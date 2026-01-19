BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

La llegada de BTS a Perú modificó las expectativas de miles de seguidores tras conocerse el adelanto de las fechas de sus conciertos en Lima. La web oficial del tour mundial de la banda surcoreana actualizó la programación y fijó las presentaciones para el jueves 8 y viernes 9 de octubre, en lugar de las jornadas posteriores que originalmente figuraban en el calendario. Este anuncio provocó una inmediata reacción entre los fanáticos y la industria del entretenimiento local.

Aunque la productora encargada del evento en Lima aún no emitió un comunicado oficial, el ajuste en el cronograma obligó a muchos seguidores a reorganizar planes de viaje, hospedaje y solicitudes de permisos laborales. El anticipo de las fechas generó incertidumbre, pero también aumentó la expectativa por la primera visita del grupo a territorio peruano. La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales y se instaló como uno de los temas más comentados del día.

La comunidad de fans de BTS en Perú manifestó sorpresa, aunque permanece atenta a la confirmación definitiva de la productora. Algunos usuarios expresaron confianza en que próximamente se informará de manera oficial, mientras otros ya empezaron a especular sobre la posibilidad de una tercera función. Una parte de los seguidores interpreta el movimiento como una oportunidad para sumar una nueva fecha, dado el alto nivel de demanda.

Entre los comentarios destacados que circularon en redes sociales, varios apuntaron a coincidencias con fechas especiales en el país y al cumpleaños de Jimin. “Como que los BTS ahora vienen el 8 y 9 de octubre a Perú. Se enteraron que el 8 es Combate de Angamos y feriado vdd?”, publicó una usuaria. Otro mensaje remarcó: “Conciertos de BTS se adelantan en Perú al 8 y 9 de octubre. ARMY ahora sueña con tercera fecha”.

La posibilidad de una celebración especial para Jimin, cuyo cumpleaños es el 13 de octubre, también generó especulación. “Eso quiere decir que Jimin no pasará su cumpleaños en Lima o se quiere dar unas vacaciones más largas”, señaló otro usuario en X, antes Twitter.

Los fans, conocidos como ARMY, demostraron su creatividad al imaginar escenarios alternativos, como la grabación de un episodio especial en la ciudad. “El concierto para Perú ahora es el 8 y 9. Lo movieron para que el sábado vayan a la alameda a grabar un run BTS ajjaja”, publicó un seguidor.

Mientras tanto, la expectativa por el debut de BTS en Lima se intensifica. El adelanto de fechas y la posibilidad de sumar una función extra mantienen la atención puesta en los próximos anuncios oficiales.

¿Dónde será el concierto y cuándo salen a la venta las entradas?

Hasta la fecha, no existe un anuncio oficial sobre el lugar donde se realizarán los conciertos de BTS en Perú. Las expectativas de los seguidores se centran en dos recintos principales: el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos. Ambos espacios cuentan con una amplia capacidad para asistentes y han sido escenario de espectáculos internacionales de gran escala. Los fans consideran que estos estadios ofrecen las condiciones técnicas y logísticas necesarias para un montaje acorde con la producción de BTS, reconocida por su nivel de exigencia y despliegue tecnológico.

Respecto a la venta de entradas, tampoco se revelaron detalles sobre la fecha de inicio ni los precios. La información oficial debe ser proporcionada por la productora Live Nation, responsable de la organización del evento en Perú. Hasta el momento, la empresa no realizó ningún pronunciamiento, lo que mantiene a los fanáticos a la espera de novedades.