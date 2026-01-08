Perú

Delincuentes hacen forado y roban 4 mil dólares en joyería cerca a Palacio de Gobierno: uno de los ladrones fue liberado

El robo se realizó durante la madrugada y quedó registrado en cámaras de seguridad, que muestran a los ladrones arrastrándose por conductos del local colindante

Un grupo de delincuentes realizó un forado para robar una joyería ubicada a pocos metros del Palacio de Gobierno en Lima. A pesar de que uno de los implicados fue capturado, fue liberado por la policía horas después, generando la indignación de los comerciantes.

Un grupo de delincuentes ingresó a una joyería ubicada en el Cercado de Lima, realizando un forado desde un local abandonado contiguo, y se llevó aproximadamente cuatro mil dólares. El hecho ocurrió en una zona considerada de alta seguridad, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, y ha generado preocupación por la aparente falta de reacción inmediata de la policía y el serenazgo.

Según declaraciones del dueño de la joyería al programa de noticias 24 Horas, los ladrones aprovecharon que el local contiguo estaba vacío para abrir un agujero que atravesó un tragaluz y llegó hasta el baño del primer nivel de la tienda afectada. “Este local es familiar. El forado se hizo en la tienda abandonada que está al costado. Aproximadamente a las doce de la noche fue todo este suceso”, señaló el propietario.

Robo sorprende frente a Palacio
Robo sorprende frente a Palacio de Gobierno: delincuentes utilizan forado para sustraer 4 mil dólares. (Foto: Captura video/24 Horas)

Modus operandi

Las cámaras de seguridad registraron a ocho personas participando en el robo. Tres ingresaron al local contiguo, mientras que una persona se arrastró por el forado hasta la joyería, recorrió el lugar y subió al mezzanine, aparentemente buscando más objetos de valor. El dueño explicó que pudo percatarse a tiempo de la situación, evitando que se sustrajeran más bienes: “Estuvo recorriendo todo el local, subió al segundo nivel, pero me di cuenta a tiempo y evitamos que se lleve más cosas, que en realidad es lo que querían”, afirmó.

A pesar de que el lugar cuenta con sensores que alertan sobre movimientos, el robo pasó inadvertido durante la madrugada, sin que el serenazgo o la policía detectaran los ruidos del forado. Este hecho ha causado sorpresa, considerando que la joyería se encuentra frente a un punto con constante resguardo policial.

Joyería frente a Palacio de
Joyería frente a Palacio de Gobierno es asaltada por ocho delincuentes que realizaron un forado. (Foto: captura video: 24 Horas)

Detención y liberación

Una persona fue intervenida por la policía, pero según informó el dueño de la joyería al citado medio, fue liberada pocas horas después. “El ladrón que fue capturado por nosotros ha sido liberado. Nos dijeron que estaba en calidad de intervenido, y así está funcionando ahora la policía”, indicó el propietario.

El detenido cuenta con antecedentes y denuncias previas en la comisaría de Monserrate, relacionadas con delitos similares ocurridos en la misma zona comercial. La liberación del sujeto ha generado indignación tanto en el propietario como en la comunidad, quienes cuestionan la efectividad del procedimiento policial.

A pesar de ser capturado, uno de los sospechosos con múltiples denuncias previas fue liberado horas después, generando indignación en la zona. (Crédito: YT/@24 Horas)

Daños materiales e investigación

El forado provocó daños visibles en la estructura de la tienda y en el local contiguo, además de la pérdida económica. El propietario resaltó que su comercio lleva cinco años funcionando en el lugar y que este tipo de incidentes afectan no solo sus operaciones, sino también la percepción de seguridad en la zona. “Evidentemente, está bastante afectado el dueño del local, que hace cinco años funciona en este punto”, declaró a 24 Horas.

Las autoridades continúan revisando las imágenes de las cámaras de seguridad y analizando las pruebas disponibles para identificar al resto de los implicados en el robo. Mientras tanto, el caso pone en evidencia la vulnerabilidad de locales comerciales, incluso en áreas consideradas de alto resguardo, y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta policial.

Ladrones ingresan por local abandonado
Ladrones ingresan por local abandonado y sustraen dinero de joyería en el Cercado de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: 24 Horas)

