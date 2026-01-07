Obras en la Plazuela San Francisco se reanudan tras fallo del TC y prometen devolver el uso público del espacio histórico

Municipalidad de Lima reinicia obras en la Plazuela San Francisco tras casi tres años de paralización.

A primera hora del lunes, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó el reinicio de los trabajos en la Plazuela San Francisco, un espacio público del Centro Histórico que permaneció paralizado por casi tres años. La decisión surgió tras la resolución del Tribunal Constitucional que permitió retomar el proyecto ejecutado por PROLIMA, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Orden Franciscana. La comuna capitalina presentó la intervención como una acción orientada a restituir el uso ciudadano de un punto clave del entorno urbano central.

El anuncio ocurrió en el propio lugar, en la intersección de los jirones Áncash y Lampa, con la presencia de autoridades municipales y del sector Cultura. Durante el acto protocolar, los representantes destacaron el rol del proyecto dentro del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. Según la información oficial, el objetivo principal es recuperar las condiciones urbanas y patrimoniales de la plazuela, así como fortalecer su vínculo con el conjunto monumental franciscano y con los flujos peatonales del área central.

En ese marco, el gerente de PROLIMA, Luis Martín Bogdanovich, expuso el sentido de la intervención y subrayó el alcance del proceso urbano. “La Plazuela de San Francisco es uno de los espacios más entrañables e importantes del Centro, y su recuperación permite integrar el espacio público, las calles peatonalizadas, las fachadas en proceso de restauración y la iglesia de la Soledad en un esfuerzo mayor de revitalización. No se trata solo de restaurar edificios y espacios, sino de devolverles vida”, indicó durante su intervención pública.

Reanudación de los trabajos y alcances del proyecto

La Municipalidad de Lima anunció la reanudación del proyecto en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Orden Franciscana, tras una resolución del Tribunal Constitucional.

El proyecto forma parte de las acciones de recuperación integral del Centro Histórico, bajo la conducción de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima. La obra incluye la renovación de pisos, el retiro del cerco perimetral, la instalación de mobiliario urbano acorde con el entorno histórico, la mejora del sistema de iluminación ornamental, la restauración de la pileta central y la implementación de ventanas de exposición arqueológica. Cada componente responde a criterios técnicos definidos para garantizar compatibilidad con el patrimonio del sector.

Los trabajos iniciales comenzaron en mayo de 2022, pero quedaron suspendidos luego de una medida cautelar tramitada ante el Poder Judicial contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Cultura. La paralización superó los 32 meses y afectó estructuras, superficies y elementos del espacio público que ahora requieren reposición. Con la resolución constitucional y la reanudación del proyecto, el plazo previsto para la culminación se fijó en cinco meses, tiempo en el que el equipo técnico prevé recuperar piezas y sectores dañados durante el periodo de inmovilidad.

Las autoridades municipales informaron que la intervención busca consolidar la integración entre la plazuela, el conjunto franciscano y la red peatonal del centro urbano. La propuesta contempla un uso público continuo, con ingreso libre y circulación ordenada, sin el cerco que separó el espacio del ámbito inmediato durante años anteriores. Además, la instalación de mobiliario urbano pretende favorecer la permanencia de visitantes, usuarios del centro y vecinos, siempre bajo criterios de preservación del valor histórico.

Marco institucional y presencia oficial

La intervención estuvo paralizada más de 32 meses por una medida cautelar y ahora prevé culminar en un plazo de cinco meses.

La ceremonia de reinicio contó con la participación de la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, el gerente municipal Alejandro Jiménez, el ministro de Cultura, Alfredo Luna, y el propio gerente de PROLIMA. Durante el acto se reiteró que la intervención responde al marco del Plan Maestro del Centro Histórico, documento de gestión urbana que orienta procesos de recuperación y puesta en valor en zonas monumentales. Los representantes del sector Cultura remarcaron la importancia de la coordinación interinstitucional para asegurar continuidad y control técnico en cada fase del proyecto.

La Orden Franciscana, en calidad de actor vinculado al conjunto monumental, mantuvo diálogo permanente con la Municipalidad y el Ministerio de Cultura para viabilizar el reinicio de los trabajos. La relación con el convento y el templo de San Francisco constituye un elemento central del proyecto, debido a la conexión histórica y simbólica que la plazuela mantiene con el conjunto religioso desde el periodo colonial.

Contexto histórico del espacio urbano

La Plazuela de San Francisco, vinculada estrechamente al Convento e Iglesia de San Francisco, es un monumento histórico vital para la identidad cultural del Perú desde la fundación de Lima en 1535. (Composición: Infobae / capturas)

Desde la época virreinal, la Plazuela San Francisco formó parte del entorno inmediato del convento y del templo principal. Con el paso de los siglos, el espacio experimentó transformaciones sucesivas asociadas a cambios urbanos y a intervenciones en la infraestructura monumental. Durante la República, distintas remodelaciones modificaron su configuración y redefinieron su relación con el espacio público circundante, incluyendo la unificación del atrio del templo con la plaza en una plataforma de piedra en 1871.

En décadas posteriores, nuevos ajustes urbanos generaron tensiones entre la administración municipal y la comunidad franciscana, proceso que concluyó en 1955 con la consolidación de la mayor parte de las obras, a excepción del muro perimétrico instalado en los años ochenta. El actual proyecto retoma ese historial de cambios y lo enmarca dentro de una intervención contemporánea orientada a restituir el carácter público del lugar.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la recuperación de la Plazuela San Francisco beneficiará a más de 18 mil vecinos de la zona, así como a visitantes, fieles y usuarios del centro urbano. La intervención busca entregar un espacio accesible y seguro, con infraestructura renovada y servicios compatibles con el tránsito peatonal. Según la proyección institucional, la restitución del uso público permitirá reforzar circuitos culturales, religiosos y turísticos que confluyen en el entorno inmediato del conjunto franciscano.

Con el reinicio de los trabajos, la comuna capitalina sostiene que el espacio avanzará hacia su plena habilitación dentro del plazo establecido, con supervisión permanente y coordinación con las entidades involucradas.