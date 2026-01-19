Alias ‘Chato’: un nuevo sospechoso detrás del crimen de un diplomático indonesio en Perú y por qué lo mataron realmente

El ciudadano extranjero fue identificado como Leonardo Zetro Purba (40).

El asesinato de Zetro Leonardo Purba, diplomático de Indonesia, sacudió a Lima y reveló una trama donde la contratación de sicarios por intereses económicos aparece como el eje central del crimen.

Según un informe de la División de Homicidios de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP), la investigación apunta a un encargo motivado por conflictos financieros ligados a la víctima, y a la aparición de un nuevo sospechoso clave: alias ‘Chato’, aún no identificado.

El 1 de septiembre de 2025, Leonardo Purba fue atacado cuando se dirigía a su domicilio en la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince, tras salir de una casa de cambio. De acuerdo con la Dirincri, la hipótesis principal sostiene que se trató de un sicariato por encargo, con la finalidad de resolver disputas económicas vinculadas al acceso o decisiones sobre fondos financieros.

El ciudadano extranjero, identificado como Leonardo Zetro Purba (40), arribó al territorio nacional hace cinco meses.

La corta estadía de Purba en el país, apenas cinco meses, llevó a los investigadores a descartar cualquier vínculo con problemas personales antiguos, centrándose en conflictos recientes. El informe policial recalca que la víctima habría sido blanco de un encargo criminal debido a sus decisiones en procesos financieros.

La banda y el rol de ‘Chato’

Los detectives de la Dirincri lograron capturar a la banda conocida como Los Maleantes del Cono, integrada principalmente por ciudadanos venezolanos y cubanos.

Entre los detenidos estuvo Isaac García Layro, un cubano de 27 años, señalado como el autor material de los disparos y quien fingía ser promotor de música urbana en Lima. Su vinculación directa con el crimen se estableció mediante pericias antropológicas y el análisis de cámaras de seguridad.

Zetro Leonardo Purba, diplomático de 40 años que llegó al país hace 5 meses, fue asesinado a balazos en la puerta del edificio multifamiliar en donde vivía con su esposa y tres hijos.

El grupo también contaba con cómplices venezolanos: Wuilson Soto López (‘Primo’), conductor de la moto usada para escapar; Kerbis Rojas Madriz y Luis Torres Rojas, responsables del seguimiento previo a la víctima.

Torres Rojas, además de ser el propietario del vehículo, admitió ante la policía la identidad del sicario cubano y de Jhayker Echenagucia Quijada (‘Malaco’), encargado de ocultar el arma homicida.

Una conversación por WhatsApp entre Torres y Kerbis permitió descubrir que el grupo coordinaba con un individuo apodado ‘Chato’, a quien planeaban cobrarle a través del teléfono del sicario cubano. Para los investigadores, este sujeto no identificado, pero de nacionalidad peruana, sería el autor intelectual de la muerte de Purba.

Momento que sicarios asesinan a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince | Latina TV

Armas, explosivos y confesiones

En un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres, la Policía Nacional del Perú detuvo a cinco integrantes de los Maleantes del Cono.

Durante la intervención fueron incautados armamento, explosivos y objetos vinculados directamente al asesinato. Entre las pruebas, destacó una pistola Taurus con seis municiones, identificada como el arma utilizada en el crimen.

Durante los interrogatorios, Wuilson Soto López (‘Primo’) confesó su papel como conductor de la motocicleta en la que huyeron tras el ataque, vehículo que fue recuperado y confirmado como el usado en el delito mediante imágenes de videovigilancia.

Por su parte, Yaiker Antonio Echenagucia Quijada (‘Malaco’) fue capturado bajo la sospecha de haber disparado a Purba. Todos los implicados se encuentran bajo detención preventiva en el penal Castro Castro.

Vigilancia y ejecución

El seguimiento a Zetro Leonardo Purba comenzó el 29 de agosto de 2025, cuando la banda fue detectada en labores de vigilancia en la zona de Lince. Vestidos de manera intercambiable para despistar, fueron observados por cámaras municipales, lo que motivó una intervención policial que los obligó a retirarse momentáneamente.

Arma usada en asesinato de diplomático de Indonesia estaría vinculada a un policía - 24 Horas Noticias

El 1 de septiembre, los mismos sujetos esperaron a Purba a la salida de su trabajo. Tras su paso por una casa de cambio, fue interceptado en la puerta de su domicilio. El sicario disparó, cumpliendo con el encargo.

La Policía Nacional tiene certeza que la banda Los Maleantes del Cono mantenía operaciones vinculadas a extorsión y homicidios por encargo en la zona norte de Lima.

El hallazgo de explosivos y armas fortalece la tesis de que se trata de una organización activa y peligrosa. Aunque la investigación ha permitido identificar a los autores materiales y al presunto intermediario, el móvil económico y la identidad del autor intelectual o autores aún no han sido esclarecidos en su totalidad.