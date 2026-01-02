Perú

Lima: el precio de la gasolina hoy, segundo día del 2026

El precio de los combustibles cambia cada 24 horas, conoce los costos en este viernes 2 de enero

Ya sea Premium, Regular o
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu coche, revisa cuál es el precio de la gasolina y diésel en Lima, Perú, este viernes 2 de enero de 2026 dados a conocer en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Cabe mencionar que el costo de los combustibles se modifica constantemente, por lo que es necesario conocer su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que los costos actualizados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel?

El gasohol regular en la ciudad registró un valor máximo de 17,5 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 12,49 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,7 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 13,09 soles el galón en su precio más bajo en la capital.

En tanto, el diésel registró en Lima un costo máximo de 19,2 soles el galón, así como un precio mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: cómo funciona

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer las tarifas de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre la tarifa de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

"No me importa que Universitario

Anime inspirado en la cosmovisión

Presidente de FC Cajamarca explicó

Josué Gutiérrez afirma que gobierno

La Libertad: construcción de viviendas
