Exmarino defendió a su esposa y abatió a dos presuntos delincuentes que intentaron asaltar su vivienda en el Callao

Las autoridades identificaron a los fallecidos y confirmaron que ambos tenían antecedentes por robo a viviendas

Marino en retiro enfrenta a ladrones y protege a su familia en su vivienda del Callao. (Crédito: 24 Horas)

La noche del jueves 8 de enero se registró un violento hecho que terminó con dos personas sin vida en el sector 5 de Bocanegra, en el Callao, cuando un extécnico de la Marina de Guerra del Perú abatió a dos presuntos delincuentes que habrían intentado asaltar su vivienda. El caso ha generado conmoción entre los vecinos y se encuentra bajo investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), que busca determinar si el uso del arma de fuego se produjo en legítima defensa.

De acuerdo con las versiones preliminares difundidas por diversos medios, los presuntos asaltantes llegaron a la zona a bordo de un vehículo con la intención de ingresar a un inmueble. En circunstancias que aún son materia de esclarecimiento, el propietario de la vivienda, un marino en situación de retiro, se percató del intento de robo y reaccionó para impedir el ataque, en el que también se habría visto amenazada la integridad de su esposa.

Exmarino en el Callao abatió
Exmarino en el Callao abatió a dos delincuentes que intentaron asaltar su vivienda. (Foto: FB/@Difusión)

Intento de asalto

Según la información recogida en el lugar, al menos tres o cuatro sujetos habrían participado en el intento de asalto. Parte de ellos habría ingresado o intentado ingresar a la vivienda, mientras que otros permanecían en el vehículo, presuntamente cumpliendo labores de vigilancia para facilitar la huida. La llegada del propietario al inmueble frustró el plan, lo que provocó que los presuntos ladrones intentaran escapar.

En ese momento se produjo el enfrentamiento. El exmarino hizo uso de su arma de fuego y disparó contra los presuntos delincuentes cuando estos intentaban huir. El vehículo utilizado por los sospechosos presenta múltiples impactos de bala en la carrocería y los vidrios, evidencia que fue constatada por la Policía durante las diligencias iniciales realizadas en la zona y posteriormente en la sede policial.

Dos presuntos asaltantes abatidos

Como resultado del hecho, dos presuntos asaltantes perdieron la vida. Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue para las diligencias correspondientes, mientras que las autoridades procedieron a su identificación. De acuerdo con los registros policiales, ambos contarían con antecedentes por delitos contra el patrimonio y robo a viviendas, información que forma parte de la investigación en curso.

Durante el intento de fuga, el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos terminó impactando contra la puerta de una vivienda y una motocicleta que se encontraba estacionada en las inmediaciones, así como un scooter eléctrico. Estos daños colaterales también fueron incluidos en el parte policial. Asimismo, se informó que otros implicados habrían resultado heridos y fueron trasladados a un centro de salud, mientras que al menos uno logró escapar del lugar.

Investigación policial

Tras lo ocurrido, el exmarino se presentó ante la Policía para brindar su manifestación. Actualmente permanece en la sede de la Depincri del Callao, donde viene colaborando con las diligencias de ley. Las autoridades han precisado que no se encuentra detenido, ya que, de manera preliminar, el hecho es investigado bajo la figura de presunta legítima defensa.

El jefe de la Región Policial Callao confirmó que el ciudadano cuenta con licencia vigente para portar arma de fuego y que, como parte del procedimiento regular, ha sido sometido a exámenes periciales, incluyendo pruebas balísticas y evaluaciones técnicas. La investigación continúa abierta para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Hasta la sede policial llegaron familiares de los dos fallecidos con la intención de interponer una denuncia contra el autor de los disparos. Sin embargo, hasta el cierre de esta información no se había formalizado ninguna acusación. Los deudos han solicitado que el caso sea esclarecido y que se realicen todas las diligencias necesarias para establecer responsabilidades. En tanto, los vecinos del sector 5 de Bocanegra manifestaron su consternación por el hecho de sangre. Algunos señalaron que en la zona no se registraban episodios de violencia de esta magnitud desde hacía varios meses, debido al refuerzo del patrullaje policial.

