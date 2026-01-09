Qué se celebra el 9 de enero en el Perú: una jornada marcada por rupturas institucionales y tragedias colectivas

La fecha reúne acontecimientos cruciales en la memoria nacional, desde la instauración del Santo Oficio en la colonia hasta tragedias como la masacre de Juliaca y accidentes que impactaron a la sociedad peruana reciente (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 9 de enero reúne hechos clave de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1570, una orden real enviada a Lima dispuso la instauración del Tribunal del Santo Oficio, que operó hasta 1813 como mecanismo de control religioso y social en el virreinato.

En 1958 nació Hugo Gastulo, destacado defensor de Universitario y mundialista en 1982. En 1990, el país fue sacudido por el asesinato del exministro de Defensa Enrique López Albújar Trint, atribuido al MRTA.

La fecha también recuerda la tragedia aérea del vuelo 222 de TANS Perú en 2003, las graves inundaciones en San Martín en 2007 y la masacre de Juliaca en 2023, uno de los episodios más letales de las protestas recientes.

9 de enero de 1570 – llega a Lima la orden real que instauró la Inquisición en el Perú colonial

La historia colonial del Perú dio un giro el 9 de enero de 1570, cuando una orden del rey Felipe II dispuso la creación de la Inquisición en Lima bajo el modelo aplicado en España. (Congreso)

El 9 de enero de 1570, el rey Felipe II dispuso la creación del Tribunal del Santo Oficio en el Virreinato del Perú mediante una Real Cédula enviada a Lima.

La medida buscó reforzar el control religioso, moral e ideológico bajo un modelo similar al aplicado en España. El tribunal funcionó como una instancia estatal y eclesiástica, con autoridades, alguaciles y mecanismos de denuncia.

En su aplicación inicial, los indígenas quedaron excluidos de su jurisdicción, concentrándose en cristianos y otros sectores de la sociedad colonial. El Santo Oficio operó en Lima hasta su abolición en 1813.

9 de enero de 1958 - nace Hugo Gastulo, defensor peruano con paso por la “U” y la selección

Figura histórica de Universitario y habitual convocado a la selección, Hugo Gastulo nació un 9 de enero y dejó huella en el fútbol peruano durante más de una década. (Universitario de Deportes)

Alejandro Hugo Gastulo Ramírez (nacido el 9 de enero de 1958 en Lima) es un exfutbolista peruano que jugó como defensa.

Fue figura en Universitario de Deportes durante más de una década, donde ganó tres títulos nacionales y participó en la Copa Libertadores, consolidándose como pieza clave del equipo crema.

Con la selección peruana disputó 21 partidos y formó parte del plantel en la Copa Mundial de 1982 en España. Tras retirarse en 1988 con Deportivo AELU, Gastulo se trasladó a vivir a Estados Unidos, en Nueva Jersey, donde reside actualmente.

9 de enero de 1990 - asesinato del general Enrique López Albújar Trint en ataque terrorista del MRTA en Lima

Un atentado ocurrido el 9 de enero de 1990 en San Isidro acabó con la vida del general Enrique López Albújar Trint, en uno de los episodios más graves de la violencia política. (GLR)

El 9 de enero de 1990, el general del Ejército Enrique López Albújar Trint, exministro de Defensa del Perú, fue asesinado en San Isidro por integrantes del MRTA. El ataque ocurrió cuando se dirigía a su centro de trabajo sin protección militar, en un contexto marcado por la violencia política y el conflicto interno.

López Albújar había ocupado la cartera de Defensa entre 1987 y 1989 y, al momento de su muerte, era directivo de una empresa privada.

El crimen fue interpretado como una acción destinada a desestabilizar al Estado y fue condenado como un acto terrorista que golpeó la democracia y los esfuerzos de pacificación nacional.

9 de enero de 2003 - tragedia del Vuelo 222 de TANS Perú que dejó 46 muertos

Una aeronave de TANS Perú se accidentó el 9 de enero de 2003 durante su aproximación a Chachapoyas, dejando un saldo fatal de 46 víctimas entre pasajeros y tripulación. (Sergio de la Puente)

El 9 de enero de 2003, el vuelo 222 de TANS Perú, operado por un Fokker F28-1000, se estrelló contra el cerro Coloque en las cercanías de Chachapoyas, provocando la muerte de las 46 personas que iban a bordo entre pasajeros y tripulación.

El avión había partido desde Chiclayo y se dirigía al aeropuerto local cuando impactó la ladera de la montaña durante su aproximación.

Equipos de rescate localizaron los restos del aparato dos días después del siniestro. La investigación oficial atribuyó el accidente a errores de la tripulación y a deficiencias en la comunicación durante la fase de descenso hacia el aeropuerto.

9 de enero de 2007 - inundaciones en San Martín dejan miles de damnificados y graves pérdidas agrícolas

El desborde de ríos en San Martín generó el 9 de enero de 2007 una emergencia climática que dejó miles de damnificados y serios daños en la producción agrícola local. (agroperu)

El 9 de enero de 2007, la región amazónica de San Martín afrontó una de sus emergencias climáticas más severas debido al desborde de varios ríos.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones que afectaron a unas 20,000 personas en distintas localidades, obligando a evacuaciones y a la activación de medidas de emergencia. El impacto se extendió al sector agrícola, con alrededor de 17,000 hectáreas de cultivos dañadas, lo que comprometió la economía local y el abastecimiento de alimentos.

El evento evidenció la vulnerabilidad de la zona frente a fenómenos hidrometeorológicos y dejó secuelas sociales y productivas que demandaron atención estatal prolongada.

9 de enero de 2023 - masacre de Juliaca deja decenas de civiles muertos durante protestas sociales

Una jornada de protestas terminó en tragedia el 9 de enero de 2023, cuando disparos policiales causaron la muerte de civiles en Juliaca, región Puno. (QM Keen)

El 9 de enero de 2023, en la ciudad de Juliaca, región Puno, la Policía Nacional del Perú abrió fuego contra manifestantes en medio de protestas contra el gobierno, en el marco de una crisis social y política que se extendió desde diciembre de 2022.

Ese día al menos 18 civiles perdieron la vida y más de 100 resultaron lesionados por disparos durante la represión policial en las calles, mientras un agente también murió en el mismo contexto.

La mayoría de las víctimas eran transeúntes o personas que no participaban directamente en las movilizaciones. Este hecho se conoce como la masacre de Juliaca y fue uno de los episodios más letales dentro de las protestas de ese periodo, generando denuncias de uso excesivo de la fuerza y pedidos de investigación oficial.