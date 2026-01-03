Venezuela

Trump calificó el ataque de EEUU contra Maduro como una “operación brillante”

“Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, aseguró el presidente norteamericano

Donald Trump calificó la acción
Donald Trump calificó la acción militar como una “operación brillante” y destacó la planificación detrás del ataque (Reuters)

Donald Trump calificó como una “operación brillante” el ataque militar que Estados Unidos lanzó en la madrugada del 3 de enero sobre Caracas, donde fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos fuera de Venezuela.

Desde Mar-a-Lago (Florida), Trump declaró a The New York Times: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”.

El dictador Nicolas Maduro
El dictador Nicolas Maduro

El presidente estadounidense adelantó que responderá preguntas sobre la autoridad legal del ataque y los pasos futuros durante una conferencia de prensa convocada para este sábado.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 hora local, con explosiones que estremecieron la capital venezolana. Según videos y relatos en redes sociales, se escucharon múltiples detonaciones y el sobrevuelo de aviones militares. Las imágenes, recogidas por AFP, mostraron columnas de humo en distintos sectores, apagones generalizados y helicópteros Chinook sobrevolando la ciudad.

U.S. President Donald Trump claims
U.S. President Donald Trump claims U.S. forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores in a large-scale strike, according to a post on his social media account on Jan. 3, 2026. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Usuarios de redes y medios locales informaron que las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, ambas en Caracas, fueron blanco de bombardeos. Residentes describieron miedo y confusión: una pensionada de 67 años relató a AFP que se escondió tras oír explosiones repetidas y sintió cómo las ventanas vibraban. Otro vecino en El Valle afirmó haber escuchado sonidos como de ametralladoras, interpretando que intentaban repeler a los aviones.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

El ataque de Estados Unidos llegó tras semanas de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. En días previos, Trump había anunciado el despliegue de fuerzas navales en el Caribe y declaró que los días de Maduro en el poder “están contados”. El lunes anterior, según el presidente estadounidense, fueron destruidas instalaciones venezolanas asociadas al narcotráfico, en lo que describió como el primer ataque terrestre estadounidense en el país sudamericano.

La captura y traslado de Maduro representa un cambio sin precedentes en la política regional y alimenta la preocupación sobre la estabilidad y la seguridad en Sudamérica.

Se prevé que Trump anuncie nuevos detalles y próximos pasos respecto al operativo durante la conferencia de prensa programada para las 11:00, hora local, en Mar-a-Lago.

