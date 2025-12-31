Luciana Fuster envía sentido mensaje a su hermana tras revelación de esclerosis múltiple: “Me enseñas a no rendirme”

La hermana de Luciana Fuster celebró un cambio de tratamiento que le devolvió calidad de vida. Infobae Perú / Captura: IG

El testimonio de Fernanda Fuster, hermana mayor de Luciana Fuster, sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple no solo sacudió a sus seguidores, sino que también provocó una de las reacciones más emotivas que se hayan visto en redes sociales por parte de la reina de belleza peruana.

Tras la revelación pública de la enfermedad que Fernanda enfrenta desde hace seis años, Luciana no dudó en pronunciarse y dedicarle un mensaje cargado de amor, admiración y promesas de acompañamiento eterno, palabras que conmovieron profundamente a miles de usuarios.

Y es que, Fernanda sorprendió al aparecer en una cama de hospital, donde explicó que padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que compromete el sistema nervioso central y que ha condicionado su vida durante los últimos años.

“Jamás vas a estar sola”: Luciana Fuster conmueve con mensaje a su hermana diagnosticada con esclerosis múltiple. Infobae Perú / Captura: IG

La joven decidió hacer público su diagnóstico luego de iniciar un nuevo tratamiento médico, el cual le ha permitido aliviar algunos de los síntomas más duros, como el dolor corporal intenso, la fatiga extrema y las molestias constantes que, con el tiempo, pueden llegar a inmovilizar a quienes padecen esta condición.

La revelación no fue casual ni impulsiva. La modelo explicó que durante años optó por vivir su proceso en privado, enfocándose en resistir física y emocionalmente una enfermedad que no tiene cura, pero sí alternativas para mejorar la calidad de vida. Fue precisamente la mejora que experimentó con su nueva medicación lo que la motivó a compartir su historia, no solo como una forma de desahogo personal, sino también como un mensaje de esperanza para otras personas que atraviesan situaciones similares.

En su publicación, la influencer no solo relató el impacto que la esclerosis múltiple tuvo en su rutina y en su cuerpo, sino que también agradeció de manera explícita a quienes han sido su sostén incondicional. Entre ellos, destacó con especial énfasis a Luciana Fuster, a quien describió como una pieza clave para no rendirse y seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

“Jamás vas a estar sola”: Luciana Fuster conmueve con mensaje a su hermana diagnosticada con esclerosis múltiple. Infobae Perú / Captura: IG

Luciana Fuster dedica emotivo mensaje a su hermana mayor

Ese reconocimiento público no pasó desapercibido para Luciana. La ex Miss Grand International reaccionó casi de inmediato, dejando un mensaje honesto. A través de los comentarios en el video donde Fernanda mostraba la aplicación de su nuevo medicamento, Luciana abrió su corazón y expresó la admiración que siente por su hermana mayor.

“Eres la persona más fuerte que existe”, escribió Luciana, iniciando un mensaje que rápidamente se viralizó. Lejos de limitarse a palabras de aliento genéricas, la modelo destacó el ejemplo diario que Fernanda representa en su vida, incluso sin proponérselo. “Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme cueste lo que cueste”, agregó, evidenciando cómo la lucha silenciosa de su hermana se convirtió en una lección constante de resiliencia.

Luciana continuó su mensaje resaltando cualidades humanas que, según ella, permanecen intactas a pesar del peso físico y emocional que implica convivir con una enfermedad crónica. “Te admiro tanto!!! Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme”, expresó, dejando en claro que la fortaleza de Fernanda no se mide únicamente en resistencia, sino también en la manera en que sigue entregando amor a los demás.

“Jamás vas a estar sola”: Luciana Fuster conmueve con mensaje a su hermana diagnosticada con esclerosis múltiple. Infobae Perú / Captura: IG

En un tono más íntimo, Luciana incluso añadió un comentario cargado de complicidad fraterna que arrancó sonrisas entre los seguidores: “ah y encimaaa el peso de ser la más bonita!!”, una frase que humanizó aún más el mensaje y reforzó el vínculo cercano entre ambas.

Sin embargo, el momento más contundente del pronunciamiento llegó cuando Luciana le hizo una promesa pública a su hermana, una que aseguró mantendrá durante toda su vida. “Te amamos jerbi de mi vida y jamás jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada”, escribió, dejando en evidencia que el apoyo no es solo emocional, sino también un compromiso permanente de acompañamiento y cuidado.

La respuesta de Luciana fue celebrada por miles de usuarios, quienes destacaron la unión familiar, la empatía y la sororidad que se reflejan en sus palabras. En un entorno digital donde muchas veces predominan los mensajes superficiales, la reacción de la reina de belleza fue percibida como auténtica y profundamente humana.

El gesto de apoyo no se limitó únicamente a Luciana. Juan Morelli, actual pareja de la modelo, también se hizo presente en la publicación con un mensaje breve pero significativo. “Fuerte Fert!!!!!”, escribió el músico, demostrando el cariño y respaldo que siente por su cuñada en este momento delicado.

“Jamás vas a estar sola”: Luciana Fuster conmueve con mensaje a su hermana diagnosticada con esclerosis múltiple. Infobae Perú / Captura: IG