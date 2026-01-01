Murió La Piwa, el voleivolista que fue la sensación en los campeonatos ‘Voley con huevos’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Fernando Shapíama Java, conocido como La Piwa, falleció el 31 de diciembre. YuriNoticias

Fernando Shapiama Jaba, conocido popularmente como La Piwa, falleció el miércoles 31 de diciembre de 2025 a los 33 años luego de permanecer varios días internado en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas. El voleibolista, célebre por su carisma y por su participación en los campeonatos ‘Voley con huevos’ promovidos por el comediante Jorge Luna y Ricardo Mendoza, de Hablando Huevadas, se había consolidado como uno de los personajes más queridos de la escena deportiva y del entretenimiento local.

La noticia de su deceso fue confirmada por el medio regional YuriNoticias y replicada ampliamente en redes sociales, donde seguidores, amigos y excompañeros expresaron su pesar y enviaron mensajes de fortaleza a sus familiares.

La familia de La Piwa informó que el velatorio se realiza en el Asentamiento Humano Santa Martha, Mz. 1 Lt. 14, sector Los Maderos, en Yurimaguas, y extendió la invitación a quienes deseen acompañar y brindar sus condolencias en este momento de duelo.

¿Quién era La Piwa?

Fernando Shapiama Jaba alcanzó notoriedad como parte del proyecto ‘Voley con huevos’, un campeonato recreativo y de beneficencia que reunió a figuras del espectáculo, comediantes y deportistas. Su habilidad en la cancha, sumada a un estilo auténtico y espontáneo, lo convirtieron en uno de los favoritos del público. La presencia de La Piwa se destacó no solo por el rendimiento deportivo, sino también por su capacidad de conectar con la audiencia y aportar un tono festivo a cada encuentro.

El proyecto impulsado por Jorge Luna y Jorge Luna, de Hablando Huevadas, ganó popularidad a través de transmisiones en redes sociales y eventos en diferentes ciudades del país. La Piwa, con su participación constante y su personalidad extrovertida, se transformó en uno de los símbolos del campeonato, atrayendo a seguidores de distintos puntos del país. Las imágenes y videos de sus jugadas y celebraciones circularon ampliamente en plataformas digitales, generando admiración y simpatía incluso entre quienes no seguían habitualmente el voleibol.

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, Shapiama Jaba enfrentó complicaciones de salud que requirieron su internamiento en el Hospital Santa Gema. El personal médico realizó intensos esfuerzos para estabilizar su condición, pero el deportista no logró superar el cuadro crítico. Su fallecimiento provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde usuarios y colegas recordaron su trayectoria y lamentaron la partida de una figura carismática del deporte regional.

‘Vóley con huevos’ es torneo inclusivo

‘Vóley con huevos’ es una propuesta deportiva y de espectáculo impulsada por No Somos TV, bajo la conducción de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. El torneo, dirigido especialmente a la comunidad LGTBIQ+ y sus aliados, se presenta como un espacio de encuentro, visibilidad y celebración colectiva en torno al voleibol. .

La iniciativa busca romper barreras y promover la inclusión, convocando tanto a deportistas locales como a figuras conocidas del entretenimiento digital, entre ellas Mateo Garrido Lecca y los propios conductores del show ‘Hablando Huevadas’. Se trata de un torneo pionero en Perú, abierto a jugadores que se identifiquen dentro del espectro LGTBIQ+. El objetivo es ofrecer una plataforma segura y alegre para que el deporte sirva como excusa para celebrar la diversidad y fomentar el respeto.

Además de los partidos de vóley, el torneo incluye música, exhibiciones de baile, charlas sobre diversidad y deporte colectivo, creando así un ambiente festivo y de intercambio social.

La presencia de personalidades mediáticas como Jorge Luna y Mateo Garrido Lecca potencia la visibilidad del evento, que aspira a ser mucho más que un espectáculo: busca consolidarse como una competencia donde se reivindique el derecho de todas las identidades a compartir el espacio deportivo.

El esperado torneo, liderado por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, busca ser un espacio de encuentro donde la comunidad LGTBIQ+ y sus aliados disfruten de deporte, música y charlas en un ambiente seguro y alegre (No Somos TV)