Expropiarían terrenos en Lima y 20 regiones a nivel nacional: La lista de zonas

¿Una nueva expropiación de terrenos? Luego de que la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobara el dictamen que declara de interés la necesidad de ejecución de 45 obras y que señala también que se deberá autorizar ciertas expropiaciones para que estas obras se lleven a cabo, la medida fue aprobada y ahora ha sido promulgada.

Se trata de una lista extensa de zonas, por departamento, que se buscarán expropiar para avanzar con 45 obras: unas se harían para construir puentes y otras para carreteras. Si bien la adquisición se intentará primero por trato directo entre el propietario (sujeto pasivo) y el Estado (sujeto activo). Si esta vía se agota sin acuerdo, se procederá a la transferencia forzosa por expropiación. Para ambos casos habrá una indemnización a cargo del Ministerio de Transportes y Comuncicaciones (MTC). Sin embargo, esto ha quedado solo como una declaratoria de interés, que a futuro podría materializarse.

Se trata de zonas en las siguientes regiones: Lima, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM.13+663 - KM. 91+230. CHICAMA - SAUSALCASCAS KM. 46+869 - 58+054: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Yonán, Tantarica y Chilete de la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca ; así como en los distritos de Cascas y Chicama de las provincias de Gran Chimú y Ascope, respectivamente, del departamento de La Libertad .

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) RUTA NACIONAL PE - 16 Y PE-3N DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ÁNCASH: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Colquioc, de la provincia Bolognesi; así como en los distritos de Recuay, Jangas y Tarica de la provincia de Huaraz y de los distritos de Mato y Huaylas en la provincia de Huaylas, todos en el departamento de Áncash

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) RUTA NACIONAL PE- 1N, RED VIAL N° 4, TRAMO: PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO. DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ÁNCASH: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Coishco y Santa, de la provincia Santa, del departamento de Áncash

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE; EN EL (LA) RUTAS NACIONALES; PE- 26B, PE-3S Y PE- 3SL (AYACUCHO - HUANCAVELICA) DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de San Miguel de Mayocc de la provincia de Churcampa del distrito de Marcas de la provincia de Acobamba, todos del departamento de Huancavelica; así como en los distritos de Jesús Nazareno, Pacaycasa, Ayacucho y San José de Ticllas, de la provincia de Huamanga, todos del departamento de Ayacucho

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL (LA) RUTA NACIONAL PE- 5N, EMP. PE - 18A - TOCACHE - TARAPOTO (PUENTE TULUMAYO) DISTRITO DE LUYANDO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HÚANUCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Hermilio Valdizán y Luyando de la provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA Y PUENTE DE CARRETERA; EN EL (LA) RED VIAL NACIONAL RUTA EMP. PE - 14A - PE18A Y PE - 5N (PUENTES TAMBILLO GRANDE, CORPAC, PREVISTO Y SAN ALEJANDRO) DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAÚN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Mariano Dámaso Beraún, Castillo Grande y Rupa Rupa de la provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco ; así como de los distritos de Boquerón e Irazola de la provincia de Padre Abad, todos del departamento de Ucayali

REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE - 28B - LA QUINUA - TAMBO - SAN FRANCISCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Ayna de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho ; así como en el distrito de Kimbiri de la provincia de La Convención del departamento de Cusco

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE; EN EL (LA) RUTAS: PE - 34H, TRAMO: EMP. PE - 3S (JULIACA) - DV. HUANCANÉ (PE- 34I) Y PE- 34I, TRAMO: EMP. PE - 34H (DV. HUANCANÉ) - HUANCANÉ - MOHO -NINANTAYA (FRONTERA CON BOLIVIA) DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA HUANCANÉ, DEPARTAMENTO PUNO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Huancané de la provincia de Huancané y de los distritos de Juliaca y San Miguel de la provincia de San Román, todos del departamento de Puno

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) RED VIAL NACIONAL RUTA PE- 1 NL Y PE- 1NT DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Paimas de la provincia de Ayabaca y de Tambogrande de la provincia de Piura, todos del departamento de Piura

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) RUTA: PE-6 A, TRAMO: CHICLAYO-CHONGOYAPE-PUENTE CUMBIL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Chongoyape de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL (LA) RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1 NR EN EL TRAMO TAMBO GRANDE - CHULUCANAS - MORROPÓN DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Tambogrande de la provincia de Piura; así como de los distritos de Chulucanas y Morropón de la provincia de Morropón, todos del departamento de Piura

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Villa Rica de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE; EN EL (LA) RUTAS NACIONALES PE- 22, PE- 1N, PE - 18, TRAMO PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA, ANCÓN - HUACHO - PATIVILCA Y HUAURA - SAYAN - CHURÍN - OYÓN - AMBO DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chaclacayo y Lurigancho de la provincia de Lima, de los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí, de los distritos de Aucallama y Chancay de la provincia de Huaral y del distrito de Paccho de la provincia de Huaura, todos del departamento de Lima

MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE - 34C, TRAMO: DV. CHIGUATA - SANTA LUCÍA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chiguata y San Juan de Tarucani de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa; así como del distrito de Santa Lucía de la provincia de Lampa del departamento de Puno

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYÁN - CHURÍN: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Huaura, Sayán, Paccho, Checras, de la provincia de Huaura; así como en los distritos de Andajes, Navan, Caujul y Pachangara de la provincia de Oyón, todos del departamento de Lima

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - DV. ANANEA - CUYO CUYO - SANDIA DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Putina, Quilcapuncu y Ananea de la provincia de San Antonio de Putina; así como en los distritos de Cuyocuyo y Sandia de la provincia de Sandia, todos del departamento de Puno

