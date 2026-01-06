El solista surcoreano Jin Denim muere a los 29 años: familia descarta suicidio y pide respeto

Jin Denim falleció el 17 de diciembre, pero su familia anunció la noticia el día que habría cumplido 30 años. TikTok Idol manía

El mundo de la música surcoreana enfrenta la pérdida de Jin Denim, quien falleció a los 29 años. La familia del solista confirmó el lunes 5 de enero la noticia de su muerte, indicando que se trató de un accidente y no de un suicidio. El comunicado, difundido a través de la cuenta de Instagram de su hermana menor, Danbee, precisó que el deceso ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, aunque la decisión de informar al público se retrasó para permitir que la familia viviera el duelo en privado.

La familia de Jin Denim explicó que optó por anunciar la noticia en la fecha que habría coincidido con el cumpleaños número 30 del cantante. Según la declaración de Danbee, la intención fue proteger la intimidad familiar y manejar cuestiones inmediatas antes de enfrentar la repercusión pública. La joven resaltó que la muerte de su hermano no estuvo relacionada con un acto voluntario, sino que se trató de un “accidente”. “En la noche del 17 de diciembre, mi hermano Jin falleció debido a un accidente”, escribió Danbee en el comunicado, agregando que el funeral se realizó en privado y solo asistieron familiares cercanos.

La familia de Jin Denim aclaró que el cantante murió en un accidente y no por suicidio, como se especuló en redes sociales.

Salud mental preocupante

La familia explicó que decidió hablar públicamente para contrarrestar la desinformación y las especulaciones surgidas en redes sociales tras la ausencia del artista. “Sentimos que era correcto compartir la información precisa con quienes lo amaban y apreciaban su música”, expresó Danbee en la publicación de Instagram. La joven también abordó el estado de salud mental de Jin Denim, un tema que había sido motivo de preocupación en el entorno del cantante.

En el comunicado, Danbee reveló que su hermano enfrentaba desde 2015 un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar y presentaba síntomas psicóticos. “Él era plenamente consciente de su condición e hizo esfuerzos continuos para controlarla mediante tratamiento médico y medicamentos prescritos”, indicó la hermana, destacando que Jin Denim procuró mantener una vida artística activa a pesar de las dificultades. En los últimos tiempos, los síntomas de su enfermedad se intensificaron, y la familia reconoció que un comportamiento impulsivo, vinculado a su estado de salud, provocó la caída mortal.

La hermana del artista puntualizó: “Queremos dejar claro que la causa de su muerte no fue un suicidio, sino una caída fatal como resultado de su condición médica”. Esta aclaración buscó poner fin a las versiones infundadas que circularon en plataformas digitales desde la desaparición pública del cantante. La familia de Jin Denim abogó por el respeto a la memoria del artista y solicitó a los seguidores y medios evitar interpretaciones erróneas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

En cuanto a la visión personal de Jin Denim sobre la vida y la muerte, Danbee compartió una frase atribuida al cantante: “El día que me vaya será un día alegre, porque iré al cielo, así que, por favor, no estés triste”. La familia manifestó su convencimiento de que el joven artista ha encontrado “un lugar de paz” y animó a recordarlo a través de su música y su legado artístico.

La hermana menor del artista, Danbee, compartió el comunicado oficial sobre la muerte de Jin a través de Instagram.

¿Quién era Jim Denim?

Jin Denim debutó en la escena musical en 2021 con el álbum Dear, Stefi, trabajo que le permitió construir una base de seguidores leales, aunque no alcanzó un éxito masivo dentro del público general. El cantante participó en diversos festivales, entre ellos el New Talents Project Festival 2025 en Barcelona. Su presencia en escenarios internacionales evidenció la proyección de su carrera, más allá de las fronteras de Corea del Sur.

La última actividad pública de Jin Denim se registró en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes asistiendo a una misa en una iglesia de Seúl. La publicación fue interpretada por seguidores como un momento de recogimiento personal previo a su fallecimiento. El entorno del artista reiteró que, pese a los desafíos vinculados a su salud mental, Jin Denim mantuvo su compromiso con la música y su comunidad de admiradores.

La noticia de la muerte del cantante generó numerosas muestras de condolencias por parte de seguidores y colegas del ámbito musical, quienes se sumaron al pedido de la familia de preservar la memoria de Jin Denim con respeto. El caso ha reavivado el debate sobre la salud mental en la industria musical surcoreana y la importancia de brindar apoyo a los artistas que atraviesan situaciones delicadas.

Jin Denim debutó en 2021 y participó en festivales internacionales, dejando una huella entre sus seguidores.