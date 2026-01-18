Lima cumple 491 años bajo la sombra del crimen: El 73% de la población vive con miedo a la delincuencia según Ipsos

La inseguridad ciudadana genera pérdidas equivalentes al 2,8% del PBI. Foto: Universidad de Lima

Lima cumple 491 años de fundación este 18 de enero y la fecha, que tradicionalmente invita a la celebración y al balance histórico, también llega marcada por una fuerte reflexión ciudadana sobre los desafíos que enfrenta la capital. Más allá de los actos protocolares y los recuerdos del pasado, una reciente encuesta revela cómo se sienten hoy los limeños frente a su ciudad y cuáles son los problemas que más impactan en su vida diaria.

En el marco del aniversario de Lima, un estudio de Ipsos para Perú 21, realizado los días 7 y 8 de enero de 2026, muestra que la percepción ciudadana sigue dominada por la inseguridad, acompañada de una creciente preocupación por el tráfico vehicular y los problemas ambientales.

Inseguridad, tráfico y contaminación: los problemas que más afectan a Lima

De acuerdo con la encuesta, la delincuencia e inseguridad ciudadana se mantiene como el principal problema de Lima, con un 73% de menciones, dos puntos porcentuales más que en 2024, cuando alcanzó el 71%. Esta preocupación atraviesa distritos, edades y niveles socioeconómicos, y se consolida como el factor que más influye en la percepción general sobre la calidad de vida en la capital.

El tráfico vehicular es el problema que registra el mayor crecimiento en la percepción ciudadana. En enero de 2026, un 44% de los encuestados lo identifica como uno de los principales males de la ciudad, frente al 33% registrado en 2024.

En tercer lugar aparece la contaminación ambiental y la falta de limpieza pública, con un 29%, cifra que, aunque sigue siendo alta, muestra una mejora estadística frente al 35% del año anterior. Este descenso la convierte en el único de los principales problemas que registra una reducción en comparación con 2024, según los datos de Ipsos.

Otros aspectos también figuran en la lista de preocupaciones ciudadanas. La corrupción en los municipios alcanza el 28%, seguida por la contaminación sonora o el ruido y el sistema de transporte público masivo deficiente, ambos con 17%. La infraestructura vial y el estado de pistas y veredas es mencionada por el 16%, mientras que las actividades ilícitas en la calle, como la prostitución y el tráfico de drogas, suman un 14%.

El acceso a servicios de agua y desagüe y el ordenamiento del comercio ambulatorio aparecen con 13% cada uno, la falta de áreas verdes y parques con 10%, y el deficiente alumbrado público cierra la lista con 4%.

Sentimiento de los limeños y espacios emblemáticos en el aniversario 491

Lima guarda en su Centro Histórico tesoros arquitectónicos que cuentan la rica historia de la ciudad, pero muchos de ellos permanecen ignorados por la rutina limeña. (Andina)

Más allá del listado de problemas, la encuesta de Ipsos también explora el vínculo emocional de los ciudadanos con Lima. Uno de los datos que más resalta es la reducción significativa de personas que se sienten a gusto viviendo en la capital. En enero de 2025, el 77% afirmaba sentirse cómodo en la ciudad; un año después, esa cifra cayó a 51%, según la medición realizada a inicios de 2026.

En paralelo, la proporción de limeños que no se sienten a gusto viviendo en Lima aumentó de 22% a 48% en el mismo periodo. Este cambio coincide con el peso que tiene la delincuencia e inseguridad ciudadana como principal preocupación, un problema que, según Ipsos, se replica a nivel nacional y condiciona la percepción general sobre la calidad de vida urbana.

Cuando se consulta a los encuestados si Lima está mejorando, sigue igual o está retrocediendo, las respuestas muestran un escenario diverso. Un 18% considera que la ciudad está avanzando, cinco puntos porcentuales más que en enero del año pasado. En contraste, un 33% cree que Lima va en retroceso, una cifra menor al 51% registrado en 2025, lo que marca una variación en la percepción del rumbo de la capital.

La encuesta también indaga sobre los lugares más representativos de Lima en su aniversario 491. La Plaza de Armas ocupa el primer lugar con un 41%, consolidándose como el principal símbolo de la ciudad. Le sigue la Catedral de Lima, con 35%, mientras que el tercer lugar es compartido por el Circuito Mágico del Agua y la Costa Verde, ambos con 28%, espacios que se han convertido en puntos de encuentro tanto para familias como para turistas nacionales y extranjeros.

Más atrás aparecen el Jirón de la Unión y el Puente de los Suspiros, con 19%, la plaza San Martín, con 17%, y Larcomar, con 15%, reflejando la diversidad de espacios que los limeños asocian con la identidad de la capital en un nuevo aniversario marcado por cifras, percepciones y contrastes. Lima.