Petroperú: Fitch Ratings retira calificación crediticia de la compañía tras falta de transparencia del Gobierno peruano

Fitch Ratings retira todas las calificaciones crediticias a Petroperú por falta de información suficiente en su gestión financiera y operativa.

El retiro de todas las calificaciones crediticias a Petroperú por parte de Fitch Ratings ha generado una alerta sobre la gobernanza y la estabilidad de la empresa estatal, según manifestó el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP).

La agencia internacional anunció el 10 de enero de 2026 que no cuenta con información suficiente para mantener su cobertura analítica, lo que deja a la principal petrolera del país fuera del universo de emisores seguidos regularmente por Fitch.

La agencia Fitch retira todas las calificaciones crediticias a Petroperú

La decisión de Fitch se sustenta en la debilidad de la liquidez de Petroperú y la falta de transparencia en la entrega de datos relevantes. Las conversaciones entre la empresa y el Gobierno se mantienen abiertas, aunque la incertidumbre se ha profundizado en los mercados y entre los actores del sector energético.

El STAPP expresó que la situación no puede considerarse un hecho aislado del ámbito financiero, sino que representa una señal de alarma respecto a la conducción pública y la gobernanza de la empresa.

La decisión de Fitch suscita inquietud sobre la viabilidad, transparencia y seguridad energética nacional por parte de la petrolera estatal Petroperú.

“Cuando una agencia internacional retira calificaciones por insuficiencia de información, el mensaje es directo: faltan decisiones, claridad, gestión y responsabilidad”, advirtió el sindicato en un comunicado.

Durante los dos últimos meses, Petroperú ha experimentado una inestabilidad sin precedentes: cinco presidentes del directorio y cuatro gerentes generales han pasado por la empresa, lo que, según el sindicato, ha agravado la crisis interna.

La actual gestión del Gobierno, encabezada por la presidenta Dina Boluarte, ha enfrentado cuestionamientos por la falta de liderazgo y coordinación para enfrentar la situación, según el documento.

El sindicato STAPP advierte sobre crisis de gobernanza en Petroperú

El sindicato atribuyó parte de la crisis a lo que denominó “dejadez y mezquindad” gubernamental, así como a las declaraciones públicas de la ministra de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros. El STAPP sostuvo que esas intervenciones han incrementado la incertidumbre y deteriorado la reputación institucional de Petroperú.

“En lugar de construir confianza, se ha permitido que crezca la incertidumbre, con señales contradictorias y decisiones que no fortalecen la credibilidad institucional”, señala el documento.

El comunicado agregó que, mientras la confianza del mercado se ve afectada, desde el Ejecutivo se ha optado por estigmatizar a los trabajadores, lo que debilita el capital humano y dificulta la operación de la empresa.

El Sindicato STAPP alerta que el retiro de las calificaciones crediticias expone la necesidad de acciones claras y mayor responsabilidad pública.

El STAPP hizo un llamado a la máxima autoridad del país para que evalúe la continuidad de los responsables del sector energético y económico. El sindicato pidió al presidente que reconsidere la permanencia del presidente del Consejo de Ministros, así como de los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.

Según el gremio, la permanencia de estos funcionarios ha golpeado la reputación de Petroperú y ha abierto espacio a una mayor incertidumbre en una empresa considerada estratégica para la seguridad energética nacional.

¿La salida de Petroperú del universo de Fitch eleva la incertidumbre económica?

Entre las demandas del sindicato destacan la necesidad de restablecer la transparencia en la provisión de información, la conducción técnica y unificada del proceso de estabilización y el respeto a la dignidad laboral de los trabajadores. “No existe reorganización viable sin legitimidad interna”, advirtió el STAPP.

Finalmente, la organización recordó que la estabilidad de Petroperú se considera un factor clave para la seguridad energética del país, por lo que insistió en que la pérdida de credibilidad afecta la cadena de abastecimiento, el financiamiento y la operación de la empresa, algo que inevitablemente traerá implicaciones para la economía nacional.