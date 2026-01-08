Perú

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

La conductora se encuentra en el día 3 de postcirugía y seguirá tratamiento con cámara hiperbárica mientras continúa su recuperación fuera del país

Guardar
La doctora Joana Bernedo confirmó que Magaly Medina atravesó una noche complicada luego de su cirugía facial en Argentina, aunque su estado evoluciona favorablemente. Infobae Perú / Captura 1: IG

La salud de Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que se conociera que atravesó una difícil noche tras someterse a una delicada operación estética en el rostro realizada en Argentina.

La información fue revelada por su amiga cercana y doctora estética Joana Bernedo, quien utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar —aunque con honestidad— a los seguidores de la conductora, confirmando que el proceso postoperatorio no estuvo exento de dolor.

La figura televisiva había mantenido informados a sus seguidores desde antes de la intervención, generando expectativa y también preocupación por la decisión de salir del país para realizarse el procedimiento. Sin embargo, fue recién tras la cirugía que el estado real de su recuperación empezó a conocerse con mayor detalle.

“Tuvo mucho dolor”: amiga de
“Tuvo mucho dolor”: amiga de Magaly Medina cuenta cómo pasó la primera noche tras su operación. Infobae Perú / Captura: IG

Según relató Joana Bernedo, Magaly pasó por momentos complejos durante la noche posterior a la operación, una situación habitual en procedimientos de este tipo, pero que no deja de generar alarma entre quienes siguen de cerca su estado de salud.

Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, expresó la doctora en uno de sus mensajes, dejando en claro que, aunque la cirugía se realizó con éxito, el proceso de recuperación inicial fue intenso.

La frase no solo evidenció el malestar físico que atravesó la conductora, sino también el acompañamiento constante que ha recibido en este periodo. De acuerdo con lo relatado por su amiga, Magaly Medina se encuentra atravesando los primeros días del postoperatorio, una etapa clave en cualquier cirugía estética facial, donde el control del dolor, la inflamación y el descanso son fundamentales para una recuperación adecuada.

“Tuvo mucho dolor”: amiga de
“Tuvo mucho dolor”: amiga de Magaly Medina cuenta cómo pasó la primera noche tras su operación. Infobae Perú / Captura: IG

Magaly Medina inició tratamiento con cámara hiperbárica tras delicada cirugía facial en Argentina

Bernedo detalló que se encontraban en el día 3 de postcirugía, momento en el que el cuerpo empieza lentamente a responder al tratamiento médico.

Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica”, agregó la especialista, confirmando que la conductora seguirá un protocolo médico especializado para acelerar su recuperación y mejorar los resultados del procedimiento. La mención de la cámara hiperbárica llamó la atención de muchos usuarios, ya que este tratamiento es utilizado para reducir la inflamación, favorecer la cicatrización y mejorar la oxigenación de los tejidos.

Aunque no se ha precisado cuánto tiempo más permanecerá Magaly Medina en Argentina, sí se sabe que su retorno dependerá estrictamente de su evolución médica. La prioridad, según su entorno cercano, es garantizar que el proceso de recuperación se complete sin riesgos ni complicaciones, especialmente tratándose del rostro, una zona altamente delicada y expuesta.

La doctora Joana Bernedo confirmó que Magaly Medina atravesó una noche complicada luego de su cirugía facial en Argentina, aunque su estado evoluciona favorablemente. Infobae Perú / Captura: IG

Magaly Medina revela porque no se operó en Perú

Cabe recordar que, días antes de la intervención, la propia Magaly había respondido a las inquietudes de sus seguidores sobre el motivo que la llevó a operarse fuera del Perú, pese a contar con múltiples contactos médicos en el país. En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, la conductora explicó que la decisión fue el resultado de una investigación exhaustiva y no una elección impulsiva.

Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, señaló en referencia a opciones que evaluó previamente en territorio nacional. Con esta declaración, Magaly dejó en claro que su elección estuvo guiada por la búsqueda de excelencia médica y no por una desvalorización de los profesionales peruanos.

La conductora fue enfática al señalar que, aunque tiene varios amigos médicos en el Perú, ninguno cumplía con los estándares de exigencia que ella consideraba necesarios para someterse a un lifting facial. Para Magaly, su imagen pública es un activo fundamental y, por lo tanto, no estaba dispuesta a dejarla en manos de cualquier especialista.

En sus propias palabras, explicó que el proceso de selección del médico fue largo, minucioso y cuidadosamente analizado, evaluando resultados previos, trayectorias profesionales y referencias internacionales.

Magaly Medina revela que fue
Magaly Medina revela que fue internada en una clínica de Argentina para someterse a una operación estética. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

En medio de bromas y provocaciones de Juanpis González, el actor peruano defendió el feminismo como un camino hacia un mundo más justo

Salvador del Solar defiende la

Qué se celebra el 8 de enero en el Perú: fundaciones, cultura y conservación en el tejido nacional

Diversos hitos del 8 de enero configuran dimensiones esenciales de la identidad peruana, desde la institucionalidad colonial y la protección ambiental hasta aportes artísticos y deportivos de proyección internacional

Qué se celebra el 8

Tula Rodríguez responde 15 años después a Johanna San Miguel por minimizarla frente a Gisela Valcárcel: “¿Qué te hice yo?”

Un clip de América Espectáculos, emitido más de una década, volvió a viralizarse en TikTok y provocó un inesperado reencuentro entre ambas figuras con un final inesperado. ¿Qué pasó?

Tula Rodríguez responde 15 años

Vecinos alertan manipulación de ajo en agua turbia y sin control sanitario antes de venderlo en mercados de Lima

El pelado y lavado del alimento se realiza en bateas con agua turbia, expuesto al polvo, al sol y sin protección

Vecinos alertan manipulación de ajo

Débora Goytizolo acusa a su expareja, Jairo Concha, de priorizar su vida personal sobre la salud de su hijo: “Cuento con pruebas”

La expareja del futbolista reveló en redes sociales que mientras su hijo atravesaba una emergencia médica, el futbolista emprendió un viaje a Aruba con su nueva pareja

Débora Goytizolo acusa a su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llama a Edmundo

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

ENTRETENIMIENTO

Salvador del Solar defiende la

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

Tula Rodríguez responde 15 años después a Johanna San Miguel por minimizarla frente a Gisela Valcárcel: “¿Qué te hice yo?”

Débora Goytizolo acusa a su expareja, Jairo Concha, de priorizar su vida personal sobre la salud de su hijo: “Cuento con pruebas”

Maju Mantilla, ¿en ‘La Sustancia’ con Ricardo Gareca y Jefferson Farfán?

La Charanga Habanera celebra sus 37 años con una fiesta llena estrellas y sorpresas: lugar, entradas y todos los detalles

DEPORTES

DT de Riga FC felicita

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026: rivales, horarios y canales TV

Fernando Cabada no se va con rodeos en cuanto a indisciplinas en Alianza Lima: “Si es necesario prescindiremos de alguno”

Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026