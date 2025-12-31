Radio Corazón se despide de la FM y apuesta por lo digital: así reaccionaron sus fanáticos

Tras dos décadas acompañando corazones con baladas, la célebre emisora dejó su clásica frecuencia para apostar solo por el mundo digital, provocando una lluvia de recuerdos y mensajes emotivos en redes sociales (Facebook)

El dial limeño sumó una ausencia simbólica con la salida de Radio Corazón de la frecuencia modulada. La emisora, identificada por años con la música romántica, confirmó el cierre de su señal 94.3 FM y el inicio de una nueva etapa centrada únicamente en plataformas digitales.

El anuncio marcó el final de un ciclo que atravesó distintas transformaciones musicales y tecnológicas desde su aparición a inicios del siglo. La transición no pasó desapercibida entre sus oyentes, quienes reaccionaron en redes sociales con mensajes de nostalgia, desacuerdo y gratitud.

Para muchos, la radio no solo fue un acompañamiento cotidiano, sino un espacio emocional ligado a recuerdos personales, rutinas y etapas de vida que hoy quedan asociadas a una frecuencia que deja de emitir.

El anuncio del cambio y el salto definitivo a lo digital

La emisora comunicó que deja el dial para concentrarse en plataformas digitales, apostando por una audiencia conectada y móvil, en medio de un escenario donde la radio tradicional pierde espacio. (Facebook)

Radio Corazón comunicó su salida de la FM con un mensaje directo a su audiencia, en el que destacó que la decisión no representa un adiós, sino un proceso de adaptación. En su despedida, la emisora subrayó que continuará operando a través de AudioPlayer, la plataforma digital del Grupo RPP, disponible tanto en web como en aplicación móvil. El mensaje apuntó a una audiencia descrita como activa, conectada y en constante movimiento, alineada con los hábitos de consumo actuales.

La transición implica el cierre de una etapa iniciada en septiembre de 2012, cuando la estación regresó al aire en la frecuencia 94.3 FM tras un periodo de transmisión exclusivamente online. Desde entonces, la emisora atravesó cambios de programación, ajustes de formato y renovaciones de imagen, en un intento por responder a un mercado radial cada vez más competitivo. La decisión de abandonar el dial terrestre se produce en un contexto donde la radio tradicional convive con plataformas digitales que concentran una parte creciente del consumo de audio.

En reemplazo de Radio Corazón en la 94.3 FM, el grupo radial anunció el ingreso de una nueva propuesta musical, lo que reforzó la percepción entre los oyentes de que el cambio responde a una reconfiguración estratégica de la oferta radial.

La reacción de los oyentes y la despedida en redes sociales

Las redes sociales se llenaron de comentarios tras la salida de Radio Corazón del dial, con seguidores que lamentaron la decisión y defendieron su propuesta musical en la FM. (Facebook)

La salida de Radio Corazón de la FM provocó una inmediata respuesta del público que siguió a la emisora durante años. En redes sociales, numerosos oyentes expresaron su malestar por la decisión y cuestionaron el retiro de una programación que, según señalaron, ofrecía una alternativa clara dentro del espectro musical.

“Una pena Radio Corazón que se fue de la FM, estaba haciendo competencia con ritmo romántica”, escribió un usuario, reflejando la percepción de que la emisora cubría un espacio específico en el dial. Otros mensajes apuntaron directamente a la incomprensión de la medida. “No entiendo por qué los sacan del aire, ponían buena música”, comentó otro oyente.

También hubo expresiones de resignación frente a una decisión que se percibe como irreversible. “Todo cambia y una se adapta, gracias por acompañarme, fiel oyente, lo extrañaré”, señaló una seguidora que resumió el sentir de quienes aceptan el cierre con nostalgia. Algunos mensajes combinaron agradecimiento y desacuerdo, aludiendo a la falta de consideración hacia el público habitual. “No estamos de acuerdo, pero es una decisión que el grupo tomó y no lo podemos cambiar”, escribió otro usuario.

Las reacciones evidenciaron el vínculo emocional que la emisora construyó con su audiencia, más allá de los cambios de formato que experimentó en los últimos años.

Una historia marcada por salidas, regresos y transformaciones

La trayectoria de Radio Corazón estuvo marcada por etapas en la FM, periodos exclusivamente digitales y ajustes constantes de programación para adaptarse al mercado. (Facebook)

Radio Corazón inició sus transmisiones en febrero del año 2000 en la frecuencia 96.7 FM, con una propuesta centrada en baladas en español e inglés. En 2008 dejó el dial tras la llegada de otra estación, lo que llevó a la emisora a continuar únicamente por Internet, impulsada por el respaldo de su audiencia.

El regreso a la FM se concretó en 2012, cuando ocupó la frecuencia 94.3, etapa en la que amplió su alcance con repetidoras a nivel nacional. Durante ese periodo, la programación evolucionó e incorporó nuevos géneros, desde pop latino hasta bachata, con ajustes sucesivos que respondieron a tendencias del mercado.

En los últimos años, la emisora experimentó una redefinición de su identidad musical. Tras un giro hacia un perfil más juvenil, retomó posteriormente su enfoque romántico, apelando a baladas clásicas y contemporáneas. Estos cambios reflejaron la búsqueda constante de un equilibrio entre tradición y renovación, en un escenario radial marcado por la competencia y la fragmentación de audiencias.

El anuncio del cierre de la señal FM en diciembre de 2025 se inscribe así en una trayectoria atravesada por adaptaciones tecnológicas y redefiniciones editoriales. La emisora mantiene su señal online como continuidad de una marca que, para muchos oyentes, sigue asociada a un estilo y una forma de acompañar.