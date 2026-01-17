Lo mejor del concierto de Bad Bunny en Lima: videos virales de TikTok del sorprendente show del ‘Conejo malo’

Baile, emoción y sueños cumplidos en el primer concierto de Bad Bunny. TikTok

El primer concierto de Bad Bunny en Lima, celebrado el viernes 16 de enero en el Estadio Nacional, no solo fue un evento musical multitudinario, sino también un generador inagotable de contenidos virales en redes sociales. Los videos compartidos por asistentes y fanáticos desde distintos puntos del estadio y sus alrededores capturaron escenas que rápidamente se convirtieron en tendencia, mostrando la diversidad de experiencias y emociones vividas durante la noche.

‘Perrea’ mientras vende cerveza

Entre los clips más difundidos destaca el de un vendedor de cerveza que, lejos de limitarse a su labor, se robó la atención al ponerse a bailar y perrear al ritmo de los éxitos del ‘Conejo Malo’ mientras recorría las tribunas. El improvisado show del vendedor, grabado por varios asistentes, arrancó aplausos y risas, y en cuestión de horas acumuló miles de reproducciones en plataformas como TikTok y X.

Vendedor de cerveza perrea en concierto de Bad Bunny. TikTok

Un tiburón que lo dio todo

Otro de los momentos virales lo protagonizó una persona disfrazada de tiburón, que se sumó a la fiesta con pasos de baile enérgicos y coreografías improvisadas, animando a quienes se encontraban cerca y convirtiéndose en un símbolo de la creatividad y el entusiasmo de los seguidores peruanos. Las imágenes del tiburón bailando circularon ampliamente y se sumaron a la galería de postales inolvidables del concierto.

Tiburon disfrazado se roba el show en concierto de Bad Bunny. TikTok

Emotiva dedicatoria

La noche también estuvo marcada por historias personales que emocionaron a la audiencia digital. Uno de los videos que más conmovió fue el de un fan que, en medio del show, levantó la foto de su hermano fallecido.

“Gracias Benito por hacerme vivir este momento tan hermoso. Te extraño, mi amado hermano. Uun beso hasta el cielo”, escribió la joven en su publicación.

La dedicatoria generó mensajes de apoyo y empatía, reflejando el significado especial que determinadas canciones de Bad Bunny tiene para muchos de sus seguidores.

Fan dedicó un tema de Bad Bunny a su hermano. TikTok

Fan logró burla la seguridad

Entre las escenas más celebradas por la comunidad en redes estuvo la de dos fans que cumplieron sus sueños durante el concierto. Una de ellas logró subir al escenario y, tras burlar la seguridad, recibió un abrazo del propio Bad Bunny, quien detuvo la intervención del personal y permitió que la joven compartiera unos segundos junto a él. El gesto del artista y la emoción de la fan fueron captados desde distintos ángulos y rápidamente se convirtieron en uno de los momentos más virales de la noche.

Bad Bunny impide que retiren a fan que se subió al escenario para abrazarlo. Tiktok/ @ivn040296

La elegira para gritar: ‘Acho, PR’

Otra fan destacó al gritar el tradicional “¡Acho, PR es otra cosa!” a todo pulmón, frase que suele acompañar los conciertos del artista y que fue celebrada tanto por el público presente como por quienes seguían el evento a través de las redes. El grito fue replicado por otros asistentes y se integró al ambiente festivo del Estadio Nacional, sumando color local al concierto.

Fan fue elegira para grita: “¡Acho, PR es otra cosa!”. TikTok

Homenaje al ‘Cóndor Pasa’

Durante el evento, Bad Bunny también rindió un homenaje especial a la cultura peruana. En uno de los momentos más emotivos, uno de sus músicos interpretó “El Cóndor Pasa”, la emblemática pieza de Daniel Alomía Robles, mientras el artista escuchaba atento en señal de respeto. El gesto fue ampliamente comentado y compartido, y muchos usuarios destacaron la sensibilidad del cantante al incorporar elementos del repertorio nacional en su espectáculo.

Bad Bunny rindió homenaje al 'Cóndor pasa'. TikTok

Zona Calle

La viralidad no se limitó a quienes ingresaron al estadio. Numerosos videos mostraron a decenas de fans que, al no poder adquirir entradas, se reunieron en los exteriores del Estadio Nacional para vivir el concierto a su manera. Con celulares en mano y coreando las canciones desde las calles aledañas, estos seguidores compartieron sus propias experiencias y demostraron el alcance del fenómeno Bad Bunny en Perú. Algunos clips mostraron a grupos enteros bailando y cantando juntos, mientras otros relataron la emoción de escuchar al artista desde fuera del recinto, sumando relatos alternativos a la gran noche.

Fans de Bad Bunny disfrutaron del concierto en Zona Calle. TikTok

Natalie Vértz en ‘La Casita’

Uno de los segmentos más comentados y replicados en video fue la aparición de la modelo y presentadora Natalie Vértiz en “La Casita”, el espacio del show destinado a invitados locales. Su participación, junto a otras figuras reconocidas, generó ovaciones y se convirtió en tendencia tanto en TikTok como en X. La performance de Vértiz, acompañada por su esposo Yaco Eskenazi, fue destacada por la prensa local y el público, quienes subrayaron su espontaneidad y carisma en el escenario.

Acompañada de su esposo Yaco Eskenazi y su hermana Camila, Natalie Vértiz disfrutó del tour de Bad Bunny en Lima, convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche y emocionando a todos los asistentes.

Dijo ‘Chile’

El cantante causó sorpresa al gritar Chile en pleno concierto en lugar de Perú. Pese al error involuntario, Bad Bunny continuó con su show, interactuando con el público. Más adelante, el artista no dudó en decir: ‘Perú es otra cosa’.

Bad Bunny gritó Chile en su primer concierto en Perú. @Blayox Ander

Bad Bunny gritó 'Peru es otra cosa' al subir a 'La Casita'. TikTok

Los videos virales del concierto de Bad Bunny en Lima evidencian la magnitud del evento y la variedad de historias y emociones que confluyeron en una sola noche. El cantante brindará un segundo concierto este sábado 17 de enero en el Estadio Nacional.