Noticias que impactaron en el mes de febrero 2025| Foto: Andina (Juan Carlos Guzmán)

Febrero de 2025 presentó una sucesión de acontecimientos que tuvieron fuerte repercusión en la agenda nacional e internacional. Emergencias climáticas, accidentes y tragedias expusieron distintas realidades del país y pusieron en evidencia desafíos sociales, económicos y de gestión que enfrentaron autoridades y comunidades a lo largo del mes.

Río Rimac se tiñe de color rojizo

La tarde del martes 4 de febrero de 2025, una vista inusual alarmó a los ciudadanos de la capital tras presenciar las aguas del río Rímac adquirieron una intensa coloración rojiza. Las imágenes del fenómeno, que se extendió desde el puente Trujillo hasta la alameda de Chabuca Granda, se volvieron virales en cuestión de minutos. Ante la incertidumbre, Sedapal emitió un comunicado aclarando que el vertimiento ocurrió “aguas abajo” de su planta de tratamiento, por lo que el abastecimiento de agua potable para Lima no se vio comprometido.

Sin embargo, investigaciones posteriores, respaldadas por informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el OEFA, identificaron que el origen del color rojizo fue una descarga química proveniente del colector Candela. Aunque inicialmente la empresa estatal atribuyó la responsabilidad a una empresa textil que operaba de manera irregular, informes periodísticos señalaron deficiencias en la administración del sistema de alcantarillado.

Misterioso cambio en el Río Rímac: agua roja genera preocupación y Sedapal emite comunicado. (Composición: Infobae)

Los análisis de laboratorio detectaron niveles alarmantes de metales pesados como cromo, plomo y manganeso, además de una concentración de coliformes que superaba en niveles estratosféricos los límites permitidos.

Caída del Puente de Chancay

Cerca de la medianoche del jueves 13 de febrero, el norte chico fue escenario de un desastre de infraestructura que conmocionó al país. El histórico puente Chancay, ubicado en el kilómetro 75 de la carretera Panamericana Norte, colapsó repentinamente mientras un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte, que cubría la ruta Chimbote-Lima, cruzaba la estructura. El pesado vehículo cayó al cauce del río, seguido segundos después por un automóvil particular que no advirtió el vacío en la vía debido a la oscuridad.

El trágico balance oficial confirmó el fallecimiento de dos personas, entre ellos, el chofer del bus, además de dejar 44 personas heridas, muchas de ellas con fracturas graves y politraumatismos que requirieron traslados de emergencia hacia hospitales en Lima. El colapso, atribuido por Indeci al debilitamiento de las bases por intensas lluvias y el poder erosivo del río, desató un escándalo político.

Se reveló que organismos como Ositrán y autoridades locales habían advertido previamente sobre la socavación del pilar central, pero los trabajos de mantenimiento no se ejecutaron a tiempo. La caída de este puente, con más de 60 años de antigüedad, mantuvo restringido el tránsito en la principal vía del país por más de diez días.

Tragedia en puente Chancay: Copiloto del bus fallece y suman tres los muertos por el colpaso de la estructura - Canal N

Gobierno declaró estado de emergencia por intensas lluvias

El 20 de febrero, el gobierno peruano amplió el estado de emergencia a 650 distritos en 18 regiones debido a los daños ocasionados por las lluvias intensas registradas en febrero de 2025. La medida respondió al incremento de desbordes, huaicos e inundaciones que impactaron infraestructuras, viviendas y servicios básicos, especialmente en zonas vulnerables de la sierra y la selva.

Las autoridades priorizaron la entrega de ayuda humanitaria y el despliegue de maquinaria para rehabilitar vías afectadas. El Ejecutivo indicó que la ampliación del estado de emergencia permitió movilizar recursos de manera más ágil y coordinar acciones con gobiernos regionales y locales para atender a la población damnificada.

Filtración del historial clínico de Shakira en Perú

Una de las noticias que se extendió a nivel internacional fue la filtración de la historia clínica de la cantante Shakira, quien fue internada en ese centro por un malestar abdominal. La Clínica Delgado rechazó la divulgación de información confidencial y comunicó que colaboró con la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), la cual intervino para investigar el caso y garantizar que no se repitan vulneraciones a la privacidad de los pacientes.

La filtración generó debate sobre la ética profesional y la confidencialidad en el sector salud. Susalud recordó que este caso constituye una falta grave y terminaría en sanciones económicas y disciplinarias.

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional.

Antes de llegar a la Clínica Delgado, Shakira fue atendida en el Hospital Loayza y posteriormente ofreció su concierto, que resultó exitoso.

Tragedia en el Real Plaza de Trujillo

La noche del viernes 21 de febrero de 2025, una tragedia sacudió a la ciudad de Trujillo y al país entero. Cerca de las 8:40 p. m., una parte del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo colapsó de manera repentina, cayendo sobre decenas de personas que se encontraban cenando, muchas de ellas familias con niños. El derrumbe provocó escenas de pánico, gritos y desesperación, mientras varios clientes quedaban atrapados bajo la pesada estructura metálica.

En las primeras horas posteriores al accidente, los reportes oficiales eran confusos. Inicialmente, se informó de algunos heridos y víctimas mortales, pero conforme avanzaron las labores de rescate, el saldo se volvió más grave. Finalmente, las autoridades confirmaron que el colapso dejó ocho personas fallecidas y más de 80 heridas, algunas de ellas de gravedad.

Bomberos, personal de salud, policías y equipos de rescate trabajaron durante toda la noche y la madrugada del sábado para retirar escombros y auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales y clínicas de la región. El Gobierno Regional de La Libertad y el Ministerio de Salud activaron protocolos de emergencia para atender a los afectados.

Real Plaza Trujillo - InRetail Perú

Tras el desastre, la empresa propietaria del centro comercial expresó sus condolencias y anunció el cierre temporal de todos los locales Real Plaza a nivel nacional como señal de duelo. Sin embargo, el hecho desató una fuerte indignación ciudadana y cuestionamientos sobre la seguridad de grandes infraestructuras comerciales en el país.

La Fiscalía, junto con otras entidades competentes, inició investigaciones para determinar las causas del colapso y posibles responsabilidades. En los días siguientes, surgieron informes y testimonios que señalaban posibles fallas estructurales, deficiencias en la supervisión y mantenimiento del techo, lo que abrió un debate nacional sobre la fiscalización municipal y el cumplimiento de normas de seguridad.

La tragedia del Real Plaza Trujillo se convirtió así en uno de los hechos más impactantes de febrero de 2025, no solo por el número de víctimas, sino porque evidenció serias debilidades en los sistemas de control y prevención.

Así quedó el Real Plaza Trujillo tras la caída del techo en el patio de comidas. Foto: difusión

Renuncia del cardenal Carlos Castillo

El cardenal Carlos Castillo presentó la renuncia a su cargo de arzobispo de Lima al cumplir 75 años, en concordancia con el Código de Derecho Canónico. Ahora la decisión sobre el futuro de Castillo depende del Papa Francisco, quien en ese entonces permanecía hospitalizado.

El procedimiento requiere que todos los obispos y arzobispos ofrezcan su renuncia al alcanzar esa edad, pero la aceptación corresponde únicamente al pontífice.

Carlos Castillo Mattasoglio nació en Lima en 1950, se ordenó en 1984 y ha desarrollado una extensa trayectoria académica, llegando a ser Gran Canciller en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su nombramiento como arzobispo generó debate en la comunidad eclesiástica, por su afinidad con la Teología de la Liberación y posturas progresistas dentro de la Iglesia.