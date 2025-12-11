Perú

Integrantes de ‘La Roro Network’ son criticados por burlarse de joven de la ONPE durante transmisión

Creadores de contenido denunciaron que las burlas hacia el joven funcionario constituyen un acto de discriminación disfrazado de ‘humor’

El episodio viral generó críticas masivas y abrió un debate sobre el respeto y la responsabilidad de los comunicadores en plataformas digitales. Infobae Perú / Captura: YouTube

La reciente transmisión del pódcast de La Roro Network desató una fuerte oleada de críticas en redes sociales luego de que varios de sus integrantes se burlaran del joven representante de la ONPE, quien protagoniza los videos informativos sobre el proceso electoral y la distribución de escaños.

En el clip que se viralizó, se observa cómo el equipo del programa reproduce el video institucional mientras algunos de los conductores —especialmente Jhovan Tomasevich y Carlos Orozco— reaccionan con risas, comentarios burlescos y comparaciones despectivas sobre la apariencia del joven.

La única integrante que no participó de la burla fue Macla Yamada, quien incluso preguntó abiertamente por qué se estaban riendo.

La Roro Network en el centro de la polémica por burla hacia joven profesional de la ONPE. Infobae Perú / Captura: YouTube

¿Qué dice el joven en el video?

El video original de la ONPE tenía un objetivo sencillo: explicar de forma clara y didáctica cómo se determina cuántos escaños obtiene cada organización política tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

En él, el joven funcionario desarrolla la información con un lenguaje accesible, buscando acercar los conceptos del cómputo oficial a la ciudadanía. Sin embargo, al ser reproducido durante el programa, el ambiente tomó un rumbo distinto y completamente ajeno a su fin informativo.

Los integrantes de ‘Roro Network’ empiezan a detenerlo para observar con detenimiento el rostro del joven. Entre risas, uno de ellos afirma: “A ver, pausa, pausa, pausa. ¿Qué pasa, Johan? No veo bien”, dando pie a que lo acerquen en pantalla.

De inmediato, los comentarios se tornan más incisivos, hasta que uno de los conductores lanza una frase referida a la supuesta orientación sexual del joven, comentario que detonó el rechazo de la audiencia. Macla Yamada, visiblemente incómoda, interviene para cuestionar el comportamiento del equipo: “¿Por qué se ríen?”. Sin embargo, la burla continúa, llegando incluso a comparaciones fuera de contexto y totalmente ajenas al trabajo profesional del joven de la ONPE.

Influencer e internautas critican podcast

El descontento se propagó con rapidez. Diversos influencers, tiktokers y creadores de contenido denunciaron lo ocurrido, señalando que La Roro Network había cruzado una línea al ridiculizar públicamente a un joven que simplemente estaba cumpliendo con su labor institucional.

Entre los más comentados estuvieron los videos difundidos por distintos usuarios en TikTok, donde se cuestionaba la falta de profesionalismo y el discurso burlón de los integrantes del pódcast. La crítica coincidía en un punto clave: no se trataba de humor, sino de una burla dirigida a la apariencia y forma de expresarse de un funcionario que brindaba información útil para el país.

Los comentarios del público también reflejaron de manera contundente el rechazo hacia el comportamiento del programa. “Qué irrespetuosos con un joven que solo está haciendo su trabajo” fue una de las reacciones más compartidas. Otro usuario lamentó: “Da pena ver estos videos. No entiendo la risa. ¿Se burlan de su inteligencia, de su juventud, de su elocuencia?”. La indignación se multiplicó entre quienes conocían o habían tenido como docente al joven, resaltando su capacidad académica, su preparación y su profesionalismo. Para muchos, lo ocurrido no representaba simplemente un desliz, sino un caso de discriminación normalizada disfrazada de entretenimiento.

La discusión también trascendió hacia un debate más amplio sobre la responsabilidad de los creadores de contenido. Varios usuarios recordaron que los integrantes del programa son comunicadores y que, por lo tanto, deberían actuar con mayor consciencia sobre el impacto de sus palabras. “Ellos son comunicadores, no deberían hacer eso”, comentó un usuario cuya opinión fue ampliamente respaldada. Otros recordaron que la ONPE —como entidad del Estado— promueve estos contenidos con el fin de informar a la población, no para convertirse en blanco de burlas o descalificaciones por parte de figuras mediáticas.

Diversos influencers reforzaron esta idea a través de sus propios videos, señalando que este tipo de actitudes perpetúan prejuicios y alimentan discursos de burla que afectan especialmente a jóvenes profesionales expuestos en redes. Algunos destacaron que atacar la apariencia o forma de expresarse de alguien es una práctica que debería considerarse inaceptable en cualquier espacio público, más aún en uno con alcance masivo como La Roro Network. “Hay una línea entre el humor y la humillación, y aquí se cruzó claramente”, afirmó uno de los creadores más compartidos en TikTok.

Hasta el momento, La Roro Network no ha emitido un comunicado ni un pronunciamiento formal sobre lo ocurrido. Sin embargo, la presión social continúa creciendo y el episodio ha abierto un debate sobre la ética comunicacional, la responsabilidad de los creadores de contenido y el respeto hacia los profesionales que trabajan para entidades públicas.

Mientras tanto, el joven de la ONPE se ha convertido, de manera involuntaria, en el centro de una conversación nacional sobre la importancia del respeto en los medios digitales y el rol que cumplen quienes tienen plataformas con miles de seguidores.

