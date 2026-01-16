Perú

Detienen a sospechoso por crimen de mujer hallada dentro de un colchón en San Martín de Porres

La Policía Nacional detuvo a Darwin Cruz Vázquez, señalado como el conductor de la mototaxi usada para trasladar el colchón donde se halló el cuerpo de la víctima en San Martín de Porres. Las autoridades buscan a otros implicados, mientras la Fiscalía avanza en la identificación y esclarecimiento del crimen

Guardar
Fiscalía investiga presunto homicidio tras hallazgo de un cuerpo dentro de un colchón en SMP. (Crédito: FB/@CarabaylloAlDia)

El hallazgo del cuerpo de una mujer, oculto dentro de un colchón abandonado en una vía pública de San Martín de Porres (SMP), generó conmoción en el norte de Lima y activó una investigación preliminar por homicidio, según informó el Ministerio Público.

En las últimas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Darwin Cruz Vázquez, quien habría conducido la mototaxi utilizada para trasladar el colchón con el cadáver, mientras los agentes intensifican la búsqueda de otros sospechosos.

El caso quedó a cargo del Segundo Despacho de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que ordenó una serie de diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue encontrado en la intersección de la avenida Prolongación Naranjal con avenida Pacasmayo, cerca del grifo Olimpo, donde las autoridades acordonaron el área y realizaron las primeras pericias.

Médicos legistas y peritos de criminalística participaron en el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas, bajo la supervisión de la Fiscalía.

Entre las diligencias ordenadas figura la revisión de registros de cámaras de seguridad y la recopilación de pericias de criminalística para determinar el modo en que ocurrió el asesinato.

Según la Fiscalía, el cuerpo, que permanece como NN en la Morgue Central de Lima, presentaba múltiples cortes, presuntamente provocados con un arma blanca. RPP reportó que la víctima tendría cerca de 30 años, vestía un top blanco y short rosado con flores al momento del hallazgo.

Dos sujetos abandonaron cadáver de
Dos sujetos abandonaron cadáver de una mujer dentro de un colchón en SMP. (Fiscalía)

Sospechoso detenido

La Policía Nacional detuvo a Cruz Vázquez, de 43 años, tras ubicarlo en la avenida Próceres de Huandoy, en Los Olivos. De acuerdo con declaraciones del comandante Henry Vílchez, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos, el detenido explicó que fue contratado por tres ciudadanos extranjeros, entre ellos una mujer, para trasladar un colchón y basura desde una vivienda en la avenida Los Olivos, en la asociación de vivienda Los Pinos, en San Martín de Porres.

Según Vílchez, el sospechoso relató que dos hombres y una mujer bajaron del tercer piso de la vivienda y cargaron el colchón en la mototaxi. “Él indica que fue contratado por una persona en horas de la mañana, a eso de las 8:30 a.m. (del jueves), y no sabe si son venezolanos, ecuatorianos o colombianos”, detalló el comandante, según citó RPP.

Durante las diligencias, Darwin Cruz señaló que uno de los sujetos involucrados responde al nombre de Alex, quien ya lo habría contratado previamente para otros servicios de transporte.

Tras el hallazgo del cuerpo, Alex le habría dicho que viajaría a Chile. Ante la posibilidad de fuga, la Policía ha coordinado con las fronteras de Tacna y Tumbes para evitar la salida del país de los sospechosos.

Las autoridades continúan la investigación y la recolección de pruebas, mientras la Fiscalía reitera que el caso se encuentra en etapa preliminar y sujeto a los resultados forenses y testimonios. La necropsia de ley se realizará en la Morgue Central de Lima con el objetivo de confirmar la identidad de la víctima y aportar datos clave para el esclarecimiento del crimen.

