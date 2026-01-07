La periodista contó por primera vez que fue lo que la motivó a dejar su trabajo en la pantalla chica y migrar al streaming | TikTok

Después de más de diez años en la televisión peruana, Fátima Chávez decidió hacer pública la causa principal de su alejamiento de América TV y Canal N. La periodista, ahora parte de La Roro Network, el espacio digital conducido por Carlos Orozco, detalló que su salida respondió a la falta de oportunidades para seguir creciendo dentro del medio televisivo.

Durante una reciente transmisión del programa digital, Chávez respondió con franqueza a la consulta sobre su cambio profesional. Relató que tras una década como reportera, enfocada en temas políticos y policiales, percibía que el canal ya no le ofrecía posibilidades reales de avanzar en su carrera.

“Yo he sido reportera durante 10 años entre lo policial y lo político, en los últimos 5 años porque empecé en la campaña política. Realmente creo yo que no había espacio para crecer, que fue lo que finalmente me decantó a tomar esta decisión”, expresó en el espacio conducido por Orozco.

La comunicadora también recordó que recibió advertencias de personas cercanas sobre las limitaciones que enfrentaba en la televisión. “Alguna vez me dijo alguien, antes de irme, que el espacio me había quedado pequeño. Pero, yo nunca consideré que eso fuera así, sino que simplemente ya no había espacio para mí”, confesó, señalando que el reconocimiento o la experiencia acumulada no bastaban para mantenerse motivada en un entorno sin proyección.

Fátima Chávez revela la verdadera razón de su salida de TV: “No había espacio para crecer”

La salida de Chávez de la televisión tradicional ha generado reacciones diversas, sobre todo entre quienes consideran al streaming una alternativa para ejercer el periodismo con mayor independencia creativa. Desde su llegada a La Roro Network, la periodista se ha consolidado como una de las incorporaciones más comentadas, aportando su experiencia y estilo a la plataforma digital.

“Apasionada por el cine, las buenas historias y las redes sociales, disfruto asumir nuevos desafíos y aprender constantemente. Me definen la proactividad, la curiosidad y el compromiso con la verdad”, se puede leer en su perfil de LinkedIn, una frase que refuerza la idea de una profesional en búsqueda constante de nuevos retos.

Fátima Chávez revela la verdadera razón de su salida de TV: “No había espacio para crecer”

¿Quién es Fátima Chávez?

Fátima Chávez es una periodista peruana con una trayectoria de más de diez años en la televisión nacional. Comenzó su carrera en 2014 como reportera de reemplazo en América Televisión, y con el tiempo asumió roles de mayor responsabilidad, incluyendo la conducción de la Edición Sabatina de América Noticias y espacios informativos en Canal N.

Su versatilidad profesional le permitió cubrir distintas franjas y formatos, entre ellos Domingo al Día, Edición Mediodía y Dominical, lo que le dio la oportunidad de abordar diversas audiencias y enfoques periodísticos. Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y en coyunturas políticas de alto impacto, Chávez estuvo al frente de coberturas clave para la agenda informativa del país.

El profesionalismo y la calidad humana de Chávez han sido resaltados por colegas como Óscar del Portal y Valeria Piazza, quienes al despedirse de ella en pantalla le expresaron gratitud y reconocimiento por su desempeño. “Me siento agradecida por el respeto y el cariño que he recibido de mis compañeros y de la audiencia”, compartió la periodista en su última aparición en televisión.

Fátima Chávez se despide de América TV y Canal N después de 10 años de trayectoria.

Egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Chávez estudió Comunicación Social y actualmente cursa una Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En sus estudios de posgrado, ha profundizado en temas como el análisis del poder, la comunicación y la opinión pública, áreas que complementan su labor como periodista y reportera.

El paso de Chávez a los medios digitales refleja un movimiento que gana fuerza entre periodistas que buscan nuevas formas de conectar con las audiencias y crecer en su profesión, fuera de las limitaciones estructurales de la televisión tradicional.