Nuevo sueldo mínimo, disolución del Sodalicio y terribles atentados: estas son las noticias que más impactaron enero de 2025

Enero 2025 quedó marcado por noticias impactantes - Créditos: Andina/Infobae.

Durante el año que termina, diversos hechos marcaron la agenda informativa y reflejaron el clima de incertidumbre y cambio en el país. Enero de 2025, en particular, concentró una serie de eventos que pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y generaron preocupación en distintos sectores de la sociedad.

Accidentes de tránsito de gran magnitud y atentados contra infraestructuras figuran entre los sucesos que mayor impacto causaron en la opinión pública. Estas noticias, protagonistas del inicio del año, evidenciaron los desafíos persistentes y las prioridades que dominaron el debate nacional.

Actualización del sueldo mínimo a 1.130 soles

El 1 de enero de 2025, Perú puso en vigencia un nuevo salario mínimo de 1.130 soles, lo que representó un aumento de 105 soles respecto al monto aprobado en 2022. Con este reajuste, la remuneración mínima neta para los trabajadores formales quedó en 983 soles, tras los descuentos para los aportes a la ONP y la AFP. El incremento impactó directamente en pagos complementarios, como la asignación familiar, la CTS y las gratificaciones, y determinó nuevos sueldos diferenciados en sectores como minería, periodismo y agricultura.

El sueldo mínimo en Perú para el 2025 aumentó en S/ 105. (Foto: Difusión)

La asignación familiar, destinada a quienes tienen hijos menores de dieciocho años, estudiantes universitarios hasta los veinticuatro o hijos con discapacidad, se fijó en 113 soles. El aporte mensual a EsSalud ascendió a 101,7 soles para quienes percibieron la remuneración mínima. Otros beneficios, como las gratificaciones y la CTS, también subieron, con un monto aproximado de 659,16 soles para la compensación por tiempo de servicios. Los trabajadores mineros pasaron a recibir un mínimo de 1.412,5 soles, mientras que los periodistas colegiados con más de cinco años de experiencia accedieron a un ingreso base de 3.390 soles. En el sector agrario, la remuneración diaria aumentó a 37,67 soles y la bonificación especial por trabajo agrario alcanzó los 339 soles. El trabajo nocturno, por su parte, llegó a un mínimo de 1.525,5 soles mensuales.

El ajuste generó posturas encontradas. Gustavo Minaya, secretario adjunto de la CGTP, afirmó que el incremento resultó insuficiente frente al costo de vida y la inflación que afecta a las familias peruanas. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima advirtió que el aumento del diez por ciento podría comprometer la viabilidad de las micro y pequeñas empresas, elevando la informalidad y afectando el empleo juvenil. El debate sobre el impacto real de la nueva Remuneración Mínima Vital se reavivó, mientras la evolución del salario mínimo en Perú continuó siendo motivo de análisis en diversos sectores.

Accidente de Piscobamba

El 3 de enero de 2025, un autobús de la empresa Conchucos Express cayó por un barranco cerca del cañón de Paranko, en el distrito de Piscobamba, región Áncash, mientras cubría la ruta interprovincial entre Lima y Pomabamba.

Tragedia en Áncash: captan momento en el que bus cae a río en Piscobamba | Video: Impacto Ayacucho

El vehículo perdió el control y cayó más de 100 metros. El accidente dejó un saldo de 8 fallecidos, 25 heridos y al menos 15 desaparecidos, entre ellos menores de edad y personas mayores.

El siniestro ocurrió a las 08:20, cuando la unidad se desbarrancó y los ocupantes fueron arrojados a distintos puntos de la ribera. Testigos afirmaron que la estructura se dividió en dos por la violencia del golpe, y varios sobrevivientes fueron expulsados al tocar el agua.

Un grupo de familiares de apellido Rodríguez, que transitaba por la zona, fue el primero en acudir al sitio del accidente. Ellos prestaron auxilio inmediato y alertaron a las autoridades.

El bus interprovincial sufrió un accidente en el distrito de Piscobamba y dejó a varios fallecidos y heridos. crédito: Facebook / Reporte Konchucos

El 05 de enero, tras extensas jornadas de rastreo, fue hallado el cuerpo de Yenny Marisol Sandoval Chávez, odontóloga de EsSalud Pomabamba, quien figuraba entre los desaparecidos. Equipos de voluntarios continuaron recorriendo las riberas del Yanamayo, en el distrito de Llama, en busca de más víctimas.

Se confirmó la muerte del chófer de la unidad interprovincial. Foto: Facebook / Reporte Konchucos.

