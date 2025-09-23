Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso: “Golpeó a toda mi familia”

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso. YouTube: Willax Tv- Habla Chino

Después de varios meses alejado de la televisión y de los reflectores, el actor Santiago Suárez reapareció en una entrevista en el programa 'Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro, la noche del 22 de septiembre.

Durante la conversación, el recordado protagonista de ‘De vuelta al Barrio’ abordó por primera vez el proceso judicial que enfrenta tras la denuncia de abuso sexual presentada por una ciudadana estadounidense.

El actor de 34 años aseguró que se encuentra más tranquilo en medio de la situación, aunque reconoció que el camino ha sido largo y desgastante. “Hoy me siento en paz, con paciencia, esperando que todo se resuelva pronto”, señaló.

El estado actual del proceso legal de Santiago Suárez

Consultado por Aldo Miyashiro sobre el estado de la denuncia, Suárez explicó que el caso sigue en curso. En una primera instancia, el fallo fue favorable para él y su defensa; sin embargo, la otra parte decidió apelar, lo que prolonga aún más los tiempos judiciales.

“El proceso sigue. En una primera instancia, un pronunciamiento muy positivo para nosotros, pero la otra parte apeló. Yo estoy tranquilo y esperando con paciencia que todo esto acabe pronto”, comentó el actor, dejando ver la mezcla de serenidad y cansancio con la que afronta su presente.

El intérprete confesó también que esta situación lo ha hecho reflexionar profundamente sobre sus responsabilidades y la etapa de madurez que atraviesa. “Ya no soy el Santiago de los 16 o 20 años, estoy en otra etapa de mi vida, con responsabilidades más grandes”, puntualizó.

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso. Captura de YouTube. 'Habla Chino'.

El impacto en su familia

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se dio cuando Aldo Miyashiro le preguntó cómo había tomado su familia esta denuncia. Santiago Suárez no pudo evitar quebrarse frente a las cámaras.

“Fue fuerte, porque golpeó a toda la familia, a mi madre, a mi hermana, a mi padre”, dijo con la voz entrecortada, antes de hacer una pausa y dejar escapar algunas lágrimas. El silencio en el set acompañó el instante en el que el actor se mostró vulnerable y humano, reconociendo el dolor que atraviesan sus seres queridos.

El artista insistió en que lo más duro no ha sido solo el proceso personal, sino el sufrimiento de sus familiares, quienes lo han acompañado de cerca durante estos meses de incertidumbre.

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso. Captura de YouTube. 'Habla Chino'.

Santiago sigue adelante

En otro pasaje de la entrevista, Santiago Suárez confesó que esta etapa lo ha obligado a reinventarse para mantenerse activo, pese a las limitaciones laborales derivadas de su situación judicial.

“He hecho de todo. Desde horas locas, zancos, malabares, trabajar como mesero en una pizzería, hasta vendedor en un home center. Nunca me he avergonzado de trabajar, porque lo importante es salir adelante”, relató.

El actor señaló que no se ha quedado de brazos cruzados y que sigue buscando oportunidades, incluso apelando a redes de contactos para mantenerse en movimiento. “Hermano, si hay una chamba por ahí, pásame la voz. Vergüenza por trabajar, jamás”, expresó.

El lado humano detrás del actor

Aunque la conversación giró principalmente en torno a su proceso legal, el tono íntimo de la entrevista permitió mostrar otra faceta de Santiago Suárez: la de un hombre que lucha por mantenerse firme pese a las adversidades.

El artista recordó que desde muy joven estuvo vinculado al trabajo artístico y que siempre estuvo ocupado en proyectos de actuación, pero ahora le toca enfrentar una etapa diferente. “Siempre estuve chambeando, desde muy pequeño. Ahora es difícil no hacer nada, porque estoy acostumbrado a estar en movimiento”, comentó.

Santiago Suárez no sería considerado para 'Domingos de fiesta'. (Foto: Captura de IG)

El futuro incierto de su carrera

Santiago Suárez no escondió que el proceso legal ha afectado directamente su carrera artística. Aunque desea regresar pronto a las pantallas y al teatro, sabe que deberá esperar la resolución definitiva del caso para retomar sus proyectos con normalidad.

Miyashiro, quien lo conoce de cerca, no dudó en preguntarle sobre su deseo de volver a trabajar como antes. El actor, sin prometer nada concreto, aseguró que espera ese momento con ansias. “Quiero volver, pero todo dependerá de cómo se resuelva esto”, dijo.