Perú

Guerra en el Partido Morado: Militante denuncia irregularidades y pide a los JEE anular todas las listas

Afiliado sostiene que internas fueron conducidas por un órgano ilegítimo y apunta contra Luis Durán por haber sido designado como cabeza de la lista al Senado

Guardar
El Partido Morado continúa teniendo
El Partido Morado continúa teniendo problemas internos entre militantes - crédito composición Infobae Perú

Un militante del Partido Morado presentó una tacha contra Luis Durán Rojo, presidente de dicho partido político que postula con el número 1 al Senado, por presuntas irregularidades en la designación.

Se trata del afiliado Aldo Solari López, quien a raíz de las irregularidades que denuncia pide a los Jurados Electorales Especiales que se anulen todas las solicitudes de inscripción de listas de candidatos del Partido Morado.

En su tacha, el militante del Partido Morado afirma que las elecciones internas y primarias fueron conducidas por "personas que actuaron como miembros de un supuesto órgano electoral, cuyos integrantes no se encontraban inscritos en el ROP".

Solari da a conocer que Paola Reyes Zúñiga se presentó ante la ONPE como presidenta del órgano electoral partidario “sin contar con inscripción vigente en el ROP”, situación que, dice, fue advertida en su oportunidad por un miembro legítimo de dicho órgano electoral.

"La jurisprudencia reiterada del Pleno del JNE, entre ellas la Resolución N.° 0471 2021-JNE (caso Acción Popular), ha establecido que todo acto electoral partidario, para ser válido, debe emanar de un órgano competente, con miembros válidamente inscritos y vigentes, pues de lo contrario el acto deviene en nulo", se lee en el documento.

Aldo Solari también cuestiona que en documentos se consigne la denominación "Órgano Electoral Nacional Morado" cuando el Estatuto y Reglamento reconocen únicamente al ‘Órgano Electoral Nacional’“.

Tacha contra Luis Durán
Tacha contra Luis Durán

Apuntan contra Luis Durán

En la tacha también se cuestiona que Luis Durán, quien es presidente del Partido Morado, haya designado como lista de cabeza al Senado. Y es que, según el Estatuto del partido, los candidatos designados son aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a propuesta del presidente del partido.

“Quien estatutariamente tendría la facultad de proponer, terminó proponiéndose a sí mismo. (...) ¿Existió realmente una cancha plana para todos los militantes?, ¿el primer lugar de la lista fue el resultado de una deliberación de toda la militancia o solo de un grupo cerrado?, ¿acaso la mayoría de la militancia decidió que el referido candidato encabece nada menos que la lista de Senadores Nacionales?“, reza el texto.

Otro punto para abordar la legalidad de la designación de Luis Durán es que “la mitad o más de los miembros que participaron en la sesión de designación no se encontraban inscritos en el ROP como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional”.

Mesías Guevara es el candidato
Mesías Guevara es el candidato presidencial del Partido Morado

“En el presente caso, al haberse acreditado que quienes actuaron como miembros del órgano electoral no se encontraban inscritos en el ROP, los actos que emitieron carecen de validez”, se lee en la tacha.

Por todo ello, el militante Aldo Solari solicita al Jurado Electoral Especial que declare fundada la tacha contra Luis Durán y declare “la invalidez de los actos que le dieron origen”.

También requirió que, a través de la Secretaría General del JNE, a fin de que adopte “medidas de carácter general”, tal como lo hizo en el caso del Partido Aprista Peruano. Es decir, que se ponga de conocimiento a todos los JEE sobre las presuntas irregularidades en el proceso interno del Partido Morado.

Temas Relacionados

Partido MoradoLuis Durán RojoElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Este es el primer encuentro entre el presidente electo de Chile y el mandatario peruano. Ambas autoridades ya habían conversado por teléfono debido a la situación en Venezuela

José Antonio Kast en Perú

Proponen reubicar los paraderos de transporte público en Lima y Callao a mitad de cuadra: conoce la propuesta

El plan presentado por la Fundación Transitemos plantea trasladar los puntos de parada de transporte público a mitad de cuadra, con el objetivo de eliminar los bloqueos habituales en intersecciones y favorecer una mejor circulación

Proponen reubicar los paraderos de

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

El mediocentro argentino, recién llegado desde Godoy Cruz, habla en exclusiva con este sitio digital acerca de su retorno a Alianza Lima, el cariño del público, las exigencias de Pablo Guede, la admiración por Paolo Guerrero, el respeto a Federico Girotti y el sueño de medirse ante Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Alan Cantero con Infobae Perú:

El fin de alias ‘Cachorro’: Cae prófugo buscado por la Interpol acusado de doble homicidio en Chile

En un operativo de alta inteligencia en Ventanilla, la PNP capturó a alias “Cachorro”, quien contaba con alerta roja de Interpol

El fin de alias ‘Cachorro’:

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

Según lo comunicado por Chery, en 2026 la familia Tiggo asume el compromiso de acompañar a cada usuario en la concreción de sus aspiraciones de conducción para el nuevo año, apoyándose en tecnología tangible e innovadora

Familia Tiggo alcanza récord de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast en Perú

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

José Antonio Kast advierte sobre migración forzada y crimen organizado en reunión con José Jerí: “Es una industria transnacional”

Carlos Jaico y Zully Pinchi fuera de carrera al Senado: JEE declara improcedente lista de Perú Moderno

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo responde a críticas

Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

Flavia Laos muerde canela en Dubái para encontrar el verdadero amor en 2026

Carlos Álvarez anuncia su retiro de la comedia para postular a la presidencia

César Acuña sorprende al grabar TikTok con CristoRata tras entrevista en vivo: mira los pasos que hicieron

DEPORTES

Alan Cantero con Infobae Perú:

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano

Clubes de Liga 1 tomaron drástica medida contra 1190 Sports tras falta de pagos por derechos de TV

Cómo se jugará la Liga 1 2026: nuevo formato y definición del campeón del torneo peruano