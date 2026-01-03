Internacionalista afirma que Donald Trump no consideraría a María Corina Machado para liderar transición en Venezuela

Un experto conversa sobre la perplejidad que causan las palabras de Donald Trump acerca de María Corina Machado y la advertencia de un 'ataque devastador' como medida de presión para una transición política en Venezuela. (Crédito: Canal N)

El internacionalista peruano Francisco Belaunde expresó dudas sobre el rol que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a otorgar a María Corina Machado en un eventual proceso de transición política en Venezuela, luego de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado y extraído. Durante una entrevista concedida a Canal N, el analista señaló que las recientes declaraciones del exmandatario estadounidense generan “perplejidad” y dejan entrever que la líder opositora no sería considerada para encabezar dicho proceso.

Belaunde sostuvo que Trump habría minimizado la relevancia política de Machado dentro de Venezuela, pese a que, según el especialista, ocurre exactamente lo contrario. “Dijo algo así como que era una buena persona, pero que no era respetada dentro de Venezuela, lo cual es curioso, porque más bien, desde el punto de vista mayoritario, ella es una persona muy respetada”, afirmó para el citado medio.

Declaraciones de Trump sobre Venezuela y María Corina Machado despiertan preocupación, según internacionalista. (Foto composición: Infobae Perú/X: Difusión)

No mencionan a Edmundo González

El analista también llamó la atención sobre la ausencia de referencias a Edmundo González, a quien —según su análisis— correspondería asumir la presidencia en un escenario de transición. “Ni siquiera ha mencionado a Edmundo González, que en principio le corresponde asumir la presidencia”, indicó Belaunde, al cuestionar la falta de claridad en la postura del exmandatario estadounidense respecto al liderazgo opositor.

En ese contexto, el internacionalista deslizó posibles motivaciones personales detrás de la actitud de Donald Trump hacia Corina Machado, aunque sin afirmarlas como hechos. “Uno se pregunta si no le perdona que ella haya recibido el Premio Nobel y no él. En fin, cualquier cosa es posible”, comentó, subrayando el carácter ambiguo de las declaraciones del líder republicano.

Durante la campaña presidencial de julio 2024 González con María Corina Machado

Posible nuevo ataque contra el chavismo

Otro punto que Belaunde consideró relevante fue la advertencia de Donald Trump sobre la posibilidad de ordenar un nuevo ataque militar devastador si no se concreta una transición política que desemboque en un gobierno democrático. Para el analista, este mensaje tendría implicancias directas para la cúpula chavista que aún permanece en Venezuela.

“Eso significaría que, para los chavistas que todavía están en la cúpula, lo mejor que pueden hacer ahora es negociar para irse exiliados”, afirmó. A su juicio, cualquier intento de resistencia frente a una nueva ofensiva carecería de sentido en ese escenario.

Internacionalista puso en duda que Estados Unidos pueda asumir un control transitorio del país sin presencia militar ni estructura institucional en el territorio venezolano. (Crédito: Canal N)

Objetivos de EE.UU. no son claros

Belaunde también cuestionó la coherencia del discurso estadounidense, que inicialmente habría justificado una eventual intervención en la lucha contra el narcotráfico. Recordó que Trump indultó al expresidente hondureño Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por complicidad con el narcotráfico, lo que relativizaría ese argumento.

Además, el analista señaló que el propio Trump mencionó el petróleo como uno de los elementos involucrados en su postura sobre Venezuela. “Es una conferencia de prensa inquietante, porque mezcla narcotráfico, petróleo y poder político”, advirtió.

PALM BEACH (United States), 03/01/2026.- A handout picture made available by the White House Press Office shows US President Donald Trump (C) alongside CIA Director John Ratcliffe (R), watching 'Operation Absolute Resolve', the US raid that captured Venezuelan President Nicolas Maduro, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, USA, 03 January 2026. President Trump subsequently announced that US forces have successfully captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife during a series of large-scale overnight strikes on Caracas on 03 January 2026. EFE/EPA/WHITE HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT --BEST QUALITY AVAILABLE-- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Incertidumbre en Venezuela

En entrevista con el citado medio, Belaunde cuestionó las declaraciones de Donald Trump en las que afirmó que Estados Unidos estaría “a cargo” de Venezuela durante el proceso de transición. “¿Cómo que a cargo? No tienen tropas, no tienen gente en el terreno. ¿Qué control pueden ejercer?”, preguntó.

En paralelo, recordó que sectores del chavismo, como los representados por Delcy Rodríguez, han reiterado su intención de resistir y seguir reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, lo que complica aún más el panorama político.

A Venezuelan living in Colombia waves a Venezuelan flag and a U.S. flag at Plaza de Bolivar to celebrate after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in Bogota, Colombia, January 3, 2026. REUTERS/Andres Galeano

Escenario de riesgo

Finalmente, el internacionalista advirtió que el contexto actual abre la puerta a escenarios extremos. “En este contexto, cualquier cosa es posible”, afirmó, al referirse a las consecuencias que podría tener un nuevo ataque militar, incluso sobre figuras clave del régimen venezolano.

Belaunde concluyó que la situación genera incertidumbre no solo entre los analistas internacionales, sino también entre los propios venezolanos, ante la falta de claridad sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos y el futuro inmediato del país.