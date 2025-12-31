Cusco se prepara para un Año Nuevo histórico: más de 50 mil turistas recibirán el 2026 en la Plaza de Armas

Año Nuevo en el Cusco (Andina)

Más de 50 mil turistas nacionales y extranjeros, junto a miles de ciudadanos cusqueños, se darán cita en la plaza de armas del Cusco para despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, en una de las celebraciones más concurridas del país. Música en vivo, fuegos artificiales, rituales ancestrales y el tradicional recuento marcarán una noche que promete convertir al centro histórico en el epicentro de la fiesta.

La celebración, organizada por la Municipalidad Provincial del Cusco, busca consolidar a la ciudad como uno de los principales destinos para recibir el año nuevo en la región. Desde tempranas horas de la tarde, el casco monumental empezará a transformarse para albergar a visitantes de distintas nacionalidades y familias locales que cada 31 de diciembre eligen este emblemático espacio para compartir el cambio de año.

Ritual inca, conciertos y fuerte operativo de seguridad para recibir el Año Nuevo 2026

Las actividades festivas comenzarán a partir de las 18:00 horas, cuando autoridades municipales y locales desarrollen el tradicional ritual inca del “Saminchay”, que se realizará en el frontis de la basílica catedral del Cusco. Esta ceremonia ancestral, cargada de simbolismo, se desarrollará en un ambiente de reflexión y buenos augurios para el nuevo año, según informó Omar Paz Velasco, gerente de turismo, cultura, educación y deporte de la comuna central.

Luego del ritual, el ambiente festivo tomará fuerza con la presentación de agrupaciones musicales locales, que interpretarán distintos géneros para animar al público, además de la participación de una banda de rock proveniente de otro departamento. Minutos antes de la medianoche, el cielo cusqueño se iluminará con el esperado espectáculo de pirotecnia, que acompañará el conteo regresivo para recibir el 2026. La plaza, como cada año, se teñirá de alegría y de color amarillo gracias al cotillón que llevarán los asistentes.

Para garantizar el orden y la seguridad durante la celebración, se ha dispuesto el despliegue de más de 300 efectivos policiales en la plaza de armas, como parte de un operativo mayor que contempla 1.400 agentes distribuidos en distintos puntos de la ciudad. A ello se suma la instalación de 40 baterías de servicios higiénicos en zonas estratégicas, como la calle Plateros, con el fin de atender la alta afluencia de público.

Emblemática celebración de Año Nuevo genera plan de limpieza pública

Distintas opciones de estadía se presentan para acoger a visitantes que buscan vivir las tradiciones cusqueñas durante las festividades. (Andina)

Desde la municipalidad se ha señalado que la plaza de armas del Cusco es considerada uno de los espacios más importantes no solo del país, sino también a nivel internacional para este tipo de celebraciones. Por ello, se ha previsto un plan especial de limpieza pública, que se activará una vez que los asistentes se retiren del lugar, aproximadamente entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada, con labores que podrían extenderse hasta las 4:00 a.m., a fin de devolverle su habitual imagen ordenada y limpia.

Asimismo, se anunció el control del consumo de bebidas alcohólicas y la prohibición del uso indiscriminado de artículos pirotécnicos, con el objetivo de evitar incidentes y proteger tanto a los asistentes como al Patrimonio Cultural del centro histórico, que cuenta con Jerarquía 4, reconocimiento que obliga a extremar las medidas de conservación.

Como parte del plan de ordenamiento, la plaza de armas permanecerá cerrada desde las 15:00 horas. El cierre comprende accesos clave como la avenida El Sol a la altura de la calle Almagro, calle Plateros a la altura de la calle Tigre, así como las calles Cuesta del Almirante, Heladeros y la Plaza Regocijo. La municipalidad exhortó a la población a movilizarse hacia el casco monumental preferentemente en transporte urbano, para evitar congestiones vehiculares, advirtiendo que se realizarán operativos y sanciones en caso de incumplimiento.