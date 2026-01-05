Seguidores peruanos expresan su preocupación por Speed tras sufrir una herida durante reto con un guepardo en África

La gira africana de Darren Jason Watkins Jr. sorprendió a todos cuando un guepardo lo hirió en la pierna justo antes de una carrera, desatando conmoción en las redes y entre sus seguidores peruanos preocupados (X)

La imagen de Speed enfrentando a un guepardo en una carrera de velocidad volvió a colocar al creador de contenido en el centro de la conversación digital, esta vez por un episodio que encendió alertas entre sus seguidores peruanos.

El streamer estadounidense, recordado en el país por su visita en enero de 2025, sufrió un arañazo en la pierna derecha minutos antes de iniciar el desafío con el felino, en plena gira por África.

El incidente quedó registrado en video y se propagó con rapidez en redes sociales, donde usuarios expresaron inquietud por su integridad física. La escena, tan impactante como polémica, reavivó el debate sobre los riesgos asumidos en contenidos de alto impacto.

El incidente que encendió las alarmas

La reacción imprevista del felino y la herida sufrida por Speed marcaron un punto de quiebre en el desafío, provocando una ola de alertas y comentarios en redes sociales. (X)

El episodio ocurrió cuando Darren Jason Watkins Jr., conocido globalmente como IShowSpeed, se preparaba para explicar ante cámaras el reto que tenía previsto realizar. A pocos metros, el guepardo era trasladado por cuidadores especializados, en un contexto que parecía controlado. Sin embargo, el animal reaccionó de forma inesperada y se lanzó hacia el streamer, estirando sus patas delanteras y alcanzando a rasguñarle la pierna derecha, a la altura de la rodilla.

La escena fue captada en video y compartida en las plataformas del propio creador de contenido. En las imágenes se observa el momento previo a la carrera, el sobresalto del ataque y la rápida intervención de los profesionales que controlaban al felino. Aunque la herida no fue de gravedad, el gesto de dolor y sorpresa de Speed resultó evidente, lo que generó una ola de comentarios entre sus seguidores, especialmente desde Perú.

Usuarios peruanos que siguen de cerca su trayectoria recordaron su reciente paso por Lima y otras ciudades, donde el streamer generó gran impacto mediático. Desde ese vínculo, muchos expresaron mensajes de alerta, cuestionando el nivel de riesgo asumido en este tipo de retos. El video no tardó en viralizarse y acumuló millones de interacciones, convirtiéndose en uno de los clips más comentados de su actual gira africana.

La carrera con el felino

El duelo entre Speed y el guepardo reforzó su fama de asumir retos límite, una práctica que lo ha llevado a competir antes con atletas profesionales y desafíos virales. (X)

A pesar del incidente previo, Speed decidió continuar con el desafío. Minutos después del ataque, tanto el streamer como el guepardo se ubicaron en la línea de partida. Tras la cuenta regresiva, el creador de contenido arrancó a toda velocidad, mientras el felino aceleró con una facilidad que evidenció la diferencia entre ambos. En el tramo final, el animal tomó ventaja y cruzó la meta antes que su rival humano.

La escena reforzó una realidad ampliamente conocida en el ámbito científico y divulgativo: el guepardo es el animal terrestre más veloz del planeta, capaz de alcanzar entre 100 y 110 kilómetros por hora en distancias cortas. La comparación con la velocidad humana resulta inevitable. El récord máximo registrado para una persona corresponde a Usain Bolt, quien alcanzó 44,72 kilómetros por hora en 2009. La brecha entre ambas capacidades quedó reflejada en el resultado de la carrera.

Este tipo de desafíos no son nuevos en la carrera de Speed. El streamer se ha hecho conocido por organizar competencias de velocidad contra atletas profesionales, vehículos y otros oponentes inusuales. En noviembre de 2024, uno de sus retos más comentados fue la carrera de 50 metros contra el campeón olímpico Noah Lyles, con una apuesta económica de por medio. Ese enfrentamiento consolidó su imagen como un creador dispuesto a llevar su cuerpo al límite para generar contenido viral.

Durante su actual recorrido por África, Speed ha compartido diversas actividades, entre ellas expediciones tipo safari y encuentros culturales. La carrera con el guepardo se enmarca en esa lógica de experiencias extremas, aunque el ataque previo introdujo un elemento de riesgo que no pasó desapercibido para su audiencia internacional.

Reacciones en redes y la preocupación desde Perú

Seguidores peruanos expresaron alarma tras ver las imágenes del ataque, recordando la reciente visita de Speed al país y su cercanía con el público local. (X)

La difusión del video provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios se mezclaron mensajes de asombro, humor y preocupación. Algunos usuarios destacaron la cicatriz como una marca anecdótica de la experiencia, mientras otros cuestionaron la exposición innecesaria al peligro. En el caso de los seguidores peruanos, el tono fue mayoritariamente de alerta.

“Duele, pero se ve genial tener una cicatriz hecha por un guepardo”, escribió un usuario, reflejando la fascinación que genera el episodio. Otro comentó: “Ni siquiera el guepardo corrió a toda velocidad”, minimizando el riesgo desde una mirada más ligera. Sin embargo, también aparecieron mensajes que pedían mayor responsabilidad y cuidado, sobre todo considerando la influencia que Speed ejerce sobre audiencias jóvenes.

La preocupación desde Perú se explica, en parte, por la cercanía reciente del streamer con el público local. Su visita en enero de 2025 dejó una base sólida de seguidores que siguen cada paso de su carrera internacional. Para muchos de ellos, el video no solo fue un contenido impactante, sino una señal de alerta sobre los límites del entretenimiento digital.

Mientras Speed continúa su gira africana hasta finales de este mes, el episodio con el guepardo se mantiene como uno de los momentos más comentados de su recorrido. La herida, aunque menor, abrió un debate más amplio sobre la responsabilidad de los creadores de contenido cuando convierten el riesgo físico en espectáculo, una discusión que sus seguidores peruanos no han dejado pasar.