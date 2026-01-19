Un artefacto explosivo fue detonado junto al bus de la popular orquesta de cumbia Armonía 10 en Trujillo. El ataque ocurrió mientras la agrupación se presentaba en una discoteca local, presuntamente como un acto de amedrentamiento por parte de extorsionadores. Exitosa

Una explosión en la madrugada de este lunes afectó el bus de la orquesta Armonía 10 en Trujillo, generando alarma y daños materiales, pero sin dejar heridos ni víctimas. El incidente, ocurrido poco después de las 2:00 a. m. en los exteriores del local Monasterio, en la urbanización El Golf, volvió a situar a la agrupación dirigida por Walther Lozada en el centro de la atención pública.

De acuerdo con lo informado a través de sus redes sociales, Armonía 10 confirmó que fue víctima de un atentado mientras su unidad se encontraba estacionada en la zona. La detonación causó preocupación entre los vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades locales, según se desprende de los primeros reportes conocidos este lunes, 19 de enero.

La agrupación difundió un comunicado en el que detalló: “La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”. El mensaje buscó llevar tranquilidad respecto al estado de sus integrantes y recalcar la gravedad del episodio.

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras sufrir atentado en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

El texto publicado por Armonía 10 lamentó la repetición de estos actos violentos y llamó la atención sobre la situación de inseguridad que atraviesan distintos sectores en el país. “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas”, indicó la agrupación en su declaración oficial.

Este nuevo ataque se suma a otros hechos similares sufridos por la orquesta en el pasado y ha generado inquietud entre sus seguidores y el sector musical. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se han reportado avances significativos en la investigación.

Marisol expresó su solidaridad con Armonía 10 de Walther Lozada

Una de las primeras artistas en pronunciarse fue Marisol. La líder de Marisol y La Magia del Norte, usó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus colegas lamentando lo sucedido y llamando a las autoridades a hacer algo para mejorar la seguridad en nuestro país.

“A través de este medio quiero solidarizarme con mis hermanos y amigos de Armonía 10 de Walther Lozada, quienes fueron víctimas de un atentado en Trujillo mientras trabajaban”.

“Hasta cuándo vamos a vivir así, viendo como cada día la delincuencia se apodera de nuestro país y las autoridades sin hacer nada”, dijeron sobre el actuar de las autoridades.

Marisol expresó su solidaridad con Armonía 10 de Walther Lozada

En esa línea, confesó el miedo con el que vive su gremio cada vez que tienen que salir a una presentación, exigiendo medidas claras contra la delincuencia en el país. “Vivimos con el miedo de salir a trabajar y no saber si volvemos a casa. Estamos con ustedes”, finalizó.

Ya habían denunciado amenazas

En marzo de 2025, tras el asesinato de Paul Flores, conocido como ‘El Russo’ de Armonía 10, el mánager del grupo, Agustín Távara, confirmó que las amenazas y extorsiones contra la orquesta de Walther Lozada continuaron y se intensificaron.

Távara relató en entrevista que, desde el atentado a Flores, comenzaron a recibir mensajes violentos de extorsionadores.

El primer mensaje, fechado el 16 de marzo, advertía: “Te escribe el mostro, sabes que tu agrupación ya no va a ser la misma de antes, te vas a seguir lamentando porque voy a matar a otro cantante saliendo de su casa”. Según el representante, estas intimidaciones han mantenido a la agrupación en un clima de temor constante.

Armonía 10 de Walter Lozada denuncia amenazas de muerte de parte de los autores del asesinato de Paul Flores. Amory Fuego.

El 17 de marzo, otro mensaje llegó con tono desafiante, donde el extorsionador se atribuyó el asesinato de Flores y exigió “70 mil soles y una fecha por mes” para detener las amenazas. “Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate al cien conmigo”, advirtió el remitente, reafirmando el riesgo que enfrentan los integrantes del grupo.

En la madrugada del 18 de marzo, un supuesto miembro de “Los Injertos del cono norte” envió un nuevo mensaje, acompañado de un video del ataque sufrido por el bus de la orquesta. “Mira lo que acaba de pasar”, decía el mensaje, que también amenazaba con más muertes si no se retomaba el diálogo.

Estos hechos confirman que la orquesta ya había denunciado amenazas antes y después del asesinato de Flores, dejando claro el ambiente de inseguridad en el que trabajan los músicos de cumbia en Perú.