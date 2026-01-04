El periodista peruano relató que estaba enterado de esta intervención e incluso hubo más detalles, pero debido a situaciones externas cambió la fórmula y la fecha | YouTube

La captura de Nicolás Maduro en Caracas, ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó lo que Jaime Bayly calificó como un “día histórico” para Venezuela. El comunicador peruano, conocido por su postura crítica hacia el régimen chavista, compartió detalles inéditos sobre la operación militar estadounidense y el cambio de planes que rodeó el despliegue.

Desde su programa, Jaime Bayly expresó: “Sábado 3 de enero del 2026 es un día histórico, un día inmensamente feliz. El día con el que tanto habíamos soñado. Hoy por fin ha caído Maduro, viva Venezuela libre, viva María Corina, viva Edmundo González Urrutia, viva Trump caraj*, viva Trump, vivan las fuerzas militares de Estados Unidos. Qué maravilla, no lo puedo creer. Ha sido una operación brillante, impecable, admirable, ejecutada por los militares de los Estados Unidos”. Con estas palabras, celebró el desenlace y enfatizó el impacto de la intervención sobre el futuro de Venezuela.

Bayly reveló que la operación, denominada “Resolución Absoluta”, fue originalmente planificada para ejecutarse durante la Nochebuena de 2025. El periodista explicó que la fecha se modificó tras una decisión estratégica de Donald Trump, quien optó por ordenar un bombardeo en Nigeria el 24 de diciembre con el objetivo de proteger a la comunidad cristiana en ese país africano.

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

“Esto debía llevarse a cabo en Nochebuena, pero los planes cambiaron el 24 de diciembre porque Trump prefirió ordenar un bombardeo en Nigeria para proteger a los cristianos en ese país africano”, relató Bayly.

La operación militar también enfrentó condiciones meteorológicas adversas, lo que provocó sucesivos aplazamientos. El plan original de las fuerzas armadas de Estados Unidos consistía en ingresar a Venezuela por vía aérea, capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y evacuar rápidamente a ambos. “El objetivo de esta operación era entrar por vía aérea a Venezuela, capturar a Maduro y a su esposa y salir de ahí. Se cumplió maravillosamente”, aseguró el periodista.

Durante la intervención, Estados Unidos bombardeó instalaciones militares en Caracas antes de proceder a la captura de los líderes venezolanos, quienes, según la información revelada, se encontraban resguardados en una fortaleza. Tras la detención, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos por delitos relacionados con el narcotráfico bajo la jurisdicción estadounidense.

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

“El día con el que tanto habíamos soñado”, sintetizó Bayly, quien además subrayó la importancia de la acción militar para el futuro político de Venezuela. El operativo “Resolución Absoluta” ha generado expectativas sobre el destino del país, con el liderazgo opositor de figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en el centro del debate.

Korina Rivadeneira celebró la caída de Nicolás Maduro

Korina Rivadeneira, actriz venezolana radicada en Perú, utilizó sus redes sociales para manifestar su respaldo a la captura de Nicolás Maduro y transmitir un mensaje de esperanza a la comunidad venezolana.

Al conocerse la noticia, Rivadeneira publicó: “Es el inicio del fin. Cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron … ¡que caigan todos por favor, que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz. Vamos”. El mensaje, acompañado de una imagen generada por inteligencia artificial que simula la detención de Maduro, reflejó su deseo por un cambio profundo en el país.

Korina Rivadeneira celebra la caída de Nicolás Maduro. IG

La reacción de la actriz generó múltiples comentarios de apoyo entre sus seguidores, quienes compartieron el sentimiento de alivio y optimismo por el futuro político de Venezuela. En su publicación, Rivadeneira calificó a Maduro como “payaso y títere” y exigió el fin del régimen, al que describió como “narcoterrorista”.

En publicaciones posteriores, la artista citó a la congresista Adriana Tudela, quien expresó: “Nicolás Maduro es capturado por fin y enfrentará a la justicia por el ser líder del Cartel de los Soles. Hoy es el principio del fin de la dictadura más criminal y nefasta de Sudamérica”. Rivadeneira mostró su respaldo a la propuesta de Tudela para que el gobierno encabezado por Edmundo González y María Corina Machado asuma el poder y cierre el ciclo del Socialismo del Siglo 21.

En otra historia, la actriz compartió un mensaje que enfatiza: “Estados Unidos no está atacando Venezuela. Estados Unidos está atacando el cartel terrorista más grande de la historia que tiene secuestrado desde hace 25 años un país llamado Venezuela”.