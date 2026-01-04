Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

La empresaria sorprendió en redes al explicar que su mayor preocupación es la salud emocional de sus hijos, defendiendo su derecho a convivir con Jefferson Farfán pese a los conflictos judiciales entre ambos padres (Instagram)

Melissa Klug decidió romper el silencio y explicar, con un mensaje directo, la razón por la que permite que sus hijos mantengan contacto y compartan tiempo con su padre, Jefferson Farfán.

La empresaria respondió a una consulta de sus seguidores durante una dinámica en redes sociales, donde dejó en claro que su postura no está ligada a los conflictos legales que mantiene con el exfutbolista.

Según explicó, su decisión parte de una convicción personal orientada a resguardar el equilibrio emocional de los menores y evitar que las diferencias entre adultos afecten su desarrollo. Klug subrayó que la crianza responsable implica separar los desacuerdos judiciales del entorno familiar y priorizar el derecho de los niños a una relación sana con ambos padres.

La respuesta que abrió el debate sobre la crianza compartida

Una pregunta directa en Instagram llevó a Melissa Klug a exponer públicamente su postura sobre la crianza. Su mensaje apuntó a proteger a sus hijos y evitar que los conflictos entre adultos los afecte (Instagram)

La postura de Melissa Klug quedó expuesta tras una pregunta directa formulada por una usuaria, quien destacó su disposición para facilitar el vínculo entre sus hijos y Jefferson Farfán pese a los antecedentes de enfrentamientos públicos y procesos legales. La empresaria decidió responder sin evasivas y utilizar sus plataformas digitales para explicar una decisión que, según dijo, responde a una reflexión profunda sobre la maternidad.

Klug señaló que los desacuerdos entre adultos no deben trasladarse a la vida emocional de los menores. En ese sentido, recalcó que los procesos judiciales corresponden exclusivamente a las partes involucradas y no deberían condicionar la relación entre padres e hijos. “Quiero dejar claro algo muy importante para mí: los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos”, expresó, marcando distancia de los episodios conflictivos que protagonizó en años anteriores.

La empresaria sostuvo que su enfoque actual busca reducir cualquier impacto negativo en la salud emocional de los niños. Desde su perspectiva, exponerlos a tensiones constantes o impedir el contacto con su padre podría generar consecuencias a largo plazo. Por ello, aseguró que tomó la decisión de separar los problemas legales del espacio familiar, aun cuando las diferencias con Farfán continúan en el ámbito judicial.

El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de madurez y un cambio de enfoque frente a la exposición mediática que durante años acompañó su relación con el exseleccionado nacional. Klug, sin mencionarlo de forma explícita, dejó entrever que su prioridad ya no pasa por ganar disputas públicas, sino por construir un entorno más estable para sus hijos.

El derecho de los hijos a mantener el vínculo con su padre

Al explicar su postura, Melissa Klug recordó que el vínculo con el padre es clave en el desarrollo emocional de sus hijos, más aún luego de periodos prolongados de distancia por trabajo en el extranjero. (Instagram)

Otro de los puntos centrales en la explicación de Melissa Klug fue el derecho de sus hijos a compartir experiencias con Jefferson Farfán. La empresaria recordó que, durante una etapa prolongada, el exfutbolista no pudo estar presente de manera constante debido a compromisos profesionales fuera del país. Ese contexto influyó en su decisión actual de facilitar el acercamiento.

“Ellos tienen derecho a compartir, disfrutar y crear momentos con su padre, más aún porque durante muchos años no estuvo tan presente por temas laborales”, señaló Klug, dejando claro que su mirada está puesta en el largo plazo y en la construcción de recuerdos que fortalezcan el lazo familiar.

La empresaria explicó que impedir ese acercamiento sería una forma de trasladar conflictos ajenos a la experiencia de los niños. Desde su punto de vista, los menores no deberían cargar con tensiones que no les corresponden ni asumir posiciones dentro de disputas entre adultos.

Klug también remarcó que su rol como madre implica garantizar un crecimiento emocional equilibrado. En ese marco, permitir que sus hijos convivan con su padre no significa desconocer los desacuerdos existentes, sino entender que la relación parental debe mantenerse al margen de ellos.

La ‘Blanca de Chucuito’ sostuvo que esta postura responde a una visión más amplia de la crianza, donde el bienestar emocional se coloca por encima de resentimientos o diferencias pasadas. Según explicó, proteger la infancia de sus hijos implica tomar decisiones difíciles, incluso cuando estas pueden ser cuestionadas por la opinión pública.