Ingreso de material no identificado captado en el cielo peruano

La madrugada del 14 de enero de 2025, ciudadanos de diversas localidades de Lima registraron en fotos y videos el ingreso de cuerpos luminosos no identificados en el cielo. El fenómeno, observado alrededor de las 05:00 en zonas como Medio Mundo (Végueta) y San Juan Bautista (Huacho), generó asombro y una rápida difusión en redes sociales, donde los testigos compartieron imágenes del resplandor cruzando la atmósfera sobre la región central del país.

Especialistas ofrecieron distintas interpretaciones sobre el origen de los objetos. Abraham Levy, conocido como “el hombre del tiempo”, explicó que los fragmentos observados correspondieron a basura espacial y no a meteoritos. Según detalló, estos restos —provenientes de cohetes o satélites— reingresaron a la atmósfera de manera paulatina, desintegrándose antes de alcanzar la superficie terrestre. Levy subrayó que, a diferencia de los meteoritos, el ingreso de basura espacial ocurre a menor velocidad y casi siempre termina con la desintegración total de los fragmentos en el aire. Además, recordó que la probabilidad de que algún resto llegue al suelo es baja y, por lo general, cae en el mar.

Espectadores del fenómeno creyeron estar viendo la caída de un meteorito (Fuente: Canal N)

Por su parte, Luis Otiniano, director encargado de astronomía y ciencias espaciales de Conida, coincidió en la hipótesis de la basura espacial y precisó que aún continuaba el proceso de identificación. El experto señaló que existían dos posibles candidatos: una parte de cohete y un microsatélite que ingresaron a la atmósfera en ese horario. El episodio reavivó el interés por fenómenos similares ocurridos en el país, como el avistamiento de un bólido en abril de 2024 documentado por el ingeniero geólogo Juan Pablo Huapaya, quien indicó que, aunque el evento iluminó el cielo, los restos terminaron en el mar, dificultando su recuperación y estudio. El caso de enero de 2025 despertó la atención nacional y resaltó la importancia de la vigilancia astronómica y científica en el territorio peruano.

Atentado contra el Ministerio Público de Trujillo

En la madrugada del 20 de enero de 2025, Trujillo vivió uno de los episodios más alarmantes de los últimos años. Dos sujetos, simulando ser repartidores de una aplicación de entregas, dejaron una caja con explosivos y un arreglo de globos frente a la sede principal del Ministerio Público en la calle Alcides Carrión.

La detonación, registrada a la 1:45 de la madrugada, provocó graves daños en el inmueble, afectó la Universidad Nacional de Trujillo, una heladería y varias viviendas de la zona. El estallido hirió a dos personas: un agente de seguridad de la Fiscalía y el conductor de un automóvil alcanzado por la onda expansiva, cuyo vehículo quedó destruido.

La entidad pública, un restaurante, salones de la Universidad Nacional de Trujillo y autos resultaron afectados por la ola expansiva. (Fuente: América)

Días después, agentes de la Región Policial La Libertad, mediante acciones de inteligencia, lograron la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al atentado con explosivos frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo.

Atentado en Pataz

En la madrugada del 12 de enero, Pataz, en la región La Libertad, fue escenario de un nuevo atentado contra la minera La Poderosa. Un grupo de mineros ilegales, presuntamente respaldados por organizaciones criminales, dinamitó la torre de alta tensión N° 24, responsable de abastecer parte del suministro eléctrico de la compañía. Este ataque se sumó a una serie de acciones violentas que han afectado de manera recurrente a la empresa y sus trabajadores en los últimos años.

Según el comunicado emitido por la compañía, en los últimos cuatro años se registraron 15 atentados contra torres eléctricas, además de incursiones armadas que ocasionaron la muerte de 18 colaboradores. La agresión más reciente tuvo lugar pese a que la provincia permanecía en estado de emergencia y contaba con la presencia de más de 200 efectivos policiales y militares. Sin embargo, la seguridad reforzada no impidió la acción de los ilegales ni protegió la integridad del personal de la minera.

La minera La Poderosa en Pataz ha sido blanco de una serie de atentados violentos y ataques armados por parte de mineros ilegales vinculados a organizaciones criminales, afectando la seguridad de sus trabajadores y sus operaciones, incluso bajo estado de emergencia y presencia policial y militar - Créditos: Andina.

Durante el mismo periodo, los atacantes tomaron el control de una operación en la quebrada de Carhuabamba, donde secuestraron a 17 trabajadores. El enfrentamiento entre ambos bandos provocó un derrumbe en la entrada de la bocamina, dejando atrapadas a las personas retenidas.

