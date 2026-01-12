Perú

Intervienen a futbolista peruano durante operativo policial por presunta tenencia ilegal de arma sustraída a un agente en 2024

Según la PNP, el arma incautada es una pistola Glock calibre 380. El intervenido registra antecedentes policiales y será investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas

Policía confirma intervención a exfutbolista profesional durante operativo en local nocturno. (Latina Noticias)

La intervención policial ocurrió tras un trabajo de vigilancia y seguimiento que, según la Policía Nacional del Perú, se activó a partir de información específica recibida por los agentes. El procedimiento se desarrolló en una zona de locales nocturnos, donde el movimiento habitual del fin de semana no permitió advertir, a simple vista, la operación que se encontraba en curso.

Minutos después, la situación tomó un giro relevante con la identificación de uno de los intervenidos: David Alonso Díaz Colunga, futbolista peruano de 34 años, defensor central con antecedentes de participación en el fútbol profesional. La presencia del deportista entre los intervenidos fue confirmada por la autoridad policial durante una conferencia de prensa ofrecida horas más tarde.

El caso pasó a conocimiento público no por rumores ni versiones extraoficiales, sino por declaraciones directas del coronel S. Tapia, vocero de la Policía Nacional del Perú, quien expuso los detalles del operativo, el objeto incautado y la situación legal de los involucrados, destacando de manera reiterada que las diligencias continúan y que no existen conclusiones adelantadas.

Desde la institución policial, el énfasis estuvo puesto en la recuperación del arma de fuego y en el desarrollo de las investigaciones correspondientes, en un contexto que, según precisó el propio coronel, responde a disposiciones operativas permanentes a nivel nacional.

Intervención policial en un local nocturno

La Policía Nacional ejecutó un
La Policía Nacional ejecutó un operativo tras recibir información específica sobre una persona que portaría un arma de fuego. (Composición: Infobae)

El coronel Tapia explicó que la intervención ocurrió tras recibir información concreta que motivó el desplazamiento inmediato del personal policial. “David Alonso Díaz Colunga, de 34 años, portando un arma de fuego. La intervención ha sido gracias a una información obtenida que ha originado que el personal acuda de manera inmediata a la cuadra treinta y dos, a una discoteca, creo que es Latino Social, Club Latino Social”, señaló ante la prensa.

De acuerdo con su testimonio, el intervenido llevaba el arma dentro de un morral. “En el lugar, la persona que acabo de indicarles, ha sido intervenido, eh, portando un arma de fuego al interior de un morral. El arma de fuego es una pistola marca Glock, modelo 25, calibre trescientos ochenta”, precisó el oficial.

El operativo no se limitó al interior del local. La policía efectuó una vigilancia previa y siguió los movimientos de las personas involucradas hasta el momento en que abordaron un vehículo. “Efectivamente, estaba al interior del local que acabo de mencionar y al momento de salir abordaron un vehículo y el vehículo ya teníamos las características y la placa”, explicó Tapia.

Uno de los aspectos centrales del caso corresponde a la procedencia del arma de fuego. Según el coronel, la pistola Glock incautada figura como sustraída a un efectivo policial en Barranca durante marzo de 2024. “Es importante precisar que el arma ha sido sustraída a un efectivo policial en la localidad de Barranca, el año para, eh, 24, en marzo del 2024”, indicó.

El oficial también relató las circunstancias de aquel asalto, basándose en la denuncia existente. “La referencia en cuanto al policía en esa ocasión es que se estaba desplazando en estos llamados falsos colectivos. Quiere decir que era el único policía y el resto de pasajeros eran delincuentes. Entonces, ha sido asaltado en horas de la noche y no ha podido observar mayores características y abandonado en un cañaveral”, detalló.

Tapia sostuvo que la recuperación del arma resulta relevante para la seguridad pública. “Pero también quiero resaltar que este arma podría haber sido en adelante utilizado para el delito”, afirmó durante la conferencia.

Antecedentes y vínculo con el fútbol

Uno de los intervenidos fue
Uno de los intervenidos fue identificado como David Alonso Díaz Colunga, exfutbolista profesional de 34 años.

El coronel informó que Díaz Colunga registra un antecedente policial previo. “El detenido registra antecedentes por arrebato de celular el año 2021 en La Victoria, exactamente en el jirón Garibaldi”, manifestó. Añadió que ese registro forma parte de los sistemas policiales y se encuentra debidamente documentado.

Respecto a su trayectoria deportiva, Tapia aclaró que la información provino del propio intervenido. “Es un deportista que ha estado vinculado al fútbol profesional. Lo he entrevistado y nos ha manifestado”, indicó. Luego agregó: “Él mismo lo ha manifestado últimamente, dice que estaba vinculado al Atlético Torino de Talara”.

Durante el operativo, la policía intervino a otras tres personas: dos varones y una mujer. “Además de él hay dos varones y una dama. Están también en materia de investigación porque podrían tener alguna relación o un vínculo con ellos”, explicó Tapia, en respuesta a preguntas de la prensa.

El coronel detalló el momento exacto de la intervención. “Salieron, los cuatro, o sea, los tres varones y la dama. Y en ese momento, ya que abordaron el vehículo, fueron intervenidos. O sea, estuvieron en el local de diversión”, afirmó.

Sobre la situación legal, precisó el presunto delito investigado. “Tenencia ilegal de armas y la modalidad precisa es el artículo 279-G, fabricación, comercialización, uso o porte de arma de fuego, que tiene una pena, mmm, eh, de ocho a doce años”, señaló.

Finalmente, Tapia informó que los objetos incautados quedaron bajo custodia fiscal. “Ya está lacrado porque hemos actuado con la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Condevilla. Ya se han hecho las diligencias, han sido lacradas, acá tenemos el celular al interior, aquí está el morral y en la caja se encuentra el arma de fuego”, concluyó.

