Perú

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

La chalaca explicó públicamente por qué mantiene una postura flexible para que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán. La empresaria afirmó que su prioridad es proteger la estabilidad emocional de los menores

Guardar
La empresaria sorprendió en redes
La empresaria sorprendió en redes al explicar que su mayor preocupación es la salud emocional de sus hijos, defendiendo su derecho a convivir con Jefferson Farfán pese a los conflictos judiciales entre ambos padres (Instagram)

Melissa Klug decidió romper el silencio y explicar, con un mensaje directo, la razón por la que permite que sus hijos mantengan contacto y compartan tiempo con su padre, Jefferson Farfán.

La empresaria respondió a una consulta de sus seguidores durante una dinámica en redes sociales, donde dejó en claro que su postura no está ligada a los conflictos legales que mantiene con el exfutbolista.

Según explicó, su decisión parte de una convicción personal orientada a resguardar el equilibrio emocional de los menores y evitar que las diferencias entre adultos afecten su desarrollo. Klug subrayó que la crianza responsable implica separar los desacuerdos judiciales del entorno familiar y priorizar el derecho de los niños a una relación sana con ambos padres.

La respuesta que abrió el debate sobre la crianza compartida

Una pregunta directa en Instagram
Una pregunta directa en Instagram llevó a Melissa Klug a exponer públicamente su postura sobre la crianza. Su mensaje apuntó a proteger a sus hijos y evitar que los conflictos entre adultos los afecte (Instagram)

La postura de Melissa Klug quedó expuesta tras una pregunta directa formulada por una usuaria, quien destacó su disposición para facilitar el vínculo entre sus hijos y Jefferson Farfán pese a los antecedentes de enfrentamientos públicos y procesos legales. La empresaria decidió responder sin evasivas y utilizar sus plataformas digitales para explicar una decisión que, según dijo, responde a una reflexión profunda sobre la maternidad.

Klug señaló que los desacuerdos entre adultos no deben trasladarse a la vida emocional de los menores. En ese sentido, recalcó que los procesos judiciales corresponden exclusivamente a las partes involucradas y no deberían condicionar la relación entre padres e hijos. “Quiero dejar claro algo muy importante para mí: los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos”, expresó, marcando distancia de los episodios conflictivos que protagonizó en años anteriores.

La empresaria sostuvo que su enfoque actual busca reducir cualquier impacto negativo en la salud emocional de los niños. Desde su perspectiva, exponerlos a tensiones constantes o impedir el contacto con su padre podría generar consecuencias a largo plazo. Por ello, aseguró que tomó la decisión de separar los problemas legales del espacio familiar, aun cuando las diferencias con Farfán continúan en el ámbito judicial.

El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de madurez y un cambio de enfoque frente a la exposición mediática que durante años acompañó su relación con el exseleccionado nacional. Klug, sin mencionarlo de forma explícita, dejó entrever que su prioridad ya no pasa por ganar disputas públicas, sino por construir un entorno más estable para sus hijos.

El derecho de los hijos a mantener el vínculo con su padre

Al explicar su postura, Melissa
Al explicar su postura, Melissa Klug recordó que el vínculo con el padre es clave en el desarrollo emocional de sus hijos, más aún luego de periodos prolongados de distancia por trabajo en el extranjero. (Instagram)

Otro de los puntos centrales en la explicación de Melissa Klug fue el derecho de sus hijos a compartir experiencias con Jefferson Farfán. La empresaria recordó que, durante una etapa prolongada, el exfutbolista no pudo estar presente de manera constante debido a compromisos profesionales fuera del país. Ese contexto influyó en su decisión actual de facilitar el acercamiento.

Ellos tienen derecho a compartir, disfrutar y crear momentos con su padre, más aún porque durante muchos años no estuvo tan presente por temas laborales”, señaló Klug, dejando claro que su mirada está puesta en el largo plazo y en la construcción de recuerdos que fortalezcan el lazo familiar.

La empresaria explicó que impedir ese acercamiento sería una forma de trasladar conflictos ajenos a la experiencia de los niños. Desde su punto de vista, los menores no deberían cargar con tensiones que no les corresponden ni asumir posiciones dentro de disputas entre adultos.

Klug también remarcó que su rol como madre implica garantizar un crecimiento emocional equilibrado. En ese marco, permitir que sus hijos convivan con su padre no significa desconocer los desacuerdos existentes, sino entender que la relación parental debe mantenerse al margen de ellos.

La ‘Blanca de Chucuito’ sostuvo que esta postura responde a una visión más amplia de la crianza, donde el bienestar emocional se coloca por encima de resentimientos o diferencias pasadas. Según explicó, proteger la infancia de sus hijos implica tomar decisiones difíciles, incluso cuando estas pueden ser cuestionadas por la opinión pública.

Temas Relacionados

Melissa KlugJefferson Farfánperu–entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Íntimas’ y chorrillanas llegan a Villa El Salvador tras caer en la fecha pasada. Ambos equipos intentarán recuperarse y sumar puntos en este nuevo encuentro. Sigue las principales acciones

Alianza Lima vs Regatas Lima

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

El exalcalde de Comas, quien enfrenta una orden de captura y una sentencia de seis años por colusión agravada, anunció la entrega de un proyecto y cuestionó el despido de su equipo. El Concejo Municipal formalizó su suspensión y designó a Carmen Acuña como nueva autoridad del distrito

Ulises Villegas inaugura obra en

Nicolás Maduro podría recibir más de 100 años de cárcel, asegura penalista: estos son los cargos contra el dictador venezolano

El abogado Andy Carrión detalló los delitos que la administración de Donald Trump imputa al tirano venezolano, quien se encuentra en territorio estadounidense tras ser detenido en Caracas

Nicolás Maduro podría recibir más

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Carlos Silvestri se pronunció por la llegada del ‘Pirata’ y de otros jugadores de renombre al vigente campeón de la Liga 2. También marcó los objetivos del club para el 2026

DT de FC Cajamarca alucinó

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

El presidente de Perú y el mandatario electo de Chile abordaron el impacto regional de los recientes hechos en Caracas y acordaron reunirse en Lima el próximo miércoles para coordinar acciones frente a la migración irregular

Tensión en Venezuela: Lo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ulises Villegas inaugura obra en

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Elecciones 2026: ¿qué opinan los candidatos presidenciales sobre el operativo de EEUU que culminó con la captura de Nicolás Maduro?

ENTRETENIMIENTO

Filmes para ver esta noche

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

Los programas icónicos de Andrea Llosa que no verán la luz en el 2026

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Paola Rivera destacó el nivel de Kazoku No Perú en la agónica victoria de la San Martín: “Nos hizo un partidazo”

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026