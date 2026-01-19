Perú

BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

La agrupación de k-pop sorprendió con un cambio de fecha de su visita a Perú, lo que ha despertado expectativa por una posible tercera función

Guardar
BTS adelanta conciertos en Perú
BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

La llegada de BTS a Perú modificó las expectativas de miles de seguidores tras conocerse el adelanto de las fechas de sus conciertos en Lima. La web oficial del tour mundial de la banda surcoreana actualizó la programación y fijó las presentaciones para el jueves 8 y viernes 9 de octubre, en lugar de las jornadas posteriores que originalmente figuraban en el calendario. Este anuncio provocó una inmediata reacción entre los fanáticos y la industria del entretenimiento local.

Aunque la productora encargada del evento en Lima aún no emitió un comunicado oficial, el ajuste en el cronograma obligó a muchos seguidores a reorganizar planes de viaje, hospedaje y solicitudes de permisos laborales. El anticipo de las fechas generó incertidumbre, pero también aumentó la expectativa por la primera visita del grupo a territorio peruano. La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales y se instaló como uno de los temas más comentados del día.

(BTS)
(BTS)

Usuarios reaccionaron a este cambio

La comunidad de fans de BTS en Perú manifestó sorpresa, aunque permanece atenta a la confirmación definitiva de la productora. Algunos usuarios expresaron confianza en que próximamente se informará de manera oficial, mientras otros ya empezaron a especular sobre la posibilidad de una tercera función. Una parte de los seguidores interpreta el movimiento como una oportunidad para sumar una nueva fecha, dado el alto nivel de demanda.

Entre los comentarios destacados que circularon en redes sociales, varios apuntaron a coincidencias con fechas especiales en el país y al cumpleaños de Jimin. “Como que los BTS ahora vienen el 8 y 9 de octubre a Perú. Se enteraron que el 8 es Combate de Angamos y feriado vdd?”, publicó una usuaria. Otro mensaje remarcó: “Conciertos de BTS se adelantan en Perú al 8 y 9 de octubre. ARMY ahora sueña con tercera fecha”.

BTS adelanta conciertos en Perú
BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”
La posibilidad de una celebración especial para Jimin, cuyo cumpleaños es el 13 de octubre, también generó especulación. “Eso quiere decir que Jimin no pasará su cumpleaños en Lima o se quiere dar unas vacaciones más largas”, señaló otro usuario en X, antes Twitter.

Los fans, conocidos como ARMY, demostraron su creatividad al imaginar escenarios alternativos, como la grabación de un episodio especial en la ciudad. “El concierto para Perú ahora es el 8 y 9. Lo movieron para que el sábado vayan a la alameda a grabar un run BTS ajjaja”, publicó un seguidor.

Mientras tanto, la expectativa por el debut de BTS en Lima se intensifica. El adelanto de fechas y la posibilidad de sumar una función extra mantienen la atención puesta en los próximos anuncios oficiales.

BTS adelanta conciertos en Perú
BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

¿Dónde será el concierto y cuándo salen a la venta las entradas?

Hasta la fecha, no existe un anuncio oficial sobre el lugar donde se realizarán los conciertos de BTS en Perú. Las expectativas de los seguidores se centran en dos recintos principales: el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos. Ambos espacios cuentan con una amplia capacidad para asistentes y han sido escenario de espectáculos internacionales de gran escala. Los fans consideran que estos estadios ofrecen las condiciones técnicas y logísticas necesarias para un montaje acorde con la producción de BTS, reconocida por su nivel de exigencia y despliegue tecnológico.

Respecto a la venta de entradas, tampoco se revelaron detalles sobre la fecha de inicio ni los precios. La información oficial debe ser proporcionada por la productora Live Nation, responsable de la organización del evento en Perú. Hasta el momento, la empresa no realizó ningún pronunciamiento, lo que mantiene a los fanáticos a la espera de novedades.

Temas Relacionados

BTSBTS en PerúConciertosperu-entretenimiento

Más Noticias

Regresa la prohibición de dos personas en moto: General Arriola defiende la medida por su uso en delitos

El presidente José Jerí informó que se emitirá un decreto supremo que establece esta restricción como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana

Regresa la prohibición de dos

Bus de Armonía 10 no habría sido el objetivo del atentado: stickers de ‘Los Pulpos’ refuerzan hipótesis de ataque contra discoteca

El estallido se registró cerca de las 2:40 de la madrugada, frente al local nocturno, cuando los músicos aún ofrecían su espectáculo en el interior

Bus de Armonía 10 no

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

El reglamento de la “ley contra la extorsión” indica que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia se encargarán de la implementación de un fondo al que accederán solo las víctimas relacionadas con el transporte público y de mercancías

Peruanos pagarán por extorsiones a

Se-Yun Park debutó en Géminis con un mal saque: la divertida reacción de Natalia Málaga tras el fallo de la coreana

La central asiática hizo su primera aparición en la Liga Peruana de Vóley con un servicio errado que desató la particular expresión de la entrenadora nacional en el duelo ante Circolo Sportivo Italiano

Se-Yun Park debutó en Géminis

No solo Julio Velarde: otro peruano participará en Davos 2026, el foro económico más influyente del mundo, ¿de quién se trata?

Un representante del sector privado peruano se hará presente en la reunión del Foro Económico Mundial, encuentro que reúne a líderes políticos y empresariales calve para analizar los desafíos de la economía global

No solo Julio Velarde: otro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Peruanos pagarán por extorsiones a

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

José Jerí y la amenaza de una nueva censura a tres meses de las Elecciones 2026 por sus constantes reuniones con dos empresarios chinos

Ex gobernador del Callao se defiende desde un baño en la clandestinidad: “Se están ensañando contra mí”

Desde Sarratea hasta el ‘Chifagate’ de José Jerí, la sombra de la corrupción y reuniones clandestinas de los últimos presidentes del Perú

Prófugo y con orden de captura, Vladimir Cerrón anuncia que hará campaña virtual en varias ciudades del país sin aparecer en público

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny se despidió de

Bad Bunny se despidió de sus fans en Lima tras cenar en Maido: “Disfruté mucho estar aquí, agradecido con Perú”

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras sufrir atentado en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos del 8 y 9 de octubre

BTS en Perú: cambio de fecha de sus conciertos en Lima genera conmoción entre la comunidad ARMY del país

¿BTS cambia de fecha de sus conciertos en Perú? Página oficial publica los días que serían sus shows en Lima

DEPORTES

Se-Yun Park debutó en Géminis

Se-Yun Park debutó en Géminis con un mal saque: la divertida reacción de Natalia Málaga tras el fallo de la coreana

Paolo Guerrero se motiva tras marcar su primer gol en 2026 con Alianza Lima: “Estoy con ansias de que inicie el campeonato”

Alan Cantero ratifica su compromiso con Alianza Lima tras brillar en pretemporada: “Me quedé para una revancha”

Golazo de Alan Cantero con impresionante disparo en Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se alistan para competir en el cuadro principal del Challenger 75 de Itajaí