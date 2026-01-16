Se suspende Senerata a Lima por muerte de trabajadores de Emape: alcalde Renzo Reggiardo acude al velorio

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que un camión que transportaba pollos impacta a gran velocidad contra dos vehículos de mantenimiento en la Panamericana Sur. El trágico accidente dejó un saldo de dos fallecidos y ocho heridos. Canal N

La ciudad de Lima atraviesa un momento de profundo dolor y conmoción tras el trágico fallecimiento de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, trabajadores de EMAPE, quienes perdieron la vida mientras cumplían su labor en un accidente ocurrido en la Panamericana Sur.

El impacto de esta tragedia no solo ha golpeado a sus familias y compañeros de trabajo, sino también a la ciudadanía en general, que ha seguido con atención las acciones adoptadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a este lamentable hecho.

Ante ello, en señal de duelo institucional, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dispuso oficialmente la suspensión de la Serenata a Lima, actividad que estaba programada para el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas como parte de las celebraciones por el aniversario de la capital. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial, en el que la comuna limeña expresó su pesar por la pérdida de los dos trabajadores municipales y pidió comprensión a la población ante la cancelación del evento.

Lima de luto: suspenden Serenata tras trágica muerte de trabajadores municipales en la Panamericana Sur. Infobae Perú / Captura: X

“Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y en señal de duelo por el fallecimiento de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, trabajadores de EMAPE que perdieron la vida cumpliendo su labor en el trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur, se ha dispuesto la suspensión de la Serenata a Lima, programada para el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas”, señala textualmente el documento difundido por la municipalidad, dejando en claro que la prioridad en este momento es el respeto y la solidaridad con las familias afectadas.

El comunicado también subraya el llamado a la empatía ciudadana en un contexto marcado por el luto. “En este momento de dolor, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicita la comprensión de la ciudadanía y comunica que la nueva fecha de realización de esta actividad será informada oportunamente a través de sus canales oficiales”, precisa el pronunciamiento, fechado en Lima, 15 de enero de 2026, y acompañado por el sello institucional de la comuna capitalina.

Alcalde Renzo Reggiardo asiste a velorio de los trabajadores fallecidos

Más allá del anuncio administrativo, el gesto que marcó la jornada fue la presencia del propio Renzo Reggiardo en el velorio de los trabajadores fallecidos, realizado la noche de este jueves. El alcalde acudió de manera discreta para expresar sus condolencias y acompañar a los familiares, compañeros de EMAPE y amigos de las víctimas, en un acto que fue interpretado como una muestra de respeto, cercanía y reconocimiento hacia quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Durante su visita al velorio, Reggiardo se mostró visiblemente afectado por la tragedia y permaneció algunos minutos junto a los deudos, en un ambiente marcado por el silencio, el llanto contenido y los mensajes de despedida.

Reggiardo rinde homenaje a trabajadores de EMAPE fallecidos y suspende celebraciones por aniversario de Lima. Infobae Perú / Captura: Municipalidad de Lima.

Jessica Corachahua, madre de dos hijos, murió en la Panamericana Sur tras solo dos días de trabajo en EMAPE

La tragedia ocurrida en la Panamericana Sur sigue dejando historias marcadas por el dolor y la indignación. Una de las víctimas mortales del accidente múltiple en el kilómetro 17 fue Jessica Corachahua Toledo, una joven madre de dos hijos que había iniciado con ilusión una nueva etapa laboral y que perdió la vida cuando apenas llevaba dos días trabajando en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

Jessica Corachahua, la madre que murió en la Panamericana Sur, recién había ingresado a EMAPE| América Noticias/ ANDINA/Ricardo Cuba

Jessica formaba parte de un equipo de limpieza vial que realizaba labores en la carretera cuando un camión embistió violentamente a los trabajadores, provocando una escena de caos y desesperación. El impacto no solo terminó con la vida de la joven madre, sino que también dejó otro trabajador fallecido y varios heridos, algunos de ellos de gravedad. La magnitud del accidente generó conmoción inmediata entre los compañeros de trabajo y los conductores que transitaban por la zona.

La noticia de su muerte golpeó duramente a su familia, especialmente a su esposo, Cristian Vásquez, quien hoy enfrenta la pérdida irreparable de su compañera de vida y la difícil tarea de explicarles a sus hijos que su madre no volverá a casa. En medio del dolor, el viudo alzó su voz para exigir justicia y sanciones ejemplares contra todos los responsables del hecho, dejando en claro que no permitirá que el caso quede en el olvido.

Lima de luto: suspenden Serenata tras trágica muerte de trabajadores municipales en la Panamericana Sur. Infobae Perú / Captura: X

“Justicia, de verdad. Justicia y que esto no quede impune. El que ocasionó la desgracia puede salir en cualquier momento y normal, puede seguir su vida, pero la vida de mi mujer, ¿quién me la va a devolver? Nadie”, declaró con profunda indignación, reflejando el sentimiento de impotencia que embarga a su familia. Sus palabras resumen el clamor de quienes sienten que, una vez más, una tragedia vial amenaza con diluirse entre trámites y responsabilidades no asumidas.

Cristian Vásquez también hizo un llamado directo a la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando apoyo para sus hijos, quienes quedaron en situación de vulnerabilidad tras la repentina muerte de su madre. Jessica había ingresado recientemente a EMAPE con la esperanza de mejorar la calidad de vida de su familia, sin imaginar que ese nuevo empleo terminaría convirtiéndose en una tragedia que marcaría para siempre a sus seres queridos.

