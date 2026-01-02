Sam Smith sorprende en Perú: disfruta de la Amazonía y recibe el Año Nuevo en Cusco junto a seguidores.

Una noche paseando por Cusco se convirtió en una anécdota inolvidable. Una usuaria grabó a Sam Smith caminando por las calles de Cusco y cuenta cómo fue su experiencia con el artista. Video: TikTok @nicolle2796

La llegada del 2026 tuvo como protagonista inesperado a Sam Smith en Perú. El cantante británico, reconocido por éxitos como “Unholy” y “Stay With Me”, eligió pasar sus vacaciones de fin de año en la Amazonía y en la ciudad imperial de Cusco, generando revuelo entre turistas y residentes que lo reconocieron durante sus recorridos.

Smith, quien arribó al país a finales de diciembre de 2025, sorprendió al compartir a través de sus redes sociales imágenes desde la selva peruana.

“Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con fotografías en las que se le ve posando frente al río y disfrutando del entorno natural. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llenar la publicación, destacando la sencillez y el entusiasmo del músico por redescubrir el país.

Sam Smith recorre Cusco y se toma fotos con sus seguidores

Tras su estadía amazónica, Smith se trasladó a Cusco para recibir el Año Nuevo. Su presencia en la ciudad se viralizó rápidamente mediante videos y fotografías compartidas en plataformas como TikTok e Instagram. Las imágenes muestran al cantante paseando por el centro histórico, interactuando con turistas y posando con quienes se acercaron a pedirle una fotografía.

Uno de los momentos más comentados fue el encuentro de Sam Smith con un niño, quien posó sonriente junto al artista. Otros registros muestran a una joven relatando su experiencia tras reconocerlo y acercarse a pedirle una foto: “Me acerqué, pero me dijo que lo sentía, que estaba de vacaciones y que fue lindo conocerme”, compartió la usuaria @nicolle2796 en TikTok, haciendo referencia a la amabilidad del músico. También se viralizó una imagen grupal de Smith junto a una familia cusqueña en un restaurante local, reflejando la cercanía que el cantante mantuvo durante su estadía.

La espontaneidad y sencillez de Smith generaron numerosas reacciones en redes sociales. Jóvenes turistas y familias enteras aprovecharon la oportunidad de fotografiarse con él, mientras que otros solo optaron por grabar discretamente su paso por las calles cusqueñas. El artista británico no se negó a ser grabado ni fotografiado, manteniendo una actitud cordial y accesible a pesar de encontrarse de vacaciones.

Recuerdos de su último concierto y la conexión con Perú

La visita de Sam Smith a Perú no es casualidad. En marzo de 2024, el cantante ofreció un memorable concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional de Lima como parte de su gira “Gloria: The Blackout”. El espectáculo congregó a miles de asistentes y dejó una fuerte impresión en el público peruano, que desde entonces espera el regreso del artista al país.

El paso de Smith por Perú en 2026 reavivó el recuerdo de esa presentación y generó expectativas sobre una posible nueva gira. Aunque por el momento no hay fechas confirmadas para conciertos en territorio peruano, la cercanía demostrada por el cantante durante sus vacaciones ha fortalecido el vínculo con sus seguidores locales.

Algunos medios señalaron que, días antes de ser visto en Cusco, Smith fue captado en un centro odontológico en Lima, lo que avivó rumores sobre su presencia en el país. Finalmente, su recorrido por la Amazonía y su estadía en Cusco confirmaron que el artista eligió el Perú para disfrutar de un Año Nuevo diferente, lejos de los escenarios y cerca de la naturaleza y la cultura andina.

Se estima que, tras culminar sus vacaciones en Sudamérica, el cantante regresará a Estados Unidos para cumplir con su agenda de conciertos, que incluye una serie de presentaciones en San Francisco, California, durante febrero y marzo en el teatro The Castro, espacio emblemático para la comunidad queer.

La visita de Sam Smith al Perú no solo dejó imágenes virales, sino también un testimonio de la calidez y hospitalidad peruana, así como de la admiración que el artista mantiene por los paisajes y la riqueza cultural del país.