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - VELILLE - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Quiñota, Llusco, Santo Tomás y Velille de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO; TRAMO: EMP, PE - 3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA -EMP. PE -3SF (DV. QUEHUIRA), DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC, DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Progreso y Huayllati de la provincia de Grau, así como en los distritos de Coyllurqui, Tambobamba y Challhuahuacho de la provincia de Cotabambas, todos del departamento de Apurímac

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO, TRAMO: PTE ICHURAY - PTE. SAYHUA. DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicado en el distrito de Mara provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. SAYHUA - DV. COLQUEMARCA EN LOS DISTRITOS DE COLQUEMARCA Y CAPACMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -DEPARTAMENTO DE CUSCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Mara de la provincia de Cotabambas en el departamento de Apurímac, así como en los distritos de Capacmarca y Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO, TRAMO: DV. COLQUEMARCA - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO, TRAMO: VELILLE - ESPINAR. DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -DEPARTAMENTO DE CUSCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Velille de la provincia de Chumbivilcas, así como en el distrito de Coporaque de la provincia de Espinar del departamento de Cusco

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO LA OROYA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de La Oroya de la provincia de Yauli del departamento de Junín

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RÍO SHULCAS - CRUCE RÍO CHILCA - PANAMERICANA SUR), PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNÍN: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de San Agustín de Cajas, El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán y Huayucachi de la provincia de Huancayo del departamento de Junín

MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE- 28 EMP. PE -1S (DV. PARACAS) - PARACAS - PUERTO SAN MARTÍN DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Paracas de la provincia de Pisco del departamento de Ica

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY - PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Pacaraos y San Miguel de Acos de la provincia de Huaral del departamento de Lima; así como en el distrito de Huayllay de la provincia de Pasco del departamento de Pasco

CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAÉN DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito y provincia de Jaén del departamento de Cajamarca

CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE TUMBES EN LOS DISTRITOS DE CORRALES Y TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Corrales y Tumbes de la provincia y departamento de Tumbes

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TORATA - LÍMITE REGIONAL AREQUIPA - MOQUEGUA, TRAMO: PUQUINA - CHACAHUAYO DISTRITO DE PUQUINA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Puquina de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Pataz, Pías, Parcoy, Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba, Santiago de Challas y Huancaspata de la provincia de Pataz del departamento de La Libertad; así como en el distrito de Huacrachuco de la provincia de Marañón del departamento de Huánuco

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C (DV. PICHARI) ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO - KITENI - PALMA REAL EN LOS DISTRITOS DE ECHARATE Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Kimbiri, Cielo Punco, Santa Ana, Kumpirushiato, Kiteni y Echarati de la provincia de La Convención del departamento de Cusco

CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ DISTRITO DE JUANJUÍ - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Juanjuí de la provincia de Mariscal Cáceres del departamento de San Martín

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE - 28 DISTRITO DE ALTO LARÁN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chincha Alta y Alto Larán de la provincia de Chincha del departamento de Ica; así como en los distritos de Capillas, San Juan, Arma, Chupamarca, Huachos, Huamatambo, Tantará, Aurahuá y Santa Ana de la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica

CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO -DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito y provincia de Santiago de Chuco del departamento de La Libertad

MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE- 3N (TÚNEL CHOTANO) DISTRITO DE CATACHE - DISTRITO DE CHANCAY BAÑOS - DISTRITO DE SANTA CRUZ- PROVINCIA DE SANTA CRUZ -REGIÓN CAJAMARCA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Llama Cochabamba de la provincia de Chota, así como en los distritos de Catache, Sexi, Santa Cruz y Chancaybaños de la provincia de Santa Cruz, todos del departamento de Cajamarca

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE- 1N T, TRAMO: PAIMAS AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA) EN LOS DISTRITOS DE PAIMAS Y AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Paimas y Ayabaca de la provincia de Ayabaca del departamento de Piura

MEJORAMIENTO DE LA AV. NÉSTOR GAMBETTA - CALLAO (RECUPERACIÓN DEL TRAMO ENTRE LA PROGRESIVA KM 03+790 AL KM 04+ 350: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYUTÚN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y REUBICACIÓN DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTÚN: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Oyotún de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA: DV. CELENDÍN - ABRA GELIG - PUENTE CHACANTO (DV. BALSAS) EN LOS DISTRITOS DE CELENDÍN, JOSÉ GÁLVEZ Y UTCO DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Celendín, José Gálvez y Utco de la provincia de Celendín del departamento de Cajamarca

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° PE08, EMP. PE - 1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE - 3N (CAJAMARCA): Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Guadalupe y Chepén de las provincias de Pacasmayo y Chepén, respectivamente, del departamento de La Libertad; así como en los distritos de Unión Agua Blanca, Yonán, Tantarica y Chilete de las provincias de San Miguel, Contumazá y Cajamarca respectivamente, del departamento de Cajamarca

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. ACCESO NUEVO PUENTE PALLAR - PUENTECHAGUAL; EN LOS DISTRITOS DE CHUGAY Y COCHORCO DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chugay y Cochorco de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR: YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Cholón de la provincia de Marañón del departamento de Huánuco, así como del distrito de Uchiza en la provincia de Tocache del departamento de San Martín

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. RUTA PE - 022 KM.101+ 379 (RíO BLANCO) - EMP. RUTA PE - 3S KM. 21+918 (HUARI): Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de San Mateo de la provincia de Huarochirí del departamento de Lima, así como en los distritos de Yauli, Huayhuay y La Oroya en la provincia de Yauli del departamento de Junín

CREACIÓN DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA, DE LA RED VÍAL NACIONAL, RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL, TRAMO: PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA EN LOS DISTRITOS DE CHACLACAYO Y LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chaclacayo y Lurigancho de la provincia y departamento de Lima