Hermana de Luciana Fuster revela que padece esclerosis múltiple: “Ya no recuerdo cómo es vivir normal”

Fernanda Fuster detalló el impacto físico y emocional de la enfermedad que enfrenta desde hace años

La hermana de Luciana Fuster celebró un cambio de tratamiento que le devolvió calidad de vida. Infobae Perú / Captura: IG

La familia de Luciana Fuster atraviesa un momento de profunda reflexión y valentía luego de que Fernanda Fuster, hermana mayor de la modelo e influencer, decidiera abrir su corazón y compartir públicamente una realidad que ha marcado su vida durante los últimos años.

A través de sus redes sociales, Fernanda reveló que padece esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central y que ha transformado radicalmente su día a día desde el momento en que fue diagnosticada.

La confesión generó un fuerte impacto entre sus seguidores, no solo por la franqueza del testimonio, sino también por la carga emocional con la que Fernanda relató su experiencia. Con palabras sinceras y sin filtros, la joven explicó que su vida dejó de ser la misma hace seis años, cuando recibió el diagnóstico que la obligó a replantear sus rutinas, sus proyectos y su manera de entender la normalidad.

La esclerosis múltiple suele diagnosticarse en adultos jóvenes y se caracteriza por una evolución variable. Cada paciente puede experimentar síntomas distintos, desde dolores crónicos, fatiga extrema, fiebre, hasta dificultades motoras y sensoriales. Aunque se trata de una enfermedad que no tiene cura, existen tratamientos que permiten controlar los brotes, retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida, un aspecto que Fernanda resaltó como clave en su reciente testimonio.

Fue precisamente ese avance médico el que la motivó a compartir su historia. Este martes 30 de diciembre, Fernanda Fuster publicó un video en sus redes sociales donde mostró fragmentos de su proceso personal y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción y esperanza. En el inicio de su relato, confesó que atravesaba días especialmente significativos, aunque no por las razones habituales.

Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida”, expresó, marcando un punto de quiebre en su lucha contra la enfermedad.

La joven explicó que durante años convivió con un tratamiento que no lograba aliviar los síntomas más duros de la esclerosis múltiple, afectando profundamente su bienestar físico y emocional. Sin embargo, el reciente cambio de medicación significó para ella una experiencia completamente distinta, algo que describió como un renacer luego de un largo periodo de sufrimiento constante.

Luego de 6 años por fin despierto sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin algún malestar”, relató con crudeza, reflejando la intensidad de los síntomas que enfrentó durante tanto tiempo. A pesar de la mejora, Fernanda fue clara al señalar que la enfermedad sigue presente en su vida y que la lucha continúa.

Aunque sé que la Esclerosis Múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir”, agregó, dejando en evidencia una mezcla de realismo y esperanza. Para ella, el verdadero cambio no radica en la desaparición del diagnóstico, sino en la posibilidad de recuperar pequeñas cosas que antes parecían inalcanzables, como levantarse sin dolor o enfrentar el día con energía.

En su mensaje, Fernanda también abordó uno de los aspectos más duros de su experiencia: la pérdida de la noción de una vida “normal”. Con una frase que conmovió profundamente a sus seguidores, confesó que la enfermedad la obligó a redefinir su concepto de bienestar y estabilidad.

Ya no recuerdo cómo es vivir normal”, escribió, una declaración que resume el impacto silencioso de una enfermedad crónica que no siempre es visible, pero que condiciona cada aspecto de la vida cotidiana. Aun así, lejos de mostrarse derrotada, la hermana de Luciana Fuster destacó que atraviesa este momento con ilusión y optimismo.

Me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo”, señaló, reafirmando que el cambio de tratamiento le ha devuelto algo que durante años parecía perdido: la posibilidad de proyectarse hacia el futuro con menos miedo.

Su hermana, su gran apoyo

Uno de los pasajes más emotivos de su testimonio estuvo dedicado al agradecimiento. Fernanda reconoció públicamente el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su enfermedad, destacando especialmente a su entorno más cercano y al equipo médico que la ha acompañado en cada etapa del proceso.

Siempre voy a vivir agradecida con los que han estado conmigo, mis doctores”, expresó, para luego dedicar unas palabras cargadas de afecto a su familia. En ese contexto, mencionó de manera especial a Luciana Fuster, quien ha sido uno de sus principales pilares emocionales.

Sobre todo Luciana Fuster y Rossana, que siempre han sido mi soporte y me han ayudado literalmente no solo a sobrevivir, sobre todo a VIVIR. Las amo y agradezco por siempre”, concluyó.