Accidente en San Martín de Porres

Un trágico accidente se registró el 21 de enero en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), donde una cúster volcó en el cruce de las avenidas Universitaria y Angélica Gamarra, con un saldo de tres personas fallecidas: una madre de familia, su bebé y el cobrador del vehículo.

Accidente de cúster deja tres muertos en San Martín de Porres - América Noticias

Según información preliminar, el bus involucrado, de placa A8C-777 y perteneciente a la empresa Nor Lima, habría sufrido el accidente por exceso de velocidad y mal estado de la pista. Momentos de angustia marcaron los intentos de socorro a los pasajeros, algunos de los cuales permanecían en el lugar mientras recibían atención del personal de emergencia del SAMU. Bomberos y la Policía Nacional también acudieron para colaborar en las labores de rescate y control del área.

Se confirmó la muerte de Katherine del Rocío Llontop Barrueto, de 30 años, y su bebé de nueve meses, quienes fallecieron en el acto. Minutos después, Miguel Ángel Cerpa Castillo, cobrador de la cúster, perdió la vida durante su traslado a un hospital cercano. Horas más tarde, se informó que el vehículo poseía un historial de 22 papeletas de tránsito, 13 de ellas registradas solo en 2024, y que circulaba sin SOAT desde 2019.

Disolución definitiva del Sodalicio por el papa Francisco

El 24 de enero de 2025, el papa Francisco confirmó la disolución definitiva del Sodalicio de Vida Cristiana, comunidad religiosa peruana involucrada en casos de abuso sexual a menores. La decisión fue comunicada personalmente por el sumo pontífice durante una audiencia privada en Roma a José Enrique Escardó, primer denunciante de Luis Figari, fundador de la organización. Escardó relató que el papa le transmitió su apoyo y le aseguró que la Iglesia designó al sacerdote Jordi Bertomeu como comisario del proceso, quedando a disposición de las víctimas y los denunciantes.

El Sodalicio de Vida Cristiana ha sido disuelto por el Papa Francisco - crédito composición Infobae Perú

El mensaje de Francisco incluyó palabras de aliento: “Siga adelante y no tenga miedo”, expresando su respaldo a quienes sufrieron abusos y su compromiso con la justicia y la reparación. Escardó manifestó su esperanza de que la disolución marque una nueva etapa para las víctimas, subrayando la importancia de continuar con la lucha para que los responsables respondan ante la justicia civil. Además, remarcó la necesidad de un acompañamiento integral para los sobrevivientes, que contemple tanto el apoyo económico como la atención emocional.

El caso Sodalicio, investigado por periodistas como Paola Ugaz y Pedro Salinas, reveló una red de abusos físicos, psicológicos y sexuales, especialmente contra jóvenes seminaristas, protegida durante años por un entramado político y económico. El Vaticano ya había expulsado a Luis Figari en agosto de 2024, hecho considerado un punto de inflexión en el proceso de justicia. La resolución del papa Francisco restituyó la dignidad de las víctimas y reavivó el reclamo por una mayor acción del Estado peruano en la protección de los derechos de los menores y la prevención de futuros abusos en instituciones religiosas.

Cambios en el gabinete y continuidad de Juan José Santiváñez

La presidenta Dina Boluarte juramentó a nuevos titulares en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, mantuvo en el cargo a Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior, decisión que generó controversia debido a las reiteradas críticas por el incremento de la criminalidad en el país.

La permanencia de Santiváñez resultó previsible, ya que días antes de los cambios ministeriales, Boluarte elogió públicamente su gestión, destacando los operativos contra la organización criminal Tren de Aragua. La mandataria afirmó que la Policía, bajo el liderazgo de Santiváñez, había capturado a numerosos delincuentes y desarticulado en gran parte la estructura de dicha banda. Pese a estos anuncios, la situación de seguridad mostró un panorama adverso: en los primeros diecisiete días del año se registraron casi ochenta homicidios, un incremento superior al treinta por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Dina Boluarte será investigada junto a su ex ministro Juan josé Santiváñez. (Foto: Indobae Perú / Composición)

El año 2024 cerró como uno de los más violentos en Perú, con 2.011 homicidios, lo que representó un aumento del treinta y cuatro por ciento en comparación con 2023, según datos del Sinadef. Si bien Santivañez finalmente fue retirado del ministerio del Interior y Dina Boluarte ya no es más presidenta del la República, los homicidios continúan en aumento. La ola de criminalidad a nivel nacional ha cobrado la vida de 1,998 peruanos solo hasta el 22 de noviembre de 2025 y todo hace parecer que superará al 2024 en muertes violentas.