El Gobierno peruano prevé la firma de los primeros contratos de inversión privada en Petroperú en junio

La petrolera estatal Petroperú afronta una situación financiera crítica, mientras los empleados han comunicado una huelga nacional de 72 horas prevista para comenzar este miércoles, en respuesta a un posible recorte de personal motivado por la reestructuración empresarial. Según informó la ministra de Economía, Denisse Miralles, el Gobierno del presidente en funciones, José Jerí, ha optado por impulsar la participación de capital privado en la compañía como vía para su rescate financiero.

El medio Andina consignó las declaraciones de Miralles durante una entrevista con el programa “Panorama”. La ministra indicó que el plan oficial contempla la firma de los primeros contratos de inversión privada en Petroperú en junio, como parte de una estrategia para evitar nuevas transferencias estatales a la empresa. De acuerdo con lo informado, la agencia estatal Proinversión dirigirá el proceso y se encargará de seleccionar los activos del portafolio de Petroperú que resulten atractivos para inversores, entre los que destacó la refinería de Talara.

Miralles detalló que la petrolera arrastra una deuda de 5.000 millones de dólares (4.280 millones de euros) y afrontó pérdidas netas por 1.611 millones de soles hasta octubre, tramo que corresponde al periodo auditado de 2023. De acuerdo con la ministra, los balances negativos y el alto endeudamiento han limitado la capacidad del Ejecutivo para realizar nuevas inyecciones de fondos públicos, obligando a buscar alternativas asociadas a capital privado.

El plan de captar socios del sector privado está orientado a sanear la situación financiera de la empresa y preservar su operatividad, explicó la titular de Economía a Andina. La primera fase del proceso, liderada por Proinversión, consistirá en identificar aquellos activos y operaciones de Petroperú que puedan generar interés dentro del mercado inversor, siendo la refinería de Talara uno de los activos más relevantes por su tamaño y capacidad estratégica.

Según publicó Andina, la decisión del Gobierno incluye una revisión de la estructura de gastos y la plantilla laboral de Petroperú, lo que ha generado inquietud sindical. Representantes de los trabajadores han reaccionado a la posibilidad de despidos anunciando un paro nacional de tres días, convocatoria que está programada para iniciar a mediados de semana.

La ministra Miralles describió el ingreso de capital privado como la única opción para la recuperación de Petroperú, e insistió en que bajo la actual administración no se contemplan transferencias adicionales de recursos estatales como sucedió en gobiernos anteriores. La autoridad recalcó a Andina que “la única manera viable para reflotar la empresa” es la participación de actores privados en su capital.

Reportó Andina que, mientras tanto, la empresa mantiene operaciones bajo presión en medio de negociaciones internas y la expectativa de la inminente huelga sindical. El contexto de balances negativos y deuda millonaria sitúa a Petroperú ante uno de los retos más complejos de su historia reciente, con la entrada de capital privado como apuesta central del Ejecutivo peruano para garantizar la continuidad y estabilidad de la compañía.

Proinversión, responsable de liderar el proceso de convocatoria e identificación de posibles socios, tendrá la misión de determinar cuáles ramas del negocio resultan más atractivas en el corto plazo. El análisis incluirá criterios de viabilidad, potencial de rentabilidad y valor estratégico para el país, conforme destacó la ministra al medio estatal.

La crisis financiera que enfrenta Petroperú se agrava por el entorno internacional adverso y los cambios en el mercado energético, de acuerdo con el análisis presentado en la entrevista televisiva. El Ejecutivo confía en que la participación de inversionistas aportará no solo liquidez, sino mejoras de gestión y acceso a tecnología, al tiempo que se ajusta la estructura interna para reducir los niveles de gasto y deuda.

En paralelo a la puesta en marcha del cronograma de inversión privada, la directiva de Petroperú sostiene conversaciones con los representantes laborales en un intento por evitar una paralización completa de actividades. El Ejecutivo peruano busca diseñar un esquema que permita mitigar el impacto de las medidas en el personal, aunque la huelga convocada por el sindicato pone en duda la estabilidad de los próximos días, según advirtió el medio Andina.