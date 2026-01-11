Madre entrega a su hijo de 13 años a la policía luego de que robara una mototaxi: “Tiene que hacerse responsable”

La Policía Nacional de Casma detuvo a un menor de edad implicado en el robo de un vehículo. La sorpresa del caso es que fue su propia madre quien lo entregó, afirmando que debe hacerse responsable de sus actos para no convertirse en un peligro para la sociedad. Fuente: Latina Noticias

En Casma, una madre entregó a su hijo de trece años a la policía después de descubrir su participación en el robo de un mototaxi. El adolescente, que había intentado ocultarse en su vivienda tras cometer el delito junto a otros jóvenes, fue puesto a disposición de las autoridades cuando los agentes llegaron a la casa familiar. El caso ha causado conmoción en la comunidad y abrió un debate sobre la responsabilidad de los padres frente a las acciones de sus hijos.

La mujer explicó que su decisión fue dolorosa, pero necesaria para evitar que el menor repita conductas delictivas y para enseñarle el valor de la responsabilidad. La familia atraviesa un momento de tristeza y reflexión, pero considera que enfrentar las consecuencias es el primer paso para corregir el rumbo del adolescente.

Vecinos y autoridades locales reconocieron la valentía de la madre, quien priorizó el futuro de su hijo y el bienestar de la comunidad por encima de cualquier lazo afectivo. El caso se ha convertido en un ejemplo de integridad y colaboración con la justicia.

Madre entregó a su hijo para que asuma las consecuencias de sus actos

La madre del menor detalló los motivos detrás de su actuar, asegurando que su prioridad es formar a su hijo en valores y evitar que siga un camino que lo perjudique. “Tiene que hacerse responsable, porque yo he visto el video y se va a hacer responsable de lo que ha hecho”, afirmó.

Foto: Composición Infobae Perú

Reconoció el dolor que vive su familia, pero aseguró que no puede permitir que su hijo continúe por ese camino. “Yo puedo amar a mi hijo, pero no lo voy a amar permitiendo que haga cosas que no le hacen bien”, agregó. Para ella, enfrentarse a la ley es un acto formativo que marca un límite claro entre el afecto y la permisividad.

La decisión fue recibida por su entorno como una muestra de fortaleza y compromiso. La madre subrayó que entregar a su hijo a las autoridades es, precisamente, una forma de protegerlo de mayores riesgos y evitar que en el futuro se convierta en un peligro para sí mismo o para otros.

Confesión del menor permitió recuperar el mototaxi

Tras su detención, el adolescente confesó su participación en el robo y proporcionó a la policía la ubicación del mototaxi, facilitando el trabajo de los agentes. El menor reveló que la unidad había sido llevada a una zona agrícola del asentamiento humano Ramiro Prialé, donde fue encontrada desmantelada.

La colaboración del menor fue clave para que la policía pudiera actuar con rapidez. El adolescente fue puesto a disposición de la fiscalía especializada, donde se definirá su situación legal y se evaluarán las medidas educativas y de protección necesarias.

Foto: Composición Infobae Perú

El caso resalta la importancia de la intervención oportuna de la familia y de la justicia para evitar que jóvenes en situación de riesgo reincidan en actos delictivos. Las autoridades locales insisten en la necesidad de fortalecer los programas de prevención y apoyo para familias vulnerables en Casma.

Mototaxi robada fue hallada completamente desmantelada

Gracias a la confesión del menor, la policía recuperó el mototaxi, aunque la unidad ya estaba completamente desmantelada. El hallazgo en una zona de difícil acceso sugiere la posible intervención de otros implicados en la sustracción y despiece del vehículo.

La investigación policial continúa para identificar y capturar a todos los responsables. Los agentes revisan grabaciones de cámaras de seguridad y recopilan testimonios de vecinos del asentamiento humano Ramiro Prialé con el objetivo de esclarecer la participación de cada involucrado y recuperar las partes robadas.

Foto: Composición Infobae Perú

El caso permanece bajo la supervisión del Ministerio Público, que determinará las sanciones correspondientes. Las autoridades subrayan que la denuncia ciudadana y la colaboración familiar son fundamentales para combatir la delincuencia juvenil y reforzar la seguridad en la comunidad. La decisión de la madre evidencia el impacto de la responsabilidad familiar en la prevención del delito.