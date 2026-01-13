EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que mantenga comercio con el régimen de Irán, en un contexto de represión violenta en Teherán contra una ola de protestas.
“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva”, afirmó Trump en la red social Truth Social.
Ese mismo lunes, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que al menos 648 personas murieron y más de 10.600 fueron detenidas durante las dos semanas de manifestaciones en Irán.
Con el acceso a internet bloqueado y las líneas telefónicas interrumpidas en el país, la evaluación de las protestas desde el exterior resulta más compleja. El régimen iraní no difundió cifras oficiales de víctimas, aunque en redes sociales circulan videos que supuestamente muestran decenas de cuerpos en una morgue en las afueras de Teherán.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las masivas protestas contra el régimen iraní han sido respondidas con una brutal represión que ha dejado un saldo devastador en todo el país. Testimonios recogidos por la BBC describen ejecuciones sumarias, disparos a quemarropa contra multitudes desarmadas y morgues desbordadas de cuerpos, en medio de las restricciones informativas que dificultan la verificación independiente de los hechos.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, advirtió el lunes sobre una emergencia en Irán, afirmando que las autoridades han impuesto un bloqueo casi total de internet para ocultar “informes muy preocupantes sobre asesinatos a gran escala de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad”.
“También estamos sumamente preocupados por las personas detenidas la última semana, quienes están siendo acusadas por las autoridades de ser enemigos de Dios, lo cual en Irán conlleva la pena de muerte”, publicó Bolopion en X.
“Creemos que se trata de una verdadera emergencia y hacemos un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos para que debatan la situación urgentemente y envíen un mensaje contundente a los líderes iraníes de que rendirán cuentas”, añadió.
Estados Unidos mantiene bajo evaluación la posibilidad de ejecutar ataques aéreos contra el régimen de Irán como respuesta a la represión de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre. La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump considera “opciones muy fuertes”, incluidas acciones militares, mientras continúa explorando vías diplomáticas a través de contactos indirectos con Teherán.
El comunicado emitido por la Embajada Virtual de Estados Unidos en Teherán exhorta a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irán de manera inmediata debido a la escalada de protestas, el aumento de la violencia y la intensificación de las restricciones a la movilidad y las comunicaciones.
Entre las principales recomendaciones figura la necesidad de contar con un plan de evacuación que no dependa de la intervención de autoridades estadounidenses, dado que el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar asistencia consular en territorio iraní. Para quienes no logren salir del país, el mensaje aconseja buscar refugio en una residencia segura, abastecerse con reservas de alimentos, agua y medicamentos, y evitar cualquier punto de protesta o concentración pública.
El documento advierte sobre la importancia de mantener un perfil bajo y permanecer atentos a los acontecimientos locales a través de los medios de comunicación. Insiste en la necesidad de mantener los teléfonos cargados y de conservar la comunicación constante con familiares y allegados para informar sobre la situación personal. Además, sugiere inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP), que permite recibir actualizaciones de seguridad específicas para ciudadanos estadounidenses en Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Washington aplicará un arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida de alcance global que busca aislar económicamente al régimen iraní en un momento de máxima tensión política y social dentro del país persa. El mandatario dejó claro que la decisión entra en vigor de inmediato y no admite excepciones.