EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Reportan cientos de muertos por la represión del régimen iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que mantenga comercio con el régimen de Irán, en un contexto de represión violenta en Teherán contra una ola de protestas.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva”, afirmó Trump en la red social Truth Social.

Ese mismo lunes, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que al menos 648 personas murieron y más de 10.600 fueron detenidas durante las dos semanas de manifestaciones en Irán.

Con el acceso a internet bloqueado y las líneas telefónicas interrumpidas en el país, la evaluación de las protestas desde el exterior resulta más compleja. El régimen iraní no difundió cifras oficiales de víctimas, aunque en redes sociales circulan videos que supuestamente muestran decenas de cuerpos en una morgue en las afueras de Teherán.