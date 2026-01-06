Qué se celebra el 6 de enero en el Perú: un recorrido por hechos y figuras que moldearon el país

Desde hospitales solidarios hasta puertos emblemáticos, la fecha entrelaza relatos de fundaciones, fe y avances en distintos rincones del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 6 de enero concentra hechos relevantes de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1590, García Hurtado de Mendoza asumió el Virreinato del Perú e impulsó la minería colonial, además de fundar Castrovirreyna.

En 1646 se creó en Lima el Hospital San Bartolomé, obra solidaria destinada a atender a esclavos abandonados. En 1871 se fundó Mollendo, puerto clave del sur peruano. Ese día nacieron La Melchorita, figura de fe popular, Ramiro Prialé, líder político aprista, y Fernando Fuenzalida Vollmar, influyente académico.

En 1935 se inauguró en Lima el Sudamericano de Fútbol. En 1960 se creó El Agustino y en 1996 nació el club Universidad César Vallejo.

6 de enero de 1590 - García Hurtado de Mendoza asume el Virreinato del Perú e impulsa la minería colonial del siglo XVI

Con experiencia militar en Chile, García Hurtado de Mendoza asumió como virrey en 1590 y promovió la explotación de plata y mercurio en el Perú colonial. (MNAAHP)

García Hurtado de Mendoza asumió el Virreinato del Perú el 6 de enero de 1590, tras llegar desde Chile con experiencia militar y administrativa. Su gobierno inició una etapa intensa de actividad económica, marcada por el impulso a la minería de plata y mercurio, claves del sistema colonial.

Promovió descubrimientos mineros y fundó Castrovirreyna, ciudad nombrada en honor a su esposa.

Su gestión también estuvo atravesada por conflictos con el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, debido a disputas entre autoridad civil y eclesiástica. Concluido su mandato en 1596, regresó a España, donde falleció en 1609, tras una vida política extensa.

6 de enero de 1646 - Fundación del Hospital San Bartolomé y su legado solidario en la atención de esclavos en Lima limeño

Impulsado por religiosos conmovidos por una tragedia, el Hospital San Bartolomé se creó en 1646 para asistir a los más olvidados de la Lima virreinal. (Andina)

El seis de enero de 1646 se fundó en Lima el Hospital de San Bartolomé para atender a esclavos negros abandonados por vejez o enfermedad.

La iniciativa surgió tras el hallazgo de un cadáver en la ribera del río, hecho que impulsó a religiosos a crear una obra de caridad. El primer local funcionó en la calle de la Barranca y luego se trasladó a su actual ubicación.

Destruido por terremotos, tuvo usos militares, fue remodelado y hoy conserva áreas históricas declaradas monumento. Su historia refleja solidaridad, fe, resistencia urbana y memoria social en el devenir de Lima virreinal peruana.

6 de enero de 1871 – se funda Mollendo, puerto y ciudad costera del sur peruano con historia, playas y desarrollo económico

Desde 1871, Mollendo se consolidó como eje portuario y urbano del sur del país, combinando comercio, pesca y atractivo turístico costero. (Andina)

Mollendo es una ciudad ubicada en el departamento de Arequipa, en el suroeste del Perú, a orillas del océano Pacífico, cuyo aniversario se conmemora el 6 de enero de 1871 por la inauguración del Ferrocarril del Sur, hecho que impulsó su crecimiento urbano y comercial.

Capital de la provincia de Islay, es un foco económico regional cuya conexión ferroviaria lo enlaza con varias ciudades importantes. Su puerto principal, Matarani, facilita exportaciones y comercio.

La ciudad combina funciones portuarias, actividad pesquera, industrias diversas y playas que atraen visitantes, y cuenta con una población significativa dentro del departamento.

6 de enero de 1895 – nace Melchora Saravia “La Melchorita”, sierva de Dios peruana de fe y caridad

Con una infancia marcada por la devoción, Melchora Saravia nació en 1895 y se convirtió en símbolo de humildad y entrega en el sur peruano. (Huachos)

Melchora Saravia Tasayco, más conocida como La Melchorita, nació el 6 de enero de 1895 en San Pedro Ñoco Bajo, Chincha, en una familia campesina y profundamente religiosa. Desde niña mostró devoción y dedicación al prójimo, reuniendo a jóvenes para rezar y enseñar catecismo, y caminando grandes distancias para asistir a misa.

Ingresó como terciaria a la Tercera Orden Franciscana y dedicó su vida al cuidado de enfermos y pobres. Su ejemplo de humildad y entrega marcó a su comunidad.

Murió el 4 de diciembre de 1951 y, con el tiempo, su figura ha inspirado veneración popular y la petición de beatificación por la Iglesia Católica.

