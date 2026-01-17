Sedapal anuncia cortes de agua en cinco distritos de Lima este domingo 18 y lunes 19 de enero: ¿En qué zonas?

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima | Foto composición: Infobae Perú / Analí Espinoza

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 18 y lunes 19 de enero se ejecutarán varios cortes del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima Metropolitana, como parte de trabajos programados de mantenimiento en su infraestructura.

Según la empresa estatal, estas medidas buscan asegurar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución. En la mayoría de los casos, los cortes obedecen a labores de limpieza de reservorios, mientras que una interrupción puntual responde a un corte de fluido eléctrico que afecta el funcionamiento de un pozo.

Corte de agua: 18 de enero

Santa Anita

En el distrito de Santa Anita, Sedapal realizará un corte programado desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m., debido a trabajos de limpieza de reservorio en el sector 172.

Las zonas afectadas serán la urbanización Santa Anita I y II etapa, la Universidad San Martín de Porres, así como las avenidas Santa Rosa, Los Ruiseñores, Los Cascanueces y Las Alondras.

Ate

También en el distrito de Ate, el servicio será suspendido de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en el sector 150, como parte de trabajos de limpieza de reservorio.

La restricción afectará al asentamiento humano Huaycán zona Q y zona Z, las UCV 199, 200 y 200B, además de la ampliación de las UCV 230, 231 y 195. Asimismo, se verán comprometidas las zonas abastecidas por los CR-283 y CR-284, así como las alas R-1 y R-2.

El Agustino

En El Agustino, el corte está programado de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a la paralización de un pozo por corte de fluido eléctrico, correspondiente al sector 2.

Las áreas afectadas incluyen el P.J. El Agustino zona I, el cuadrante conformado por P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, así como la avenida 7 de Octubre.

Corte de agua: 19 de enero

Ate

Para el lunes 19 de enero, Sedapal ejecutará una nueva interrupción en el distrito de Ate, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., nuevamente en el sector 150, por trabajos de limpieza de reservorio.

En esta oportunidad, el corte afectará al A.H. Huaycán zona Z, las UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, con impacto directo en el ala R-1 ALA.

Lurigancho

En el distrito de Lurigancho, el servicio de agua potable será interrumpido desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m., debido a la limpieza de reservorio en el sector 139.

Las zonas afectadas comprenden la urbanización San Antonio de Huampaní, urbanización Sol de Huampaní I, II, III, IV, V y VI etapa, urbanización Huampaní, la Asociación Boulevard y la Asociación 30 Amigos.

Carabayllo

Sedapal también anunció un corte en el distrito de Carabayllo desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m., debido a trabajos de limpieza de reservorio en el sector 350.

La interrupción afectará a las siguientes zonas: urbanización Mi Casa, urbanización El Paraíso, urbanización Popular San Carlos, urbanización Programa Las Magnolias, urbanización Residencial Santa María, urbanización Los Rosales, urbanización San Felipe I, II y III etapa, urbanización San Isidro, urbanización Santa Isabel, urbanización Tungasuca I y II etapa.

Asimismo, se verán afectadas la Asociación Lotización El Frutal, Asociación 9 de Octubre, Asociación San Andrés, Asociación Territorial Fundo Chacra Cerro, Asociación Tungasuca III etapa, Asociación de Vivienda Trabajadores de Chacra Cerro, el Pueblo Joven Los Geranios y la urbanización Las Mercedes.

Finalmente, el corte también alcanzará al A.H. 2 de Agosto, A.H. Los Rosales de San Felipe, A.H. Los Rosales, la Asociación de Propietarios San Andrés, Asociación de Vivienda Villa Ávalos, Asociación de Vivienda El Rosal de San Felipe, Asociación de Vivienda Los Claveles San Felipe y la Asociación de Vivienda Zancudo Alto.