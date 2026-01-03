Sismo de magnitud 4.5 sacude Ica e iguala al ocurrido esta mañana en Chimbote

Nuevo sismo de magnitud 4,5 se registra en el mar frente a Ica este sábado. Captura: IGP

Un sismo de magnitud 4,5 sacudió la región de Ica a las 15:17 del sábado 3 de enero de 2026, según el Centro Sismológico Nacional. El epicentro se localizó a 89 kilómetros al suroeste de Ica, a una profundidad de 20 kilómetros, con una intensidad III en la ciudad, de acuerdo con el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor se produjo a pocos metros de la bahía de Ica.

Este evento representa el segundo sismo del día, luego de que en horas de la mañana se registrara un movimiento telúrico de la misma magnitud en la ciudad de Chimbote. Según el reporte del IGP, el primer sismo ocurrió a las 08:17, con epicentro a 82 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, región áncash, y a una profundidad de 37 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles réplicas. La coincidencia en la magnitud de ambos sismos ha generado preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en la costa peruana para garantizar la seguridad de la población.

Este es el tercer sismo en Ica en 2026

Este evento sísmico representa el tercero registrado en la región de Ica en los últimos días. De acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primero ocurrió el 1 de enero a las 05:20, con una magnitud de 4,4 y epicentro a 70 kilómetros al oeste de San Juan, en Nasca, a una profundidad de 32 kilómetros. La intensidad en San Juan fue III.

Ese mismo día, a las 18:30, se reportó un segundo sismo de magnitud 4,5, con epicentro a 75 kilómetros al oeste de San Juan, Nasca, a una profundidad de 29 kilómetros. La intensidad en esta localidad fue II-III.

Con el movimiento telúrico registrado hoy frente a Ica, suman tres los sismos en esta zona costera en los primeros días de 2026, lo que pone en alerta a las autoridades y a la población local. La seguidilla de temblores en la región ha motivado un monitoreo permanente de la actividad sísmica y la reiteración de las recomendaciones de prevención ante posibles réplicas.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Identifica en tu vivienda las zonas seguras y los espacios estructuralmente resistentes para resguardarte ante una emergencia.

Prepara una mochila con artículos esenciales para situaciones de urgencia.

Participa en los simulacros organizados por tu comunidad.

Enseña a los menores del hogar las medidas de protección y los pasos a seguir durante un sismo.

Solicita la revisión de un especialista para evaluar y reforzar la seguridad estructural de tu vivienda si es necesario.

Coordina con autoridades y organizaciones locales para fortalecer los planes de evacuación y reconocer las zonas de riesgo.

Durante el sismo

Mantén la calma, ya que el pánico dificulta la toma de decisiones.

Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si no puedes evacuar de inmediato, busca protección en una zona segura dentro del edificio.

Evita hacer llamadas telefónicas para no saturar las líneas; utiliza mensajes de texto para comunicarte.

No uses ascensores mientras dura el movimiento sísmico.

Mantén la calma, ya que el pánico dificulta la toma de decisiones. (Foto: Indeci)

Después del sismo

Revisa si hay fugas de gas para evitar accidentes.

Comunícate con los servicios de emergencia si necesitas asistencia: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).

Presta apoyo a personas que estén heridas o requieran atención especial.

Permanece atento a posibles réplicas y mantente alejado de edificaciones dañadas.

Si te encuentras en una zona costera, evacúa el área y regresa solo cuando las autoridades confirmen que es seguro.