cuadrante: Av. San Felipe, Av. Gregorio Escobedo, Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Brasil (Sector 26).

Corte: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

El abastecimiento de agua se reanudará gradualmente según cronograma oficial, que puede ser consultado en canales oficiales y mediante el Aquafono.

Miércoles 14 de enero

La Molina

Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa, Urb. La Hacienda (Sector 198).

Corte: de 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

Comas

Coop. Santa Ligia, Urb. El Carabayllo (Sector 338).

Corte: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

Ate

A.H. Huaycán Zona T, UCV 211-218-222, Franja Comercial (Sector 151).

Corte: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Carabayllo

P.V. Ampliación Pacayal, P.V. Urb. El Olivar I de Carabayllo, P.V. San Judas Tadeo, P.V. El Rosedal de Carabayllo, P.V. Los Gorriones, P.V. La Planicie de Carabayllo, P.V. La Planicie I etapa, P.V. María de los ángeles, P.V. El Pacayal I y II, P.V. Residencial La Florida (Sector 356).

Corte: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

Asoc. Prop. Prog. de Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. 200 Millas, Asoc. Viv. Los Parques del Rey, Asoc. Viv. Los Rosales de Chillón, Asoc. Viv. Santa Catalina, Asoc. Prog. Viv. El Olivar de Carabayllo I, Asoc. Organ. Vecinos Unidos, C.P. Huacoy, P.J. Progreso I, II, III y V Sector (Sector 356).

Corte: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

A.H. Los álamos, A.H. Belaúnde y Diez Canseco, A.H. Héroes de la Guerra del Pacífico, A.H. Horizonte, A.H. Indoamérica Rafael B. Diez Canseco, A.H. Progreso II Sector, Comité Vecinal N° 40, Asoc. Prop. Viv. El Olivar IV y V etapa Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Elena (Sector 356).

Sedapal exhorta a los vecinos de los distritos afectados por el corte de agua a abastecerse previamente y adoptar medidas de ahorro durante la suspensión.

Villa María del Triunfo

Habilitaciones: Twinza Perú, 01 de Enero. Cuadrante: Psje. N3, Calle N2, Psje. N9, Av. J.C. Mariátegui, Psje. Virgen de las Nieves. Abastecimiento a Establecimiento de Salud – Villa de Limatambo (Sector 308).

Corte: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Habilitaciones: Villa Limatambo, Villa Monte Bektu, Florida, Sector San Gabriel, 3 de Mayo, Las Malvinas, Antonio Raymondi, 2000, Virgen de Guadalupe, Nueva Jerusalén, Caminos de la Hermandad, Ampliación Virgen del Rosario, Las Lomas (Sector 308).

Corte: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Habilitaciones del Sector 308, Sub-Sector 308-02 / RP7 – Las Lomas, A.H. Alto Twinza. Cuadrante: Psje. N3, Calle N2, Psje. N9, Av. José C. Mariátegui, Psje. Virgen de las Nieves (Sector 308).

Corte: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Nueva tarifa de agua: familias de Lima, Callao y otras ciudades pagarán S/ 7.70 adicionales, según SUNASS | Andina

Pueblo Libre

Cercado. Cuadrante: Av. Mariano Cornejo, Av. Paso de los Andes, Av. Simón Bolívar, Calle Mariano Arce (Sector 29).

Corte: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Cercado. Cuadrante: Av. Simón Bolívar, Av. Paso de los Andes, PS 4, Calle Rosa Toledo, Av. Sucre, Av. Gral. José Egúsquiza (Sector 29).

Corte: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

C.R. Villa Militar, Cercado, Urb. Florida. Cuadrante: Av. San Martín, Av. Córdova, Av. Mariano Cornejo, Av. Paso de los Andes, Calle Santa Rosa (Sector 29).

Corte: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Recomendaciones ante cortes de agua

Sedapal recomienda a la población de los distritos afectados almacenar agua en recipientes limpios para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión. Es fundamental mantener los envases bien tapados, alejados de sustancias peligrosas y en lugares frescos y limpios. El agua reservada debe usarse solo para consumo humano, higiene personal y preparación de alimentos.

La empresa recuerda que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000 para resolver cualquier duda sobre la interrupción del servicio. También sugiere revisar sus canales oficiales para información actualizada sobre el restablecimiento del agua en cada zona.