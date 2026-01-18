Perú

Lima cumple 491 años bajo la sombra del crimen: El 73% de la población vive con miedo a la delincuencia según Ipsos

La encuesta revela que siete de cada diez limeños identifican este problema como el principal de la ciudad, seguido por la congestión vehicular con 44% y los problemas del medio ambiente con 29%

Guardar
La inseguridad ciudadana genera pérdidas
La inseguridad ciudadana genera pérdidas equivalentes al 2,8% del PBI. Foto: Universidad de Lima

Lima cumple 491 años de fundación este 18 de enero y la fecha, que tradicionalmente invita a la celebración y al balance histórico, también llega marcada por una fuerte reflexión ciudadana sobre los desafíos que enfrenta la capital. Más allá de los actos protocolares y los recuerdos del pasado, una reciente encuesta revela cómo se sienten hoy los limeños frente a su ciudad y cuáles son los problemas que más impactan en su vida diaria.

En el marco del aniversario de Lima, un estudio de Ipsos para Perú 21, realizado los días 7 y 8 de enero de 2026, muestra que la percepción ciudadana sigue dominada por la inseguridad, acompañada de una creciente preocupación por el tráfico vehicular y los problemas ambientales.

Inseguridad, tráfico y contaminación: los problemas que más afectan a Lima

Posible nuevo estado de emergencia
Posible nuevo estado de emergencia en Lima: PNP no descarta decisión frente a la inseguridad| Andina

De acuerdo con la encuesta, la delincuencia e inseguridad ciudadana se mantiene como el principal problema de Lima, con un 73% de menciones, dos puntos porcentuales más que en 2024, cuando alcanzó el 71%. Esta preocupación atraviesa distritos, edades y niveles socioeconómicos, y se consolida como el factor que más influye en la percepción general sobre la calidad de vida en la capital.

El tráfico vehicular es el problema que registra el mayor crecimiento en la percepción ciudadana. En enero de 2026, un 44% de los encuestados lo identifica como uno de los principales males de la ciudad, frente al 33% registrado en 2024.

En tercer lugar aparece la contaminación ambiental y la falta de limpieza pública, con un 29%, cifra que, aunque sigue siendo alta, muestra una mejora estadística frente al 35% del año anterior. Este descenso la convierte en el único de los principales problemas que registra una reducción en comparación con 2024, según los datos de Ipsos.

Otros aspectos también figuran en la lista de preocupaciones ciudadanas. La corrupción en los municipios alcanza el 28%, seguida por la contaminación sonora o el ruido y el sistema de transporte público masivo deficiente, ambos con 17%. La infraestructura vial y el estado de pistas y veredas es mencionada por el 16%, mientras que las actividades ilícitas en la calle, como la prostitución y el tráfico de drogas, suman un 14%.

El acceso a servicios de agua y desagüe y el ordenamiento del comercio ambulatorio aparecen con 13% cada uno, la falta de áreas verdes y parques con 10%, y el deficiente alumbrado público cierra la lista con 4%.

Sentimiento de los limeños y espacios emblemáticos en el aniversario 491

Lima guarda en su Centro
Lima guarda en su Centro Histórico tesoros arquitectónicos que cuentan la rica historia de la ciudad, pero muchos de ellos permanecen ignorados por la rutina limeña. (Andina)

Más allá del listado de problemas, la encuesta de Ipsos también explora el vínculo emocional de los ciudadanos con Lima. Uno de los datos que más resalta es la reducción significativa de personas que se sienten a gusto viviendo en la capital. En enero de 2025, el 77% afirmaba sentirse cómodo en la ciudad; un año después, esa cifra cayó a 51%, según la medición realizada a inicios de 2026.

En paralelo, la proporción de limeños que no se sienten a gusto viviendo en Lima aumentó de 22% a 48% en el mismo periodo. Este cambio coincide con el peso que tiene la delincuencia e inseguridad ciudadana como principal preocupación, un problema que, según Ipsos, se replica a nivel nacional y condiciona la percepción general sobre la calidad de vida urbana.

