Perú

Balacera en cevichería de Chaclacayo deja tres muertos y varios heridos a pocas cuadras de la comisaría del distrito

Efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público desplegaron un operativo en la zona y habrían intervenido a personas vinculadas al ataque

Tres personas fallecieron como consecuencia del ataque armado.
Tres personas fallecieron como consecuencia del ataque armado.

Una jornada marcada por la violencia alteró la tranquilidad de Chaclacayo este domingo. Un ataque armado dentro de una cevichería situada en plena Carretera Central dejó como saldo dos personas muertas y otars dos gravemente herida. El hecho ocurrió a solo dos cuadras de la comisaría del distrito y a corta distancia de la base de serenazgo, lo que incrementó la preocupación y el desconcierto entre los vecinos. Las autoridades policiales trabajan en la escena para esclarecer las circunstancias y el posible móvil de este crimen, que —según versiones preliminares— podría estar vinculado a represalias dentro del distrito.

El episodio se registró en la Cevichería Bar Santa María, conocida como “La Taberna del Tío Santa”, ubicada frente al Estadio Tahuantinsuyo. De acuerdo con testimonios recogidos por el canal Mika TV, un grupo de sujetos armados irrumpió en el local y abrió fuego contra los asistentes. Las imágenes difundidas mostraron el impacto inmediato del ataque: una pareja fue asesinada en una de las esquinas del establecimiento, mientras un hombre quedó tendido en la puerta de ingreso tras intentar evadir los disparos.

Minutos después, decenas de personas se congregaron alrededor del restaurante. Entre ellas, familiares de las víctimas y vecinos de Chaclacayo llegaron consternados, exigiendo acciones rápidas por parte de la Policía. En el lugar, la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público acordonaron la zona, realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias correspondientes.

Víctimas y primeros indicios de la investigación

Hay sospechosos intervenidos y las pesquisas continúan. (Facebook)

Las primeras diligencias policiales confirmaron que dos personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un centro de salud del distrito, donde permanece bajo observación médica. Asimismo, un tercer herido fue identificado como Héctor Julián Salcedo Aguirre, vecino del sector de Morón, quien fue evacuado en una ambulancia mientras efectivos policiales aseguraban la escena, según informó un medio local.

En tanto, las autoridades continúan con el proceso de identificación oficial de las víctimas. De acuerdo con la versión policial citada por el mismo medio, dos presuntos implicados ya habrían sido intervenidos por su presunta participación en el ataque, ocurrido en las inmediaciones de una cevichería–bar ubicada en esa zona.

Operativo policial y recolección de pruebas

Ataque armado en cevichería de Chaclacayo deja tres fallecidos y personas heridas en plena Carretera Central. (Mika TV)

Las diligencias incluyeron la recolección de casquillos de bala, toma de declaraciones y despliegue del equipo de criminalística. De acuerdo con fuentes en la escena, al menos cinco personas habrían resultado afectadas durante el incidente armado, aunque solo se confirmó el fallecimiento de tres de ellas y la atención de emergencia de dos personas.

La reacción del serenazgo y de la Policía Nacional fue inmediata: se procedió al acordonamiento del sector y a la detención preliminar de los presuntos involucrados, quienes habrían intentado huir tras la agresión. Uno de los aspectos que generó mayores cuestionamientos entre los vecinos fue la cercanía del local tanto a la comisaría de Chaclacayo como a la base de serenazgo.

La escena dentro del local evidenció la magnitud del ataque: la pareja permanecía en una esquina tras recibir múltiples impactos, mientras el cuerpo del hombre hallado en la puerta sugiere que intentó escapar. Equipos de criminalística y representantes del Ministerio Público interrogaron a testigos y recogieron testimonios de familiares que arribaron en medio del dolor y la confusión.

La policía continúa con las pesquisas para identificar y capturar al resto de los implicados. La zona permanece bajo resguardo mientras prosigue la recopilación de pruebas. Al cierre del domingo, el reporte oficial confirmó dos fallecidos y varios afectados como resultado del ataque. El caso sigue en investigación y, hasta el momento, no se ha definido una hipótesis concluyente sobre el móvil ni el número total de detenidos.

