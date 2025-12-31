Óscar del Portal casi pierde sus vacaciones familiares por un inesperado detalle

Óscar Del Portal cuenta todo lo que tuvo que pasar para poder viajar con su hija. Tiktok

El conductor y periodista deportivo de América TV, Óscar del Portal, relató una experiencia que casi le impide disfrutar de unas vacaciones familiares fuera del país. El viaje familiar de Del Portal estuvo a punto de cancelarse por un inconveniente con el pasaporte de su hija menor, un episodio que el propio periodista definió como una verdadera carrera contrarreloj.

De acuerdo con el testimonio de Del Portal, la situación se desencadenó al momento de realizar el check-in en el aeropuerto. El periodista, junto a su esposa Vanessa Quimper y sus hijos, se preparaba para abordar un vuelo con destino a Punta Cana. Fue en el counter donde recibieron una noticia inesperada: “Su hija no puede viajar”. El motivo, según relató Del Portal, fue que el pasaporte de la menor tenía una vigencia menor a seis meses, una restricción que impide el ingreso a la República Dominicana.

“Nosotros no nos acordamos que a Punta Cana no puedes ingresar si tu pasaporte tiene vencimiento menor a seis meses. Vencía en marzo”, explicó Del Portal. El periodista describió la mezcla de emociones que vivió en ese momento: “Angustia, tristeza, desesperación. No lo podíamos creer”.

El relato de Óscar del Portal prosigue con la búsqueda de una solución inmediata. La reacción de su esposa fue clave. “Ya, ya, busquemos soluciones, dijo Vane”, recordó el conductor. Ambos iniciaron una serie de trámites de emergencia con la esperanza de obtener un nuevo pasaporte para su hija en tiempo récord.

La escena se trasladó rápidamente al primer piso del aeropuerto, donde la familia recibió orientación sobre cómo proceder. Vanessa Quimper se encargó de imprimir los tickets y gestionar el pago para el trámite urgente del nuevo documento. Mientras tanto, Del Portal tomó en brazos a su hija menor y abordó un taxi hacia el antiguo aeropuerto, donde se encuentra la oficina de emisión de pasaportes.

Óscar del Portal pasa momento de angustia por inesperado detalle. América TV

El trayecto tomó apenas doce minutos. Una vez en la oficina, la familia se enfrentó a un nuevo obstáculo: la toma de la fotografía para el documento. “Y la bebé no quería tomársela. Comencé a sudar. Pasaron quince minutos, luego veinte, luego veinticinco, y no se tomaba la foto”, relató Del Portal. La tensión aumentó cuando recibió el aviso de su esposa sobre la inminencia del cierre del trámite. “Es la última llamada. ¿La haces o no la haces?”, le preguntó Quimper.

La presión y el nerviosismo se hicieron presentes. “La bebé lloraba. Yo quería llorar”, dijo Del Portal. Finalmente, en un breve instante de calma, logró que su hija posara para la cámara. “Esa foto es el reflejo de lo que vivimos. Pasaporte entregado”, resumió el periodista.

Con el documento en mano, Del Portal volvió a tomar un taxi en dirección al aeropuerto. El tiempo jugaba en su contra: “En diez cierran el counter. Creo que llegué en siete minutos. La verdad que fuimos rapidísimo”, narró. Al reencontrarse con su esposa, surgió un nuevo contratiempo: el pasaporte había caído al suelo y no estaba en su poder.

El cuñado del periodista, que también realizaba trámites en el aeropuerto, encontró el pasaporte extraviado. “La cara que me puso Vane, la cara que le puse yo, según ella, nunca la había visto”, relató Del Portal. El periodista contactó rápidamente a su cuñado para coordinar la entrega del documento. “Fui a implorar a las señoritas, pero ¿qué les iba a pedir? Si me habían dado diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, más de una hora habían esperado por nosotros”, explicó.

Óscar Del Portal es conductor de América TV.

El tiempo seguía corriendo. Finalmente, el cuñado de Del Portal llegó al aeropuerto y le entregó el pasaporte. “Luego me dirigí al counter para realizar el último trámite que faltaba. Listo, señor. Corran y mucha suerte, nos dijeron nuestros ángeles”, recordó el periodista, citando al personal de la aerolínea Sky: Marcela, Yazmín, Cielo, Rosario y Emily.

Agradecido con la empatía de la gente

La familia atravesó el chequeo de maletas y migraciones, contando con la comprensión tanto del personal del aeropuerto como de otros pasajeros. “Toda la gente nos dejó pasar, el personal del aeropuerto se portó A1, porque en verdad entendieron la situación que estábamos pasando”, afirmó Del Portal.

Tras superar los obstáculos logísticos y emocionales, la familia consiguió abordar el vuelo. Para Del Portal, la experiencia dejó varias enseñanzas sobre la importancia de mantener la calma y buscar soluciones ante la adversidad.

“Queda claro que cuando ocurre un problema hay que buscar soluciones y no culpables. No hay peor lucha que la que no se realiza. A veces hay que tomar decisiones desde el miedo y la inseguridad. Cuando todo parece perdido, suele aparecer un rayito de esperanza. Y finalmente, seamos empáticos”, compartió.

Óscar del Portal está casado con Vanessa Quimper. (Foto: Composición Infobae)