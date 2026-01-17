Perú

⁠Lima, la ‘Ciudad de los Reyes’ cumple 491 años viviendo una de las peores épocas de inseguridad desde épocas del terrorismo

La capital peruana enfrenta niveles de criminalidad que recuerdan los peores años del terrorismo interno. Los homicidios, robos y extorsiones afectan tanto a hogares como a empresas en toda Lima

Plaza de Armas de Lima:
Plaza de Armas de Lima: escenario emblemático de la fundación de la “Ciudad de los Reyes”, símbolo de historia y resiliencia | Foto composición: Infobae Perú

Lima, la capital peruana celebra este domingo su 491.º aniversario de fundación, conocida históricamente como la “Ciudad de los Reyes”, fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. Sin embargo, mientras los limeños conmemoran siglos de historia y cultura, la ciudad enfrenta niveles de violencia y criminalidad que recuerdan épocas difíciles de su pasado, cuando el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA marcó el país con decenas de miles de víctimas.

Alarmante aumento de homicidios en Lima y Perú

Según datos oficiales del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), la violencia homicida en el país ha tenido un incremento sostenido en los últimos años:

  • 2023: 1.512 homicidios a nivel nacional.
  • 2024: 2.083 homicidios, un aumento del 37% respecto al año anterior.
  • 2025: 2.240 homicidios, consolidando la tendencia al alza.

Los primeros 15 días de enero de 2026 ya registran 76 muertes violentas, de acuerdo con la plataforma del Ministerio de Salud (Minsa), y la región Lima continúa liderando las cifras de homicidios, superando ampliamente a otras regiones del país como Callao y Lambayeque.

Una de las principales causas detrás de estas muertes está la extorsión seguido del sicariato, fenómenos que han crecido peligrosamente en el país. César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), declaró que 2025 ha sido el año más violento en cuanto a criminalidad, atribuyéndolo a la falta de una respuesta estatal efectiva.

Hallan cadáver dentro de un
Hallan cadáver dentro de un colchón en San Martín de Porres y Fiscalía inicia investigación por homicidio. (Foto composición: Infobae Perú/Fiscalía/Captura video: Difusión)

“La extorsión ha alcanzado cifras récord y ha resultado inmanejable para el Gobierno, que no ha tenido una respuesta contundente frente a esta modalidad delictiva. El sicariato y los secuestros planificados han tenido un crecimiento importante este año”, afirmó Ortiz Anderson a Infobae Perú.

Contexto histórico: paralelismos con épocas de terrorismo

Entre los años 1980 y 2000, Lima sufrió los embates del terrorismo interno, principalmente por Sendero Luminoso, que perpetró ataques en la capital y otras regiones, dejando decenas de miles de víctimas y generando un clima de temor generalizado. Uno de los episodios más recordados fue el atentado de Tarata en 1992, cuando una bomba en el distrito de Miraflores causó 25 muertos y cientos de heridos, marcando profundamente la memoria de la ciudad y el país.

Abimael Guzmán el líder de
Abimael Guzmán el líder de Sendero Luminoso y el creador del terrorismo en el Perú. (Andina)

Hoy, aunque el terrorismo como fenómeno armado desapareció de la ciudad, la inseguridad actual, marcada por homicidios, robos y extorsiones, ha hecho que muchos ciudadanos sientan que los niveles de violencia se acercan a aquellos momentos críticos de la historia peruana.

El impacto de la criminalidad no hace distinción de clases. Transportistas, comerciantes y empresarios pagaron cupos a bandas organizadas; la inseguridad se instaló en las calles, empresas y hogares. Empresarios fueron blanco de secuestros con demandas de rescate millonarias.

Repercusiones en la vida urbana

El aumento de la violencia ha generado movilizaciones y protestas recientes, como el paro de transporte del 14 de enero de 2026, donde gremios de conductores y transportistas urbanos exigieron al Estado medidas efectivas contra la criminalidad que afecta tanto a choferes como a pasajeros. La paralización afectó a más de 20.000 unidades en Lima y Callao.

Reflexión en el aniversario

A pesar de los retos, los limeños celebran con actividades culturales, deportivas y familiares el aniversario de la ciudad, que alberga una amplia historia que mezcla tradición colonial, patrimonio incaico y modernidad urbana. Entre las actividades más destacadas estaban la feria “Celebra Lima”, pasacalles y la Carrera Lima Corre 10K. Sin embargo, la serenata oficial fue suspendida por la Municipalidad Metropolitana, en señal de duelo por la muerte de dos trabajadores municipales.

491 años después de su fundación, Lima enfrenta un desafío que entrelaza historia, memoria y vida urbana contemporánea: conservar su riqueza cultural y patrimonial mientras lidia con niveles de violencia que no se veían desde las décadas marcadas por el terrorismo.

