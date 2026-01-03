Anime inspirado en la cosmovisión andina conquista a la audiencia con la aparición de Killa, la diosa de la Luna

El video promocional de Apukunapa Kutimuynin muestra el viaje de Killa a través de escenarios emblemáticos del sur de Sudamérica. Captura Ninakami Estudio de Animación

El reciente estreno de El Despertar de la Ensoñación, el segundo video promocional de Apukunapa Kutimuynin, ha marcado un hito en la animación sudamericana al recibir una cálida acogida por parte de la audiencia y superar las 300.000 visualizaciones en pocos días. Producido por el Estudio Ninakami, el video introduce a Killa, la diosa de la Luna, como eje central de una historia que fusiona mitología andina, innovación visual y narrativa contemporánea.

El lanzamiento de El Despertar de la Ensoñación se realizó en el Complejo Arqueológico Mateo Salado, en Lima, y fue acompañado de proyecciones simultáneas en Ayacucho, Huancayo, Puno, Cusco y Arequipa. Esta estrategia de estreno descentralizado permitió que la experiencia llegara a distintas ciudades, generando un sentimiento de comunidad y pertenencia entre los asistentes y fortaleciendo el vínculo entre la obra y la pluralidad cultural del país. La recepción fue inmediata: redes sociales y plataformas digitales se llenaron de mensajes que celebran la representación de la cosmovisión andina y la calidad de la animación.

El video narra un viaje íntimo y físico de Killa, quien recorre paisajes emblemáticos del sur de Sudamérica, como el Río de la Plata, el lago Chelenko y el Salar de Uyuni. A lo largo de este trayecto, la diosa se enfrenta a la incertidumbre sobre el destino y el rol asignado por las fuerzas superiores, hasta que en el lago Titicaca, en Puno, presencia el fin de dos Apus y la aparición de una criatura nacida de ese quiebre. Allí, Killa desafía lo inevitable, rompiendo el ciclo que la aprisionaba. El relato, cargado de simbolismo, conecta la tradición ancestral con preguntas universales sobre el destino y la autonomía.

Killa emerge en El Despertar de la Ensoñación

El nuevo video de Apukunapa Kutimuynin ahonda en la narrativa de los dioses andinos y la transformación de Killa, quien debe decidir si acepta su papel en el ciclo cósmico o desafía el destino que le imponen. La trama se despliega a través de escenarios naturales de alto valor simbólico, donde la Luna guía las acciones y otorga sentido a cada paso de la protagonista.

La historia amplía el universo de la serie, que narra el regreso de las divinidades andinas en el mundo contemporáneo y su impacto en la vida de los personajes humanos. El guion se distingue por la construcción de figuras complejas y la atención al detalle en la representación de los mitos, lo que permite que la obra dialogue tanto con el público especializado como con quienes buscan nuevas formas de contar historias desde Sudamérica.

El Estudio Ninakami integra técnicas de animación avanzada y respeta la iconografía andina en su propuesta visual.

El arte de Ninakami: técnicas, quechua y colaboración internacional

El Despertar de la Ensoñación representa una evolución en la propuesta visual y técnica del estudio. El equipo de Ninakami integró técnicas avanzadas de animación, ampliando la escala y complejidad de las escenas, pero manteniendo una coherencia estética y un respeto profundo por la iconografía andina. El resultado es una pieza que fusiona el lenguaje contemporáneo del anime con la riqueza visual prehispánica y una sensibilidad propia de la región.

Uno de los aspectos más destacados es el uso del quechua como idioma vivo en el relato. La voz de Killa, interpretada por Rosmery Quispe, se escucha tanto en quechua como en español, y el público puede elegir la versión original con subtítulos. Esta decisión fortalece el compromiso del estudio con una representación auténtica y respetuosa, permitiendo reconocer sonidos, palabras y cadencias propias de la lengua originaria.

Un equipo internacional de artistas de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y China unió esfuerzos para responder a las altas expectativas generadas por el primer avance del estudio. Esta colaboración, junto al enfoque descentralizado del estreno, demuestra que la animación de alto nivel puede desarrollarse en Sudamérica y competir bajo estándares internacionales sin perder identidad.

El Despertar de la Ensoñación supera las 300.000 visualizaciones tras su estreno descentralizado en Lima, Ayacucho, Huancayo, Puno, Cusco y Arequipa.

El Estudio Ninakami fue fundado por Omar Vallejos, Dafne de Vinatea y Sol Ferrari con la visión de demostrar que la animación de calidad internacional puede surgir desde Sudamérica sin renunciar a la autenticidad cultural. El nombre del estudio fusiona términos de quechua y japonés (“fuego” y “deidad”), reflejando la convergencia entre raíces latinoamericanas y excelencia técnica inspirada en el modelo japonés.

Ninakami se caracteriza por su estructura descentralizada y su apuesta por procesos colaborativos, sostenibles y vinculados al desarrollo del talento local. La investigación en iconografía y simbología andina ha sido central en la creación de las historias, evitando representaciones superficiales y conectando con las raíces de la región. El estudio apuesta por una industria creativa que fortalezca la identidad, promueva nuevas formas de narrar y abra oportunidades para las próximas generaciones de creadores.

El legado de Mama Killa en la cosmovisión andina

En el corazón de la historia se encuentra Mama Killa, la diosa de la Luna, figura esencial en la mitología inca y símbolo de fertilidad, tiempo y protección femenina. Su nombre, que en quechua significa “madre Luna”, la sitúa como compañera de Inti, el dios del Sol, y como reguladora de los ciclos naturales y del calendario lunar. Mama Killa era venerada por su influencia en las cosechas, los ciclos menstruales y la vida de las mujeres, y su culto era atendido por sacerdotisas de alto rango.

Killa, la diosa de la Luna, es interpretada en quechua y español por Rosmery Quispe en el segundo video promocional de Apukunapa Kutimuynin. Captura Ninakami Estudio de Animación

El Qorikancha, en Cusco, era uno de los principales espacios dedicados a la diosa, donde se le ofrecía plata como símbolo de la Luna. Los eclipses lunares se interpretaban como señales de peligro, por lo que se realizaban rituales para protegerla y restablecer el equilibrio. Aunque el culto fue prohibido durante la colonia, muchas de sus creencias y prácticas perviven en las tradiciones andinas. Hoy, la observación de la Luna sigue marcando la agricultura y la vida cotidiana en diversas comunidades, confirmando la vigencia simbólica de esta deidad ancestral.