Cuando se consulta a los encuestados si Lima está mejorando, sigue igual o está retrocediendo, las respuestas muestran un escenario diverso. Un 18% considera que la ciudad está avanzando, cinco puntos porcentuales más que en enero del año pasado. En contraste, un 33% cree que Lima va en retroceso, una cifra menor al 51% registrado en 2025, lo que marca una variación en la percepción del rumbo de la capital.

La encuesta también indaga sobre los lugares más representativos de Lima en su aniversario 491. La Plaza de Armas ocupa el primer lugar con un 41%, consolidándose como el principal símbolo de la ciudad. Le sigue la Catedral de Lima, con 35%, mientras que el tercer lugar es compartido por el Circuito Mágico del Agua y la Costa Verde, ambos con 28%, espacios que se han convertido en puntos de encuentro tanto para familias como para turistas nacionales y extranjeros.

Más atrás aparecen el Jirón de la Unión y el Puente de los Suspiros, con 19%, la plaza San Martín, con 17%, y Larcomar, con 15%, reflejando la diversidad de espacios que los limeños asocian con la identidad de la capital en un nuevo aniversario marcado por cifras, percepciones y contrastes. Lima.

Temas Relacionados

LimaAniversario de LimaIpsosInseguridadperu-noticias

Más Noticias

Blue Monday: el origen del llamado día más triste del año, historia y las razones por las que se instaló en el calendario

El Blue Monday se popularizó como el día más triste del año a partir de una fórmula difundida en el siglo XXI. Aunque su base científica es cuestionada, el concepto ganó espacio en medios, marcas y conversaciones sociales

Blue Monday: el origen del

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Se juega el tercer set. Las ‘pumas’ se imponen 2-1 en el marcador. Sigue todas las incidencias del choque

Universitario vs Olva Latino EN

Víctor Cubas asegura que Tomás Gálvez archivó investigación de violación contra José Jerí “para buscar su simpatía y obtener respaldo”

El exvocero aseguró que también acudió al Congreso con un discurso de investigaciones exageradas a fin de “consagrarse” y que se le apruebe mayor presupuesto, demostrando que no se lo dieron a Delia Espinoza a modo de chantaje por las carpetas abiertas en contra de los legisladores

Víctor Cubas asegura que Tomás

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

Con Paolo Guerrero como único punta, los ‘blanquiazules’ buscan despedirse del torneo con un triunfo ante el conjunto chileno de Arturo Vidal. Se espera un gran encuentro. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Colo Colo

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

La candidata presidencial aseguró que mantiene una relación cordial con su exesposo y remarcó que la crianza compartida de sus hijas sigue siendo la prioridad

Keiko Fujimori habla sobre los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Cubas asegura que Tomás

Víctor Cubas asegura que Tomás Gálvez archivó investigación de violación contra José Jerí “para buscar su simpatía y obtener respaldo”

José Jerí cambia de versión y revela que el ministro del Interior estuvo en su reunión secreta con empresario chino

¿Ney Guerrero es asesor de José Jerí? El exproductor estuvo en Palacio durante entrevista del mandatario con medio internacional

Más de 180 candidatos en las Elecciones 2026 tienen sentencias por alimentos: APP, Fuerza Popular y Podemos concentran la mayoría de casos

Keiko Fujimori responde a Rafael López Aliaga: “No soy errática, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra”

ENTRETENIMIENTO

Keiko Fujimori habla sobre los

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

Keiko Fujimori aclara su vínculo con Gabriel Calvo: “somos simplemente amigos y nada más”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

Leslie Shaw critica a Christian Cueva por aparecer en los shows de Pamela Franco y él responde: “¿quién es ella?

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven una noche de suerte junto a Bad Bunny en la codiciada “casita”: “Nadie me invitó”

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo HOY: canal tv online del partidazo por Serie Río de La Plata 2026

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos