Presidente del Congreso de Perú sobre captura de Nicolás Maduro: “Muchos venezolanos podrán regresar a su patria”

El presidente del Congreso de Perú celebró la captura de Nicolás Maduro y el cercano fin del régimen en Venezuela | Foto composición: Infobae Perú

El presidente del Congreso de la República del Perú, Fernando Rospigliosi, se pronunció públicamente sobre la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que calificó la situación como “una gran noticia para todo el continente” y destacó el impacto que estos hechos tendrían en la región.

En su publicación, el titular del Parlamento peruano sostuvo que estos hechos permitirían el retorno de miles de ciudadanos venezolanos que se encuentran exiliados en varios países de América Latina. “Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria”, escribió.

Asimismo, afirmó que la situación marcaría el fin de la presencia de grupos violentos en el país caribeño. “Se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán”, señaló en su mensaje.

En otro momento, el titular del Legislativo aseguró que se estaría cerrando un extenso periodo político en Venezuela. “El final de 26 años de dictadura comunista”, expresó, aludiendo al proceso iniciado con la llegada de Hugo Chávez al poder.

Venezolanos celebran en Lima la captura de Nicolás Maduro y expresan alivio ante un posible regreso| Foto: América Noticias

En ese sentido, recordó cómo, según su postura, se instauró el régimen chavista. “No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura”, escribió.

Finalmente, el presidente del Congreso lanzó una advertencia en clave nacional. “Lo mismo quieren hacer en el Perú”, concluyó en su pronunciamiento en referencia a las políticas que impulsan partidos de la izquierda peruana como Perú Libre, Juntos por el Perú, entre otros.

El mensaje generó diversas reacciones en redes sociales y se suma a los posicionamientos políticos expresados en la región tras los acontecimientos registrados en Venezuela, que han despertado expectativa especialmente entre comunidades de migrantes venezolanos.

Reacciones de venezolanos en Perú

Venezolanos residentes en Perú expresaron sorpresa y esperanza tras la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Decenas de ciudadanos se congregaron en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Lima, en la avenida Arequipa, donde corearon consignas, celebraron el fin del régimen y manifestaron su deseo de reencontrarse con sus familias. El ambiente estuvo marcado por la emoción y la expectativa ante la posibilidad de un cambio político en su país.

En plataformas como X, Facebook e Instagram, se multiplicaron los mensajes de alegría, con frases como “Venezuela libre por fin” y “Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos”. Muchos aprovecharon para agradecer el apoyo recibido por parte de Perú durante los años de exilio y manifestaron su deseo de regresar a Venezuela.

A pesar del ambiente festivo, persiste la preocupación entre quienes mantienen contacto con familiares en Venezuela, debido a la situación de tensión y a la presencia de colectivos armados en las calles. La comunidad venezolana en Perú sigue atenta a la evolución de los acontecimientos, con una mezcla de esperanza y cautela frente al futuro.

Detalles de la captura de Nicolás Maduro

A destroyed anti-aircraft unit at La Carlota military air base, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La captura de Nicolás Maduro se produjo durante la madrugada del 3 de enero de 2026, tras una operación militar de Estados Unidos en Caracas. La acción comenzó alrededor de las 2:00, con al menos siete explosiones y sobrevuelos de aviones en zonas como La Guaira, Higuerote y Baruta. Fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares clave, entre ellas la Base Aérea La Carlota y Fuerte Tiuna.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, según confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró desconocer el paradero de ambos y exigió una prueba de vida, además de informar sobre víctimas civiles y militares, sin precisar cifras.

El gobierno venezolano calificó la intervención como una “agresión militar extremadamente grave” y declaró el estado de conmoción exterior en todo el país. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo venezolano para aeronaves estadounidenses debido a la actividad militar.

La operación desencadenó reacciones internacionales, con países como Rusia condenando la acción y exigiendo aclaraciones, mientras otros gobiernos expresaron su apoyo. El hecho ha sido comparado con la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1990 por la similitud en la intervención militar y el traslado del líder fuera de su país.