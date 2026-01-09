Christian Meier logra sold out en su primer concierto y anuncia segunda fecha en el Gran Teatro Nacional

Christian Meier presentará dos conciertos en el Gran Teatro Nacional.

Christian Meier inicia el 2026 celebrando un hito en su carrera musical: el sold out de su primer concierto en Lima y el anuncio de una segunda fecha consecutiva. El músico y actor peruano agotó todas las localidades para su presentación del 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional, confirmando la expectativa que genera su regreso a los escenarios de la capital. Ante la alta demanda, Meier y su equipo confirmaron una nueva función para el viernes 13 de marzo, con entradas ya disponibles en Ticketmaster.

El regreso de Meier a los escenarios limeños se da en el marco de Así Es El Tour, una gira que marca un reencuentro especial con su público tras más de tres décadas de trayectoria artística. El espectáculo promete revivir canciones emblemáticas que han acompañado distintas generaciones, a la vez que presenta una nueva etapa creativa marcada por el lanzamiento de su sexto álbum de estudio.

Christian Meier confirmó una segunda fecha en el Gran Teatro Nacional.

La respuesta del público fue inmediata. Las entradas para el primer concierto se agotaron en tiempo récord, reflejando el entusiasmo de los seguidores por volver a disfrutar de la propuesta musical de Meier en vivo. La organización del evento destacó que la demanda superó ampliamente las expectativas, lo que motivó la apertura de una segunda fecha para que más fanáticos tengan la oportunidad de asistir al show.

Un esperado reencuentro

Ambos conciertos se perfilan como una de las producciones más ambiciosas en la carrera de Meier. El artista estará acompañado en el escenario por una banda en vivo, con coros, sección de vientos y músicos invitados, además de una puesta en escena de alto nivel, con luces, visuales y escenografía diseñadas especialmente para cada momento del espectáculo. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia integral, donde la música y el despliegue visual se entrelazan para crear una atmósfera única.

El nuevo disco de Meier refleja una etapa creativa integral, con canciones escritas por el artista y una propuesta visual que se conecta directamente con su show en vivo (Instagram)

El repertorio del tour combinará los clásicos que marcaron la trayectoria de Meier con los nuevos lanzamientos de su reciente producción discográfica. Canciones como “Alguien”, “Espérame en el tren”, “Primero en mojarme”, “Quédate” y “Carreteras mojadas” formarán parte del setlist, junto a temas inéditos que ya han comenzado a captar la atención de las nuevas generaciones. La intención es ofrecer un concierto que reúna a los seguidores de siempre y a quienes recién descubren la música del artista.

El nuevo álbum de Meier, el sexto de su discografía, es uno de los atractivos principales del tour. El disco incluye sencillos ya publicados como “Yo Tan Bien”, “Nací Para Olvidar” y “Qué será de mí”, todos disponibles en plataformas digitales. La producción del álbum estuvo a cargo de Gustavo Borner, reconocido productor con más de veinte Premios Grammy, y contó con la participación de músicos de prestigio internacional como Mark Goldenberg, Dean Parks, Matt Bissonette y Gregg Bissonette. Meier se involucró en cada etapa del proceso creativo, desde la composición hasta la producción musical, asegurando que el resultado reflejara su visión artística.

Tras varios años sin presentaciones de gran formato en el país, Christian Meier eligió Lima para inaugurar una gira internacional que recorrerá distintas ciudades. (Instagram)

La propuesta visual de esta etapa también destaca por su originalidad. Los videoclips de los temas del nuevo álbum fueron filmados en una sola toma y forman parte de un cortometraje conceptual dividido en cinco capítulos, todos dirigidos por el propio Meier. La propuesta audiovisual refuerza el carácter innovador del proyecto.

El regreso de Meier a los escenarios limeños no solo es una oportunidad para celebrar su trayectoria, sino también para presentar en vivo una faceta renovada. Así Es El Tour representa un puente entre el pasado y el presente, entre los éxitos que marcaron época y las nuevas composiciones que buscan conquistar a un público diverso. La expectativa por ambos conciertos es alta, y la respuesta del público confirma el impacto sostenido de Meier en la música y el entretenimiento nacional.

El artista regresa a la capital peruana el 12 de marzo de 2026 para inaugurar su tour mundial, presentando un repertorio renovado y permitiendo a los más fanáticos asegurar sus entradas antes que nadie (Instagram)