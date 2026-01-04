Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

Fernando Llanos del set al streaming: su consolidación como periodista en redes sociales como TikTok y cómo desafía a los gigantes de la televisión este 2025.

La inclusión de Fernando Llanos en la lista de los 15 principales influencers digitales peruanos en 2025, publicada por Forbes Perú, es el reflejo más reciente de un proceso de transformación que redefinió su lugar en el periodismo nacional. Su salto al entorno digital, tras dejar América TV y Canal N en marzo de 2024, no solo marcó el final de una etapa de 15 años en la televisión, sino el inicio de una comunidad que hoy supera los 2,3 millones de seguidores en TikTok y los 27,9 millones de “me gusta” en esa plataforma.

Apenas un mes después de su salida de la televisión, Fernando Llanos había logrado reunir a más de 600 mil seguidores en TikTok y, durante una transmisión en vivo desde el Congreso en abril de 2024, alcanzó el hito de congregar a 17 mil espectadores simultáneos, recibiendo en ese momento el obsequio virtual más prestigioso de la plataforma: un “león”, cuyo valor ronda los S/1594.

“No tenía idea de cuánto valía ese león hasta que alguien en TikTok me lo explicó”, relató Llanos a Infobae Perú en una entrevista exclusiva realizada en diciembre de 2024, donde también detalló el proceso de aprendizaje autodidacta que lo llevó a dominar la producción digital desde su propio hogar.

El noticiero digital ‘Las 5 Pepas de Fernando Llanos’ se consolida como referencia informativa en las redes

El noticiero “Las 5 Pepas de Fernando Llanos” se ha convertido en una de las principales referencias informativas del entorno digital peruano. Llanos transmite en vivo tanto en la mañana como en la noche, utilizando una infraestructura modesta y el apoyo de su familia.

“Mi hijo Thiago es mi camarógrafo, mi esposa Rocío dejó su trabajo para apoyar el proyecto, y todo se hace en nuestra sala”, explicó el periodista. Este formato familiar, sumado a la interacción constante con su audiencia, ha sido clave en su consolidación. Llanos enfatiza la diferencia entre la comunicación unilateral de la televisión y la naturaleza bidireccional de las redes sociales: “He descubierto que la comunicación puede ser bidireccional. El público me llevó a las plataformas digitales”, contó en una entrevista pasada.

Fernando Llanos, su trayectoria televisiva y su incursión en TikTok | Paula Díaz Elizalde - Infobae Perú

La relación con sus seguidores es un pilar central en su éxito. Llanos ha dejado claro que, a diferencia de otros creadores de contenido que prefieren mantener distancia, él valora cada interacción en la calle y en línea como un motivo para continuar. “Para mí, es una bendición que la gente me salude”, declaró en mayo de 2024. Llanos considera que el apoyo y la retroalimentación de su público son esenciales para mantener la autenticidad y la cercanía que caracterizan su propuesta informativa.

El crecimiento y la independencia económica de Llanos en el entorno digital han sido posibles gracias al respaldo de su comunidad, tanto en el plano simbólico como en el material. Las donaciones y la monetización de sus transmisiones le han permitido rechazar propuestas de colaboración institucional que pudieran comprometer su libertad profesional.

“Me ofrecieron trabajar con ministerios, pero ¿para qué quiero asociarme con quienes pueden terminar procesados?”, sentenció Llanos. Su modelo de negocio prioriza la autonomía, seleccionando únicamente acuerdos que no interfieran con su línea editorial.

La rutina diaria de Llanos, descrita en detalle por él mismo, refleja la exigencia y la constancia necesarias para mantener su relevancia. Desde las 5 de la mañana, revisa información oficial y medios digitales para preparar su contenido, graba y edita videos junto a su hijo, y publica en múltiples plataformas antes de iniciar sus transmisiones en vivo, donde la pauta la define la audiencia en tiempo real. “No tengo pauta fija; salto de una noticia a otra según el interés de la gente”, indicó.

Fernando Llanos mantiene una presencia activa y crítica en el debate público peruano

El estilo frontal de Fernando Llanos ha sido otro factor distintivo durante 2025. En mayo, protagonizó un cruce en vivo con la congresista Rosangella Barbarán sobre la ley de retiros de las AFP, donde le exigió claridad sobre el voto de su bancada y cuestionó la falta de reformas cuando el fujimorismo tuvo mayoría en el Congreso. “Algún día asuman sus responsabilidades”, enfatizó Llanos.

Fernando Llanos pide acciones concretas a Dina Boluarte y sus ministros | TikTok

No es la única vez que su voz ha servido como canal de protesta: tras el ataque armado contra Agua Marina en octubre, responsabilizó a las autoridades por la escalada de violencia y pidió a la ciudadanía alzar la voz ante la inseguridad. “Esto está absolutamente fuera de control”, sentenció en su transmisión.

El periodista también ha enfrentado cuestionamientos de otros colegas. En octubre de 2025, respondió públicamente a Curwen, quien lo criticó por no haber cubierto la marcha de la Generación Z. Llanos defendió su historial de presencia en movilizaciones sociales y aclaró que su ausencia se debió a un viaje familiar programado, exigiendo respeto por su trayectoria: “Yo sí he estado ahí, 13 y 14 de septiembre, 20 y 21, 27 y 28... Cuando dividieron la marcha en dos, ahí estaba yo”, replicó Llanos.

A nivel personal, Llanos reconoce que el mayor cambio ha sido el tiempo de calidad junto a su familia. “Ellos no solo son mi inspiración, también participan activamente en el proyecto”, compartió con Infobae Perú. La integración de sus hijos y su esposa en la producción de contenido ha consolidado un equipo creativo que refuerza el carácter artesanal y auténtico de su propuesta periodística.

Llanos busca seguir diversificado sus formatos, incursionando en podcasts y explorando nuevas temáticas como la gastronomía, además de fortalecer su presencia en YouTube e Instagram, donde suma 178 mil seguidores. Sin duda, el afianzarse en TikTok este año ha sido reconocido por Forbes Perú, que destacó su capacidad para combinar análisis de actualidad, explicaciones sobre política y economía, y un engagement del 3,8% en TikTok, según datos del estudio Top Creators 2025.

Fernando Llanos forma parte de la lista de los 15 infleuncers peruanos 2025 que publicó Forbes Perú.

La experiencia previa de Llanos como reportero de calle y presentador de televisión permea su trabajo actual, aportando profundidad y contexto a sus videos, y diferenciándolo de otros creadores de contenido. “El ser periodista te permite explicar y comprender el trasfondo de las noticias”, explicó.

Durante el último año y medio, Fernando Llanos ha consolidado una propuesta de periodismo independiente, cercana y participativa, situándose como referente en la era de las redes sociales en Perú y abriendo el camino a nuevos formatos y audiencias de cara al 2026.