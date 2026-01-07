Perú

El fin de alias ‘Cachorro’: Cae prófugo buscado por la Interpol acusado de doble homicidio en Chile

En un operativo de alta inteligencia en Ventanilla, la PNP capturó a alias “Cachorro”, quien contaba con alerta roja de Interpol

Guardar
César Napuri Sarrín, alias de
César Napuri Sarrín, alias de “Cachorro”, de tan solo 18 años contaba con una alerta roja emitida por la Interpol. Fotos: Mininter

En las últimas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha realizado golpes estratégicos contra la criminalidad organizada en el marco del estado de emergencia. Dos intervenciones de gran envergadura permitieron la captura de un peligroso prófugo internacional en el Callao y la desarticulación de una banda de extorsionadores que operaba bajo el terror de los explosivos en Lima Este y el Cono Norte.

El primer éxito policial se registró en el distrito de Ventanilla, donde efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huaral, tras un paciente trabajo de seguimiento e inteligencia, lograron interceptar a César Napuri Sarrín, un joven de apenas 18 años pero con un prontuario de sangre. Napuri, conocido en el mundo del hampa como alias “Cachorro”, era buscado intensamente por las autoridades de Chile.

Un criminal de alta peligrosidad

Sobre el detenido pesaba una notificación roja de Interpol, la alerta más alta de cooperación policial internacional. Según los registros, “Cachorro” es el principal sospechoso de un doble homicidio perpetrado en agosto de 2025 en territorio chileno. La orden de detención, emitida por el 3.º Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, detallaba que el sujeto huyó hacia el Perú para evadir la justicia tras los crímenes.

En Ventanilla, la Policía Nacional del Perú capturó a ciudadano peruano que contaba con alerta roja internacional y era requerido por la justicia chilena por dos homicidios. | Video: Ministerio del interior.

La intervención se produjo en la avenida Santa Rosa, en el sector de Pachacútec. Pese a su peligrosidad, el sujeto no opuso resistencia al verse rodeado por los agentes de la PNP y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). Actualmente, alias “Cachorro” se encuentra a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de extradición que lo llevará de vuelta a Chile para responder por sus delitos.

Cae red que extorsionaba pollerías en Lima Este

Mientras se realizaba la captura en el Callao, agentes de la Dirincri ejecutaban un operativo simultáneo en San Juan de Lurigancho y Ate. El objetivo era desbaratar a la banda criminal “Los Zeta de Lima Norte”, un grupo delictivo que había migrado sus operaciones hacia Lima Este para hostigar a empresarios del rubro gastronómico.

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta banda mantenía bajo amenaza de muerte al propietario de una conocida cadena de pollerías. Los delincuentes le exigían el pago mensual de S/ 10.000 bajo la clásica modalidad de “protección”. De no cumplir con el cupo, los criminales amenazaban con atentar contra la vida de sus familiares o dinamitar los locales comerciales, impidiendo la continuidad del negocio.

La operación policial permitió la
La operación policial permitió la captura de Víctor Mendoza (25), Gioryana Erazo (21) y Kevin Báez (24), integrantes de la banda 'Los Zeta de Lima Norte'. Fotos: Mininter

En la operación fueron capturados Víctor Mendoza (25), Gioryana Erazo (21) y Kevin Báez (24). A los detenidos se les incautaron teléfonos celulares que serían las herramientas principales para coordinar las amenazas, además de tarjetas de crédito donde se presume recibían los depósitos de sus víctimas.

El historial de terror de “Los Zeta” en el Cono Norte

Hace apenas medio año, se presume que esta misma organización criminal inició una campaña de terror en el distrito de Comas que dejó varios negocios destruidos. Su modus operandi se basaba en el uso de artefactos explosivos para doblegar la voluntad de los comerciantes que se negaban a pagar cupos de hasta S/ 30.000.

Uno de sus ataques más recordados ocurrió en la avenida 22 de Agosto, frente a una tienda de repuestos de motos. Cámaras de seguridad captaron a un encapuchado colocando un explosivo en la puerta del local, ubicado a pocos metros del Centro Cívico Municipal de Comas.

Nueva banda criminal conocia como
Nueva banda criminal conocia como 'Los Zeta' del Cono Norte aterroriza Comas con explosivos y extorsiones. Composición Infobae Perú.

Poco después de ese atentado, la banda detonó un segundo artefacto en la vivienda de un empresario farmacéutico en la misma zona. Según las denuncias de aquel entonces, las víctimas eran contactadas vía WhatsApp y amedrentadas con videos.

Los peritajes a los celulares incautados serán claves para identificar a otros cómplices que aún podrían estar en libertad, así como para vincularlos formalmente con los atentados con explosivos reportados en Comas hace seis meses.

Temas Relacionados

CallaoPNPPolicía Nacional del PerúDepincriDirincriLoz Zeta del Cono NorteInterpolEstado de emergenciaperu-noticias

Más Noticias

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Este es el primer encuentro entre el presidente electo de Chile y el mandatario peruano. Ambas autoridades ya habían conversado por teléfono debido a la situación en Venezuela

José Antonio Kast en Perú

Guerra en el Partido Morado: Militante denuncia irregularidades y pide a los JEE anular todas las listas

Afiliado sostiene que internas fueron conducidas por un órgano ilegítimo y apunta contra Luis Durán por haber sido designado como cabeza de la lista al Senado

Guerra en el Partido Morado:

Proponen reubicar los paraderos de transporte público en Lima y Callao a mitad de cuadra: conoce la propuesta

El plan presentado por la Fundación Transitemos plantea trasladar los puntos de parada de transporte público a mitad de cuadra, con el objetivo de eliminar los bloqueos habituales en intersecciones y favorecer una mejor circulación

Proponen reubicar los paraderos de

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

El mediocentro argentino, recién llegado desde Godoy Cruz, habla en exclusiva con este sitio digital acerca de su retorno a Alianza Lima, el cariño del público, las exigencias de Pablo Guede, la admiración por Paolo Guerrero, el respeto a Federico Girotti y el sueño de medirse ante Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Alan Cantero con Infobae Perú:

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

Según lo comunicado por Chery, en 2026 la familia Tiggo asume el compromiso de acompañar a cada usuario en la concreción de sus aspiraciones de conducción para el nuevo año, apoyándose en tecnología tangible e innovadora

Familia Tiggo alcanza récord de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast en Perú

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Guerra en el Partido Morado: Militante denuncia irregularidades y pide a los JEE anular todas las listas

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

José Antonio Kast advierte sobre migración forzada y crimen organizado en reunión con José Jerí: “Es una industria transnacional”

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo responde a críticas

Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

Flavia Laos muerde canela en Dubái para encontrar el verdadero amor en 2026

Carlos Álvarez anuncia su retiro de la comedia para postular a la presidencia

César Acuña sorprende al grabar TikTok con CristoRata tras entrevista en vivo: mira los pasos que hicieron

DEPORTES

Alan Cantero con Infobae Perú:

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano

Clubes de Liga 1 tomaron drástica medida contra 1190 Sports tras falta de pagos por derechos de TV

Cómo se jugará la Liga 1 2026: nuevo formato y definición del campeón del torneo peruano