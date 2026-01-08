Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

La doctora Joana Bernedo confirmó que Magaly Medina atravesó una noche complicada luego de su cirugía facial en Argentina, aunque su estado evoluciona favorablemente. Infobae Perú / Captura 1: IG

La salud de Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que se conociera que atravesó una difícil noche tras someterse a una delicada operación estética en el rostro realizada en Argentina.

La información fue revelada por su amiga cercana y doctora estética Joana Bernedo, quien utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar —aunque con honestidad— a los seguidores de la conductora, confirmando que el proceso postoperatorio no estuvo exento de dolor.

La figura televisiva había mantenido informados a sus seguidores desde antes de la intervención, generando expectativa y también preocupación por la decisión de salir del país para realizarse el procedimiento. Sin embargo, fue recién tras la cirugía que el estado real de su recuperación empezó a conocerse con mayor detalle.

“Tuvo mucho dolor”: amiga de Magaly Medina cuenta cómo pasó la primera noche tras su operación. Infobae Perú / Captura: IG

Según relató Joana Bernedo, Magaly pasó por momentos complejos durante la noche posterior a la operación, una situación habitual en procedimientos de este tipo, pero que no deja de generar alarma entre quienes siguen de cerca su estado de salud.

“Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, expresó la doctora en uno de sus mensajes, dejando en claro que, aunque la cirugía se realizó con éxito, el proceso de recuperación inicial fue intenso.

La frase no solo evidenció el malestar físico que atravesó la conductora, sino también el acompañamiento constante que ha recibido en este periodo. De acuerdo con lo relatado por su amiga, Magaly Medina se encuentra atravesando los primeros días del postoperatorio, una etapa clave en cualquier cirugía estética facial, donde el control del dolor, la inflamación y el descanso son fundamentales para una recuperación adecuada.

“Tuvo mucho dolor”: amiga de Magaly Medina cuenta cómo pasó la primera noche tras su operación. Infobae Perú / Captura: IG

Magaly Medina inició tratamiento con cámara hiperbárica tras delicada cirugía facial en Argentina

Bernedo detalló que se encontraban en el día 3 de postcirugía, momento en el que el cuerpo empieza lentamente a responder al tratamiento médico.

“Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica”, agregó la especialista, confirmando que la conductora seguirá un protocolo médico especializado para acelerar su recuperación y mejorar los resultados del procedimiento. La mención de la cámara hiperbárica llamó la atención de muchos usuarios, ya que este tratamiento es utilizado para reducir la inflamación, favorecer la cicatrización y mejorar la oxigenación de los tejidos.

Aunque no se ha precisado cuánto tiempo más permanecerá Magaly Medina en Argentina, sí se sabe que su retorno dependerá estrictamente de su evolución médica. La prioridad, según su entorno cercano, es garantizar que el proceso de recuperación se complete sin riesgos ni complicaciones, especialmente tratándose del rostro, una zona altamente delicada y expuesta.

La doctora Joana Bernedo confirmó que Magaly Medina atravesó una noche complicada luego de su cirugía facial en Argentina, aunque su estado evoluciona favorablemente. Infobae Perú / Captura: IG

Magaly Medina revela porque no se operó en Perú

Cabe recordar que, días antes de la intervención, la propia Magaly había respondido a las inquietudes de sus seguidores sobre el motivo que la llevó a operarse fuera del Perú, pese a contar con múltiples contactos médicos en el país. En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, la conductora explicó que la decisión fue el resultado de una investigación exhaustiva y no una elección impulsiva.

“Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, señaló en referencia a opciones que evaluó previamente en territorio nacional. Con esta declaración, Magaly dejó en claro que su elección estuvo guiada por la búsqueda de excelencia médica y no por una desvalorización de los profesionales peruanos.

La conductora fue enfática al señalar que, aunque tiene varios amigos médicos en el Perú, ninguno cumplía con los estándares de exigencia que ella consideraba necesarios para someterse a un lifting facial. Para Magaly, su imagen pública es un activo fundamental y, por lo tanto, no estaba dispuesta a dejarla en manos de cualquier especialista.

En sus propias palabras, explicó que el proceso de selección del médico fue largo, minucioso y cuidadosamente analizado, evaluando resultados previos, trayectorias profesionales y referencias internacionales.

Magaly Medina revela que fue internada en una clínica de Argentina para someterse a una operación estética. Infobae Perú / Captura: IG