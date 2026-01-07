Guerra en el Partido Morado: Militante denuncia irregularidades y pide a los JEE anular todas las listas

El Partido Morado continúa teniendo problemas internos entre militantes - crédito composición Infobae Perú

Un militante del Partido Morado presentó una tacha contra Luis Durán Rojo, presidente de dicho partido político que postula con el número 1 al Senado, por presuntas irregularidades en la designación.

Se trata del afiliado Aldo Solari López, quien a raíz de las irregularidades que denuncia pide a los Jurados Electorales Especiales que se anulen todas las solicitudes de inscripción de listas de candidatos del Partido Morado.

En su tacha, el militante del Partido Morado afirma que las elecciones internas y primarias fueron conducidas por "personas que actuaron como miembros de un supuesto órgano electoral, cuyos integrantes no se encontraban inscritos en el ROP".

Solari da a conocer que Paola Reyes Zúñiga se presentó ante la ONPE como presidenta del órgano electoral partidario “sin contar con inscripción vigente en el ROP”, situación que, dice, fue advertida en su oportunidad por un miembro legítimo de dicho órgano electoral.

"La jurisprudencia reiterada del Pleno del JNE, entre ellas la Resolución N.° 0471 2021-JNE (caso Acción Popular), ha establecido que todo acto electoral partidario, para ser válido, debe emanar de un órgano competente, con miembros válidamente inscritos y vigentes, pues de lo contrario el acto deviene en nulo", se lee en el documento.

Aldo Solari también cuestiona que en documentos se consigne la denominación "Órgano Electoral Nacional Morado" cuando el Estatuto y Reglamento reconocen únicamente al ‘Órgano Electoral Nacional’“.

Tacha contra Luis Durán

Apuntan contra Luis Durán

En la tacha también se cuestiona que Luis Durán, quien es presidente del Partido Morado, haya designado como lista de cabeza al Senado. Y es que, según el Estatuto del partido, los candidatos designados son aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a propuesta del presidente del partido.

“Quien estatutariamente tendría la facultad de proponer, terminó proponiéndose a sí mismo. (...) ¿Existió realmente una cancha plana para todos los militantes?, ¿el primer lugar de la lista fue el resultado de una deliberación de toda la militancia o solo de un grupo cerrado?, ¿acaso la mayoría de la militancia decidió que el referido candidato encabece nada menos que la lista de Senadores Nacionales?“, reza el texto.

Otro punto para abordar la legalidad de la designación de Luis Durán es que “la mitad o más de los miembros que participaron en la sesión de designación no se encontraban inscritos en el ROP como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional”.

Mesías Guevara es el candidato presidencial del Partido Morado

“En el presente caso, al haberse acreditado que quienes actuaron como miembros del órgano electoral no se encontraban inscritos en el ROP, los actos que emitieron carecen de validez”, se lee en la tacha.

Por todo ello, el militante Aldo Solari solicita al Jurado Electoral Especial que declare fundada la tacha contra Luis Durán y declare “la invalidez de los actos que le dieron origen”.

También requirió que, a través de la Secretaría General del JNE, a fin de que adopte “medidas de carácter general”, tal como lo hizo en el caso del Partido Aprista Peruano. Es decir, que se ponga de conocimiento a todos los JEE sobre las presuntas irregularidades en el proceso interno del Partido Morado.