6 de enero de 1904 - nace Ramiro Prialé, líder aprista y presidente del Senado peruano

Dirigente aprista y presidente del Senado, Ramiro Prialé nació en Huancayo en 1904 y enfrentó persecuciones por sus convicciones políticas. (BNP)

Ramiro Abelardo Prialé Prialé nació en Huancayo el 6 de enero de 1904 y se convirtió en una figura destacada de la política peruana. Abogado de formación, fue dirigente clave del Partido Aprista Peruano y ocupó escaños como senador por Junín en varias legislaturas entre 1945 y 1988.

Ejerció la presidencia del Senado en dos periodos distintos, primero en la década de 1960 y luego poco antes de su muerte en 1988. Además fue diputado constituyente y mentor de varios líderes apristas.

Prialé enfrentó persecuciones políticas y deportaciones por sus convicciones, y su legado se recuerda en diversas calles y en una autopista de Lima que llevan su nombre.

6 de enero de 1935 - Lima inauguró el Sudamericano Extraordinario que devolvió a Uruguay la corona continental

El Sudamericano de 1935 se inauguró en Lima el 6 de enero y devolvió a Uruguay el título continental tras vencer a Argentina en el duelo decisivo. (Retrobolas)

El 6 de enero de 1935 se inauguró en Lima el Campeonato Sudamericano de Fútbol, certamen extraordinario tras varios años de pausa. Participaron Argentina, Chile, Perú y Uruguay en el antiguo Estadio Nacional, como parte del cuarto centenario limeño y con objetivo olímpico.

El torneo no entregó trofeo y sirvió de clasificación a Berlín 1936. Uruguay se consagró campeón al vencer 3-0 a Argentina en el duelo decisivo. Los argentinos destacaron con Herminio Masantonio como goleador, mientras José Nasazzi lideró al campeón.

El certamen consolidó rivalidades regionales y atrajo público masivo, marcando el retorno competitivo sudamericano tras larga ausencia histórica.

6 de enero de 1936 – nace Fernando Fuenzalida Vollmar, antropólogo, filósofo y profesor peruano

Investigador y docente, Fernando Fuenzalida nació en 1936 y desarrolló estudios clave sobre comunidades andinas y estructura social. (Alexander Forsyth )

Fernando Fuenzalida Vollmar nació el 6 de enero de 1936 en Lima y falleció el 14 de abril de 2011. Fue un destacado antropólogo, filósofo, docente e investigador que ejerció en diversas universidades peruanas y extranjeras.

Se formó en antropología, etnología y arqueología, con estudios adicionales en Europa, y produjo investigaciones sobre comunidades andinas, estructura social, violencia y temas medioambientales. Dirigió el Centro de Altos Estudios Nacionales y ejerció diversos cargos oficiales y asesorías en ministerios.

Participó en la fundación del Partido País Posible y fue candidato al Congreso. Su obra académica y publicaciones lo convirtieron en una figura influyente de las ciencias sociales peruanas y latinoamericanas.

6 de enero de 1960 – se funda El Agustino, distrito de Lima con historia, crecimiento urbano y servicios esenciales

El Agustino fue creado como distrito el 6 de enero de 1960, en respuesta al crecimiento urbano y demográfico de Lima Metropolitana. (David Landman)

El distrito de El Agustino se ubica en la provincia de Lima y fue creado el 6 de enero de 1960, cuando se segregó de los distritos de Lima y Ate para formar una jurisdicción propia.

Su desarrollo fue impulsado por el crecimiento demográfico de la capital, consolidándose como un área urbana con diversidad de servicios, comercio y transporte. El sector combina zonas residenciales, áreas industriales y espacios públicos que atienden a una población numerosa.

A lo largo de los años, El Agustino ha enfrentado desafíos de infraestructura y seguridad, pero mantiene una identidad barrial fuerte, con instituciones educativas, centros de salud y actividades culturales que refuerzan su vida comunitaria dentro del contexto metropolitano de Lima.

6 de enero de 1996 – se funda Universidad César Vallejo, club trujillano que creció hasta competir en torneos nacionales e internacionales

Fundado en 1996, el equipo trujillano Universidad César Vallejo alcanzó títulos y participaciones internacionales en pocos años. (Facebook)

El Club Deportivo Universidad César Vallejo nació el 6 de enero de 1996 en Trujillo como la institución deportiva de la universidad homónima.

Tras competir en divisiones regionales, accedió a la primera división peruana luego de ganar la Copa Perú en 2003, y obtuvo ascensos y descensos en distintos ciclos. Entre sus logros figura la conquista del Torneo del Inca 2015 y participaciones en torneos internacionales como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

El equipo también mantiene rivalidades locales destacadas y compite actualmente en la segunda categoría del fútbol nacional. Su estadio es el Mansiche, y su trayectoria consolidó su presencia en el balompié peruano.