Qué se celebra el 2 de enero en el Perú: hitos que forjaron identidad, educación y desarrollo urbano

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de enero reúne hechos clave en la historia del Perú. En 1553 iniciaron las clases en San Marcos, la universidad más antigua de América.

En 1857 se crearon distritos limeños como Chorrillos, Lurín, Miraflores y Carabayllo, que marcaron el ordenamiento urbano republicano. Ese día también nació Abelardo Vásquez Díaz, referente de la música criolla y afroperuana.

En 1951, Francisco Bolognesi fue declarado Patrono del Ejército y se instituyó el Día del Soldado Peruano. Además, en 1954 nació Germán Leguía Drago, destacado futbolista y seleccionado nacional con trayectoria internacional.

2 de enero de 1553 - San Marcos inicia clases y consolida su legado como la universidad más antigua de América

La universidad más antigua de América comenzó su vida académica en 1553, cuando San Marcos abrió oficialmente sus estudios en Teología y Artes. (Andina)

El 2 de enero de 1553 marcó el inicio oficial de las actividades académicas de la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes, hoy Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Aunque su creación fue autorizada en 1551 mediante una Real Cédula del emperador Carlos V, recién ese día comenzaron las clases en las áreas de Teología y Artes.

Con el paso del tiempo, la institución adoptó el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Marcos, bajo el patronazgo del evangelista San Marcos. Su funcionamiento ininterrumpido desde el siglo XVI le otorgó el reconocimiento como la Decana de América.

2 de enero de 1857 – se funda el distrito limeño de Chorrillos

Chorrillos nació como distrito republicano el 2 de enero de 1857, integrándose al crecimiento ordenado de Lima y a su proyección hacia el litoral. (Andina)

El distrito de Chorrillos, en la provincia y departamento de Lima, fue formalmente establecido el 2 de enero de 1857 y limita al norte con Barranco y Santiago de Surco, al este con San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, y al sur y oeste con el océano Pacífico.

Su nombre se originó por los chorrillos de agua dulce que desembocaban en la playa Agua Dulce. El territorio combina zonas residenciales, áreas con gastronomía típica como la chorrillana y barrios con identidad propia.

Su población supera los trescientos mil habitantes, distribuidos en diversas viviendas y actividades urbanas.

2 de enero de 1857 - Lurín abre oficialmente sus puertas como distrito de Lima con historia, paisaje, playas y legado

La creación distrital de Lurín permitió articular su pasado prehispánico y rural con un proceso sostenido de desarrollo urbano e industrial. (Andina)

El distrito de Lurín, situado al sur de la provincia de Lima, fue creado el 2 de enero de 1857 como división política del Perú. Su territorio abarca desde el valle del río Lurín hasta el océano Pacífico, compartiendo fronteras con otros distritos del cono sur capitalino y ofreciendo playas costeras.

Históricamente agrícola, el área alberga el santuario arqueológico de Pachacámac y combina tradiciones rurales con desarrollo urbano e industrial moderno.

Sus espacios naturales, gastronomía y sitios históricos contribuyen a un perfil diverso que incluye actividades turísticas, culturales y productivas.

2 de enero de 1857 - Miraflores es oficializado como distrito de Lima<b> </b>

La oficialización de Miraflores marcó el inicio de un proceso urbano que lo llevó de balneario residencial a distrito dinámico y cosmopolita. (Andina)

El distrito de Miraflores se oficializó el 2 de enero de 1857 como parte de la provincia de Lima, bajo la presidencia de Ramón Castilla, consolidándose como una unidad política y administrativa clave en el desarrollo urbano capitalino.

Su territorio, ubicado frente al océano Pacífico, limita con varios distritos como San Isidro, Surquillo y Barranco y abarca unos 9,62 km². Con el paso del tiempo se transformó de un balneario residencial a un centro dinámico de comercio, turismo y actividades culturales.

Actualmente incluye zonas populares como parques, sitios arqueológicos y avenidas emblemáticas que contribuyen a su atractivo metropolitano.

2 de enero de 1857 - Carabayllo se consolida como distrito republicano y reafirma su origen histórico en Lima Norte

El reconocimiento de Carabayllo como distrito permitió formalizar su administración y su rol clave en la expansión urbana de Lima. (Andina)

Carabayllo es reconocido como uno de los distritos más antiguos de Lima y considerado el origen histórico de Lima Norte. Su fundación inicial se remonta al 29 de junio de 1571, cuando el virrey Francisco de Toledo estableció la reducción indígena de San Pedro de Carabayllo, hito clave del periodo colonial.

Sin embargo, su constitución como distrito autónomo ocurrió el 2 de enero de 1857, durante el gobierno de Ramón Castilla, bajo la Ley de Municipalidades.

Esta fecha marcó el inicio de su administración republicana y lo situó junto a Miraflores y Chorrillos como distritos creados ese mismo día.

2 de enero de 1929 – nace Abelardo Vásquez Díaz, figura fundamental de la música criolla y afroperuana que marcó generaciones

Figura clave de la tradición musical peruana, Abelardo Vásquez Díaz nació un 2 de enero y dejó una huella cultural duradera. (Peña Don Porfirio)

Abelardo Vásquez Díaz nació el 2 de enero de 1929 en Lima y fue un destacado músico, intérprete y compositor de música criolla peruana, hijo del también influyente artista Porfirio Vásquez.

Desde niño mostró talento en danza y canto, participando en cine y más tarde integrando agrupaciones como la primera Compañía Negra “Pancho Fierro” y Cumanana con Nicomedes Santa Cruz. Su carrera incluyó giras internacionales y la creación de la peña “Don Porfirio”.

Autor de numerosas composiciones, cultivó géneros tradicionales y contribuyó a difundir el folclore afroperuano hasta su muerte en 2001, dejando un legado perdurable en la cultura musical del país.

2 de enero de 1951 - Francisco Bolognesi es declarado Patrono del Ejército del Perú y se instituye el Día del Soldado

El reconocimiento oficial a Francisco Bolognesi reafirmó su heroísmo y lo vinculó de forma permanente a la identidad militar del país. (Andina)

El 2 de enero de 1951, durante el gobierno de Manuel A. Odría, el Estado peruano declaró oficialmente al coronel Francisco Bolognesi como Patrono del Ejército del Perú.

La medida reconoció su heroísmo en la Batalla de Arica durante la Guerra del Pacífico y lo consolidó como símbolo de la defensa nacional. El mismo decreto estableció el 4 de noviembre, fecha de su nacimiento en 1816, como el Día del Soldado Peruano.

Esta efeméride busca rendir homenaje permanente al valor, sacrificio y compromiso de los soldados peruanos a lo largo de la historia, y se conmemora cada año en instituciones militares del país.

2 de enero de 1954 - nace Germán Leguía Drago, destacado mediocampista peruano y figura de Universitario con trayectoria internacional

Referente del mediocampo peruano, Germán Leguía Drago destacó por su trayectoria en clubes y selecciones durante varias décadas. (Andina)

Germán Leguía Drago nació el 2 de enero de 1954 en Lima y se consolidó como uno de los mediocampistas más importantes del fútbol peruano.

Su carrera profesional incluyó pasos por clubes locales como Deportivo Municipal y Universitario de Deportes, donde fue pieza clave en un título nacional, así como experiencias en Europa con equipos como Elche, Colonia, Beveren y Farense.

Fue internacional con la selección peruana, disputando los mundiales de 1978 y 1982 y varias ediciones de la Copa América, acumulando más de treinta partidos. Tras retirarse en 1991, se vinculó al deporte desde roles directivos y empresariales.